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المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

11/29/2023 2:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عبد السلام مدني* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/11/16

يشكل الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية شريان حياة لبقاء تلك المنظمات واستمرارها. ويجب أن تدرك الحكومة العراقية أن قوة المجتمع المدني من قوتها؛ حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تسهم بشكل أساسي في تعزيز جهود الحوكمة والدعم المجتمعي.
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بعد فترة وجيزة من سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، تم تأسيس المئات من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق، ولعبت المنظمات الدولية دورا محوريا في تقديم المساعدة والتمويل لتلك المنظمات، وهو ما أسهم بشكل كبير في نموها وانتشارها. ومن ثم، استطاعت المنظمات غير الحكومية أن تقدم خدمات مهمة للبلاد تضمنت تقديم المساعدات لضحايا الحرب وأعمال العنف وتوفير الدعم القانوني للفئات المهمشة ونشر ودعم مبادئ السلام والتعايش السلمي وحقوق الإنسان وتمكين المرأة ومكافحة الفساد ومراقبة الانتخابات وغيرها من القضايا المهمة الكثيرة.
اعتمد التمويل في العراق بعد تسعينيات القرن العشرين وتحرر البلاد من قبضة حزب البعث، كليا على المنظمات الدولية المانحة، وكانت المشاريع تركز بشكل عام على البعد الإغاثي عوضا عن البعد التنموي والمشاريع التدريبية نظرا لأن الوضع كان يستدعي الكثير من المساعدات الإنسانية المباشرة. وبعد الانسحاب الرسمي للقوات الأميركية من العراق في العام 2012، واجهت المنظمات غير الحكومية في العراق تحديا كبيرا، وكانت مرحلة خانقة لتلك المنظمات التي كانت تخشى من فقدان مصادر تمويلها. وفي محاولة لتبديد تلك المخاوف، بدأت مجموعة من المنظمات الأميركية بالتمهيد لتحضير المنظمات المحلية للاستدامة وللاعتماد على ذاتها استعدادا للمرحلة المقبلة.
ومع ذلك، شكل الدور التاريخي الذى لعبته المنظمات غير الحكومية العراقية عقبة كبيرة أمامها، وذلك في وقت تسعى فيه لإيجاد موطئ قدم في العراق اليوم. ورغم أن المنظمات غير الحكومية غالبا ما تركز أنشطتها المعلنة على ملف التنمية المستدامة، باتت الصورة النمطية لها هي أنها إغاثية وليست مثل المنظمات غير الحكومية التي تحتاج للدعم المحلي والدولي. وفى حين تواجه تلك المنظمات العديد من التحديات، فإن تأمين التمويل في ظل الوضع السياسي المتغير قد يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه تلك المنظمات.
أشكال التمويل وتحدياته
تنقسم المنح المقدمة للمنظمات غير الحكومية الى قسمين: المنح المقدمة من الجهات الدولية التي ليس لها برنامج عمل ولا ومكاتب في البلاد ويطلق عليها منح عبر البحار. وغالبا ما تأتي تلك المنح من منظمات خارجية (أوروبا وأميركا تحديدا)، وتقوم تلك المنظمات بعمل زيارات دورية للتواصل مع المنظمات المحلية العراقية بشكل مباشر. وفي كثير من الأحيان، تقوم المنظمات المحلية بالتواصل مع المنظمات الدولية من خلال موقعها الإلكتروني أو عن طريق فتح قنوات للتواصل معها من خلال المشاركة في بعض الدورات التدريبية والمؤتمرات في الخارج. ومع ذلك، يشكل الافتقار لمهارات التواصل الفعال مع الجهات الدولية المانحة إحدى أهم عقبات التمويل التي تواجه المنظمات غير الحكومية العراقية.
أما بالنسبة للمنح التي توفرها المنظمات العاملة على الساحة، مثل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ووكالات الأمم المتحدة، فهي تنقسم إلى نوعين أساسيين: النوع الأول -وهو الغالب- حيث تأتي الجهات الدولية ببرامج عمل محددة وتبحث عن شركاء من المنظمات المحلية للتعاقد معهم لتنفيذ برنامج أو مشروع بعينه. ورغم أن هذا النوع من البرامج قد يشكل فرصة جيدة للمنظمات العراقية للعمل والنشاط وبناء القدرات، إلا أنه لا يعكس الاحتياجات الفعلية للمجتمع كونه مدفوعا من الخارج.
