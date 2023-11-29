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حماس تطلق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لجهود الرئيس الروسي

11/29/2023 2:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء، إنه استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلقت الحركة سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية.


وأضافت حماس، في بيان، إنه تم تسليم المحتجزتين للصليب الأحمر كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية.

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