الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في كتيبة جنين

أعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء اغتيال المطاردين والقياديين بكتيبة جنين، محمد الزبيدي "النش" ووسام حنون "أبو وطن"، خلال اجتياح جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل ذلك استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين



وكان جيش الاحتلال قد أعلن مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد اقتحامه المدينة، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.