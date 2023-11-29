الصليب الأحمر في غزة يتسلم أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة

الصليب الأحمر في غزة يتسلم أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة
التاريخ
11/29/2023 2:26:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل أعلام عبرية بتسلم الصليب الأحمر في قطاع غزة، الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج في إطار صفقة
التبادل مع حركة حماس.
والأسرى المتوقع إطلاق سراحهم الليلة هم 5 أطفال و5 نساء، بالاضافة لسيديتين روسيتين من المحتجزين.
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