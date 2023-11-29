الصليب الأحمر في غزة يتسلم أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة

أفادت وسائل أعلام عبرية بتسلم الصليب الأحمر في قطاع غزة، الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس.



والأسرى المتوقع إطلاق سراحهم الليلة هم 5 أطفال و5 نساء، بالاضافة لسيديتين روسيتين من المحتجزين.

