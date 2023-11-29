الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في كتيبة جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء اغتيال المطاردين والقياديين بكتيبة جنين، محمد الزبيدي "النش" ووسام حنون "أبو وطن"، خلال اجتياح جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل ذلك استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
وكان جيش الاحتلال قد أعلن مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد اقتحامه المدينة، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.
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