الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا خلال 24 ساعة
التاريخ
11/29/2023 2:26:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس
الثلاثاء 35 فلسطينيا بينهم طفل عمره 12 عاما، وفق ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى
ونادي الأسير الفلسطيني. (الجزيرة نت)
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