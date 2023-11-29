بدم بارد.. الاحتلال يعدم طفلين في جنين (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الطفل آدم سامر الغول (8 أعوام)، والطفل باسل سليمان أبو الوفا (15 عاماً) برصاص الاحتلال في جنين.







وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اقتحام مدينة جنين ومخيمها وسط قصف استهدف عددا من المنازل والمركبات، وتسبب بدمار للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة واعتقال عدد من المواطنين.وأفاد مدير مستشفى الرازي فواز حماد، في بيان، بارتفاع حصيلة العدوان من المصابين إلى 6 بينهم طفلان برصاص الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مصابا من داخل مركبة الإسعاف أمام مستشفى جنين الحكومي.وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، في بيان، إن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي أدت إلى مواجهات عنيفة، موضحة أن جرافات الاحتلال ما تزال تواصل تدمير البنية التحتية في المدينة، لا سيما في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة، حيث أجبرت المواطنين في حي الدمج على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.وعلى صعيد متصل، قصفت المسيرات الإسرائيلية بصواريخ "الأنيرجا" منازل ومركبات في المخيم، كما واصلت الجرافات تدمير البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع.وقال مدير مستشفى ابن سينا وسام بكر إن قوات الاحتلال واصلت محاصرتها للمستشفى، ومنعت الجرحى والمرضى من الوصول إليه.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل بمناطق متفرقة في الضفة واعتقلت 50 فلسطينيا، حيث عبثت بمحتويات المنازل وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.