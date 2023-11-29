حماس تطلق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لجهود الرئيس الروسي

حماس تطلق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لجهود الرئيس الروسي
التاريخ
11/29/2023 2:26:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء، إنه استجابة لجهود
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلقت الحركة سراح محتجزتين تحملان الجنسية
الروسية.
وأضافت حماس، في بيان، إنه تم تسليم المحتجزتين للصليب الأحمر كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية.
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