كما أن هذا النوع من المنح لا يسهم في تعزيز استقلالية المنظمات غير الحكومية المحلية، حيث إن دور المنظمة المحلية في هذه الحالة سيكون سلبيا وقاصرا على التنفيذ فقط. ومن سلبيات هذه النوع من التمويل أيضا، أنه قد يجعل بعض المنظمات تعمل في اختصاص غير اختصاصها وتتوجه الى اختصاص الجهة التي تمنح أو تجلب المنحة.
أما في النوع الثاني من المنح، فهو يأتي من قبل منظمات دولية توفر منح استجابة لمقترحات المشاريع التي تصممها المنظمات المحلية وفقا لاحتياجاتها. ويعد هذا النوع من التمويل الأفضل على الإطلاق؛ حيث يوفر للمنظمات المحلية مساحات كبيرة لطرح أفكار وحلول تتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي الذى تعمل فيه.
ومع ذلك، ما تزال المنظمات غير الحكومية العراقية تعتمد بشكل كبير على مصادر التمويل الخارجية، فبخلاف الوضع في باقي الدول الأخرى، لا تحصل المنظمات غير الحكومية العراقية على أي دعم من الحكومة العراقية، كما تزداد إجراءات دائرة المنظمات غير الحكومية في بغداد وأربيل تعسفا في التضييق على تمويل المنظمات غير الحكومية بإجراءات معقدة وشبه مخابراتية والبدء بغلق في بعض المنظمات بحجج متنوعة.
علاوة على ذلك، لا يبدو الوضع أفضل بكثير خاصة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص، ففي حين يشكل القطاع الخاص أحد أهم مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية في العديد من الدول، إلا أنه يكاد يكون شبه معدوم في العراق. لذلك، يتعين على القطاع الخاص أن يدرك أن مشاركته في دعم المجتمع المدني وإضافة المسحة الإنسانية لعمله وممارسة دور اجتماعي وقيادي في المجتمع هو أمر ضروري لغرض تحقيق الحوكمة في المجتمع.
وفي نهاية المطاف، يشكل الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية شريان حياة لبقاء تلك المنظمات واستمرارها. ومن ثم، يمكن للهيئات الدولية أن تقوم بدورها من خلال توفير المزيد من المنح بشكل يسمح للمنظمات غير الحكومية بتحديد أولويات تخصصاتها واحتياجاتها المحددة على أرض الواقع. ومن جانبها، يمكن للمنظمات المحلية المشاركة في معالجة قضايا التمويل من خلال العمل على بناء قدراتها وتحسين مهاراتها، خاصة في مجالات الاتصال والتواصل حتى يتسنى لها التعامل مع الجهات الدولية المانحة بشكل أكثر فاعلية يسهم في جلب التمويل واستدامة تلك المنظمات.
يجب أيضا أن تدرك الحكومة أن قوة المجتمع المدني من قوتها؛ حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تسهم بشكل أساسي في تعزيز جهود الحوكمة والدعم المجتمعي. ومن ثم، يجب أن تعمل الحكومة على إنشاء صندوق يخصص من ميزانية الدولة لدعم مشاريع المجتمع المدني التي تتماشى مع خطط التنمية في البلد باليات دعم شفافة وعادلة تعتمد على المنافسة.
يتوجب أيضا على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية وأن ينخرط بشكل فعال في دعم برامج المجتمع المدني، كما يتعين على الدولة أن تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال سن التشريعات الداعمة والمشجعة لذلك، كتخفيض الضرائب أو اعتبار الدعم المقدم في هذا المجال يدخل ضمن النظام الضريبي المفروض على الشركات. ومن ثم، سيسهم هذا النهج في تحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة في العراق، ويعزز من نمو المنظمات غير الحكومية واستدامتها.

*عبد السلام مدني: هو مدير مؤسسة "روانكة" في كردستان العراق. وهو أحد المساهمين في "منتدى فكرة" التابع للمعهد.

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