حماس لن تستسلم

يديعوت أحرنوت

نداف ايال

29/11/2023



ما يحصل في الأيام الأخيرة كان متوقعا. تمديد الهدنة، المفاوضات الحثيثة على اقتراح شامل، واسع بالظاهر، اقتراح يتضمن إعادة المخطوفين، تحرير السجناء الأمنيين بآلافهم ووقف الحرب.

كان متوقعا تماما ان تتطلع قطر، حماس وبقدر كبير لاعبون كثيرون آخرون الى تحقيق تسوية كهذه. في اليوم الأخير يمطر القطريون وسائل الاعلام الإقليمية بتقرير عن صفقة شاملة. من اللحظة التي وافقت فيها إسرائيل على هدنة في القتال، لاجل استعادة مواطنيها كان واضحا بان حماس ستتطلع الى تمديد مؤقت يصل الى عشرة أيام، اكثر بكثير من الأيام الأربعة الأولى. هذه الأمور مقبولة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الامن بعامة. فهم يريدون عودة اكبر عدد ممكن من المخطوفين، قبل المرحلة التالية في الحرب. اذا كانت حماس تريد أن تواصل تحريرهم على أساس يومي – فحسنا. هذا ليس موضوع استغلال للفرص.

صحيح حتى يوم امس بعد الظهر، لم يكن أي اقتراح واضح من حماس لتحرير "الكل مقابل الكل" وانهاء الحرب. على أي حال لا يوجد احد في كابينت الحرب مستعد لان يقبل مثل هذا الاقتراح. وسواء كان هذا بنيامين نتنياهو ام غادي آيزنكوت، فالاتفاق هو انه محظور للحرب ان تنتهي بإنجاز هائل لحماس – تحرير سجناء فلسطينيين بجموعهم – بينما التهديد على دولة إسرائيل بقي على حاله، الردع لم يرمم ويحيى السنوار بقي حاكم غزة. وبكلمات ضابط كبير سابق: "من يوافق على إعادة الفرق من غزة، في الوضع الحالي سيكتشف بان احداها ستصعد مباشرة الى القدس". هذا ليس تهديدا بالانقلاب لا سمح الله بل تجسيد للمشاعر في أوساط جنود الاحتياط والدائم، مثلما هو في الغالبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي.

يوشك الوسطاء الاقليميون على محاولة تجنيد الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب. هم يفهمون جيدا بانه لا يوجد احتمال لان تفعل إسرائيل هذا طالما بقيت حماس والسنوار في الحكم في غزة، وعليه فتطرح الان حلول إبداعية على أنواعها، كالسير بدون (حماس) لكن الشعور مع (حماس). مثلا: السعوديون يدفعون لاعادة سلام فياض، الذي هو منتخب كفؤ ونقي للغاية عمل ذات مرة لدى الجمهور الفلسطيني، كرئيس وزراء موحد وله صلاحيات في الضفة وقطاع غزة، وخليفة لأبو مازن. احتمال ذلك، يقول الفلسطينيون، متدن. احدى الأفكار التي تطرح هي تنازل رسمي من حماس عن الحكم في غزة في صالح حكومة خبراء عموم فلسطينية، مع أو بدون خروج يحيى السنوار من القطاع. في إسرائيل يقدرون بان حماس لن توافق على ذلك، لكن مشكوك جدا أن يوافق الكابينت في إسرائيل على خدعة إسرائيلية ذاتية أخرى كهذه، وكأن حماس ضربت، في الوقت الذي تحكم فيه القطاع من خلف ظهر موظفين يتظاهرون بانهم يلتقون بحرية مع الاتحاد الأوروبي ويجمعون لها التمويل لـ "إعادة البناء".

ان وصول وزير الخارجية بلينكن الى الشرق الأوسط غدا سيدخل حراكا الى الاتصالات كلها – تلك التي من أجل تمديد صفقة إعادة المخطوفين الجزئية، وتلك التي تأمل في وقف نار دائم. للبيت الأبيض توجد أجندة مرتبة – توسيع المساعدة الإنسانية الى جنوب القطاع، التأكد من أن الإسرائيليين لا يعتزمون ان يتخذوا هناك أي اخلاء مقصود للسكان مثلما في الشمال، تعزيز السلطة الفلسطينية واصلاحات تسمح لها بان تكون العنوان في قطاع غزة في اليوم التالي ومنع اعمال متطرفة من فتيان التلال والمؤسسة الاستيطانية بعامة في يهودا والسامرة. الاميركيون يحاولون إقرار الميزانية التي تساعد إسرائيل وأوكرانيا، ومن غير المستبعد انه لاجل هذا الإقرار من منتخبي الحزب الديمقراطي سيدخل البيت الأبيض بنودا تبدأ منذ الان بتمويل إعادة بناء قطاع غزة. بنيامين نتنياهو يمكنه أن يدفن رأسه في الرمال بالنسبة لنهاية طريق غزة واليوم التالي، لكن هذا اليوم يتم البدء بتصميمه بدونه ويحتمل مع أموال أميركية.

اذا ما وافقت حماس، قيادتها وقادتها العسكريون، على ترك القطاع (السنوار، محمد ضيف وآلاف المقاتلين) وسلموا سلاحهم وحرروا المخطوفين – فان إسرائيل تكون انتصرت في الحرب. لكن في إسرائيل احدا لا يوهم نفسه بان حماس تفكر في ذلك. في جهاز الامن يجملون في الأسبوع الأخير، على أساس المعلومات الاستخبارية المتراكمة، وضع الحرب ودرجة المس بحماس. هذه ذات مغزى – لكنها ما تزال محدودة. وهاكم المعطيات، صحيح حتى يوم امس: بين 5 آلاف و 6 آلاف من حماس قتلوا في الحرب (الفرق ينبع من عدد الذين قتلهم الجيش في 7 أكتوبر نفسه، رجال الاستخبارات يتحدثون عن عدد ادق – 5300). من بين الذين قتلوا، ثلاثة قادة الوية من حماس، وكذا أيضا 14 قائد كتيبة وعشرات من قادة السرايا.

دون اختراق للطريق فان المسار الحالي للهدنة وإعادة المخطوفين مقابل السجناء كفيل بأن ينهار. هذه ستكون لحظات خطيرة جدا؛ الطرفان سيتطلعان لان يفاجئا، يؤلما، وبقوة. الحرب لن تستأنف بشكل جنتلماني؛ هذه ليست حروب الخنادق في الحرب العالمية الأولى.

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