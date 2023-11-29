مسؤولة CIA تنشر صورة داعمة لفلسطين.. تمرد يتأجج داخل إدارة بايدن

كشف تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية، الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن مسؤولة كبيرة بوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، نشرت صورة مؤيدة لفلسطين على فيسبوك، بعد أسبوعين فقط من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



الصحيفة وصفت ذلك بأنه بيان سياسي علني "نادر" لضابط استخبارات كبير بشأن الحرب التي أثارت انشقاقاً وخلافات داخل إدارة الرئيس جو بايدن.



حيث قامت نائبة مدير وكالة الاستخبارات للتحليل، بتغيير صورة غلافها على فيسبوك في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى صورة رجل يلوح بالعلم الفلسطيني، في إشارة إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، في حين لم تذكر الصحيفة اسم المسؤولة الأمريكية بسبب "قلق" وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن سلامتها.



خطوة "غير عادية للغاية"

المسؤولة نفسها وفي منشور منفصل عبر فيسبوك أيضاً، نشرت صورة شخصية مع ملصق مكتوب عليه "فلسطين حرة" مثبتاً على الصورة، في حين قال أحد الأشخاص المطلعين على الصورة إنها نُشرت على فيسبوك منذ سنوات وقبل وقت طويل من الصراع الحالي، وفق فايننشيال تايمز.



ولفتت الصحيفة إلى أن نشر صور سياسية بشكل مفرط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر خطوة "غير عادية للغاية" بالنسبة لمسؤول استخباراتي كبير.



يأتي ذلك مع تصاعد التوترات داخل الإدارة الأمريكية حول ما إذا كان ينبغي للرئيس جو بايدن ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لوضع حد لعدوانها على قطاع غزة.



لكن الصحيفة نقلت عن شخص مطلع، أن مسؤولة الاستخبارات "محلّلة محترفة تتمتع بخلفية واسعة في جميع جوانب الشرق الأوسط"، معتبراً أنه "لم يكن المقصود من هذا المنشور [العلم الفلسطيني] التعبير عن موقف بشأن الصراع"، وأضاف أنها نشرت كذلك منشورات على فيسبوك تتخذ موقفاً ضد معاداة السامية.



ولم تستجِب مسؤولة وكالة المخابرات المركزية لمحاولة الوصول إليها عبر موقع "لينكدإن"، لكنها حذفت، أمس الإثنين، الصور المؤيدة لفلسطين والمشاركات غير ذات الصلة من العام ونصف العام الماضيين من صفحتها، بحسب الصحيفة.



"سوء تقدير واضح"

فيما أعرب أربعة من مسؤولي المخابرات السابقين عن "دهشتهم" من قيام أحد نائبي المدير المساعدين التابعين لرئيس قسم التحليل، بنشر صورة على فيسبوك تظهر وجهات نظرها السياسية "الواضحة" بشأن قضية "مثيرة للخلاف".



وكانت مسؤولة الاستخبارات نفسها في السابق تشرف على إنتاج الموجز اليومي للرئيس، وهو عبارة عن مجموعة من المعلومات الاستخبارية السرية للغاية التي يتم تقديمها إلى الرئيس في معظم الأيام.



كما أن نائب مدير وكالة المخابرات المركزية للتحليل ومساعديه مسؤولون عادة عن الموافقة على جميع التحليلات المنشورة داخل الوكالة.



في السياق ذاته، نقلت فايننشيال تايمز عن مسؤول استخباراتي سابق قوله: "إن النشر العلني لبيان سياسي مثير للجدل بشكل واضح من قبل مدير تحليلي كبير في منتصف الأزمة يظهر سوء تقدير واضحاً"، مضيفاً أن بعض أعضاء مجتمع الاستخبارات كانوا قلقين من أن المنشور يعبر عن تحيز يمكن أن يقوض عمل مديرية التحليل التابعة للاستخبارات الأمريكية.



خلاف داخل إدارة بايدن

بدورها، قالت وكالة المخابرات المركزية في بيان لها: "إن ضباط وكالة المخابرات المركزية ملتزمون بالموضوعية التحليلية، التي هي جوهر ما نقوم به كوكالة. قد يكون لدى ضباط وكالة المخابرات المركزية وجهات نظر شخصية، لكن هذا لا يقلل من التزامهم، أو التزام وكالة المخابرات المركزية، بالتحليل غير المتحيز".



يشار إلى أن حملة الدعم القوية التي قدّمها بايدن لإسرائيل، في الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال تدميراً غير مسبوق في غزة أدى لسقوط أكثر من 15 ألف شهيداً؛ أدّت إلى انقسام الموظفين في الإدارة الأمريكية.

كما استضاف كبار المسؤولين جلسات استماع مع الموظفين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوكالات الأخرى، في محاولة لفهم ومحاولة تهدئة مخاوفهم بشأن نهج الرئيس وعدم ضغطه على إسرائيل لوقف إطلاق النار.



ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة 24 الشهر الحالي، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء أمس الإثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى بين "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. -عربي بوست



