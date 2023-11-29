أسماء الأسرى والأسيرات المشمولين بإفراجات اليوم السادس للهدنة

قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السادس من صفقة التبادل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس ثائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الأربعاء، سادس أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:



الأسيرات:



أسماء حسن أبو ابو تكفة (جبور) / الداخل

هنادي محمد جبر مكاوي (حلواني) /القدس

خديجة أحمد إبراهيم خويص /القدس

مريم محمود عبد السلام سلهب/ الخليل

سهير إسماعيل موسى برغوثي "ام عاصف"/ رام الله والبيرة

لما عبد المطلب ذيب الفاخوري (خاطر) /الخليل

رقية عبد الرحمن طه عمرو/ الخليل

عهد باسم محمد التميمي /رام الله والبيرة

آية شكري محمود شحادة/ الداخل

عدن عوده إبراهيم الطوري / الداخل

ف اطمة شاهر فارس بلعوم /الداخل

دانيه صقر محمد حناتشة/ رام الله

ندين منيف محمد الشبلي /الداخل

ريتا سليم حسين مراد/ الداخل

لنا نادر محمود أبو صلاح/ الداخل



الأسرى الأشبال:



عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم/ القدس

إبراهيم أحمد بدر زماعرة/ الخليل

عبدالرحمن ابراهيم محمد الرشايدة / الخليل

محمد أسامة مصطفى محاميد/ الضفة

اوس ربيع كايد خضر / جنين

نور الدين عامر احمد ابو جمعه / القدس

كرم غالب نصري الهريمي/ القدس

يحيى محمد مبتسم ارحيمه رام الله والبيرة

أحمد كمال أحمد العمور/ الخليل

نهاد محمد نهاد جاد الله / القدس

محمد وائل علي جاد الله / القدس

هارون هاني علي علقم/ القدس

عز الدين معتصم عمران طوطح/ القدس

مأمون عزيز عيسى فروخ/ الخليل

عبد الرحمن عمر عزات حنفيه/ جنين

