-->

Thursday, 30 November 2023 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

11/29/2023 2:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيل ترو* - (إندبندنت عربية) 2023/11/12

تزور مراسلة صحيفة "الإندبندنت"، بيل ترو، قرى في المناطق الفلسطينية المحتلة، وتستمع إلى قصص مروعة عن عنف المستوطنين، وتتحدث إليها العائلات الفلسطينية عن قيام المستوطنين بإخراجها من منازلها بالقوة، في أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ العام 1967.
* * *
قطع الرجل الذي يرتدي بزة عسكرية إسرائيلية ثياب محمد بسكين، وتبول عليه قبل أن ينهال عليه بالضرب المبرح ويحاول بعدها أن يغتصبه بعصا. ويتحدث الرجل بالتفصيل عن الاعتداء الذي تعرض له في منطقة "وادي السيق"، على بعد 20 ميلاً إلى شمال شرقي القدس تقريباً، في الضفة الغربية.
أتى الناشط الفلسطيني في العمل الإنساني محمد مطر، 46 سنة، إلى هذا التجمع البدوي لمساعدة 30 عائلة فلسطينية تعيش هناك. أطلقت هذه العائلات مناشدة لمساعدتها مع ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين الإسرائيليين في كل أنحاء الضفة الغربية وازدياد خطورتها وعنفها في أعقاب هجوم "حماس" العنيف في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
انتشرت تقارير تفيد بأن المستوطنين المسلحين عازمون على تنفيذ "يوم تطهير" رداً على هجوم "حماس" الذي كانت حصيلته 1.400 قتيل. وعند ذلك قررت عائلات مذعورة في "وادي السيق" في ذلك اليوم -12 تشرين الأول (أكتوبر)- كانت تعرضت في السابق إلى هجمات مسلحة مرعبة عدة، أن تخلي المكان. وبمساعدة محمد، بدأت في وضع أغراضها في السيارات، ولكن قبل أن تتمكن من مغادرة المكان، وصلت شاحنتان صغيرتان مليئتان بالمستوطنين المسلحين ورجال يرتدون ثياباً عسكرية.
يقول محمد إن الرجال -الذين يقدر أنهم مجموعة مختلطة من الشرطة والجنود والمستوطنين الإسرائيليين الذين يرتدون زياً عسكرياً- أجبروا الجمع على إفراغ أمتعتهم بقوة السلاح، ووجدوا بين أغراضهم سكاكين مطبخ. ويضيف محمد أنهم اتهموه بالتخطيط لطعن أحدهم.
ويقص محمد الأحداث على "الإندبندنت" وهو يعرض لنا صوراً التقطت بعد الهجوم مباشرة للإصابات التي لحقت به، كما الكدمات التي ما تزال تظهر في كل أنحاء جسده. ويقول: "اقتادوني مع رجلين آخرين إلى مكان بعيد وسط القرية كي لا يسمع أحد أصواتنا، ثم تناوبوا على ضربنا، الواحد تلو الآخر، لمدة ساعتين". عصبوا عينيه وربطوا يديه بأسلاك معدنية تركت آثاراً دائمة على معصميه.
ويقول إن أحد المعتدين عليه -وهو يعتقد أنه مستوطن إسرائيلي يرتدي بزة عسكرية- مزق ثيابه بسكين، ورشه بالمياه قبل أن يتبول عليه وينهال عليه بالضرب الوحشي بالعصي وببندقية.
ويقول محمد: "فقد الذي هاجمني صوابه -أخذ يقفز على ظهري بنية كسر عمودي الفقري، كما لو أنه يريد أن يتسبب لي بإعاقة. واستمر بالصراخ: على العرب جميعاً أن يموتوا. وكل من لا يموت يجب أن يذهب إلى الأردن".
وأضاف محمد أن الرجل حاول بعدها أن يغتصبه بعصا. وقال: "قاومت بشدة لكي أزيحه عن ظهري وأمنعه من التعدي عليَّ بهذا الشكل. انكسرت العصا إلى ثلاث قطع بسبب ضربه لي".
في النهاية، وبعد اتصالات عدة بالجيش الإسرائيلي، تدخل قائد. أطلق سراح محمد الذي ما يزال مصاباً بعد أسابيع على ذلك.
لكن العائلات الثلاثين، التي تضم 180 فرداً من بينهم 25 طفلاً، أُرغمت على الهرب من منازلها مع أنها تسكن في "وادي السيق" منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويقول علي عرارة، 35 سنة وأب لخمسة أطفال، من داخل خيمة نصبت في بستان زيتون حيث يخيم مع العائلات الأخرى التي تم تهجيرها: "لقد رفعوا علينا السلاح وقالوا إن علينا الرحيل.
أردت أن آخذ معي دواء لابنتي ذات السنوات الثلاث التي تعاني نقصاً في المناعة من الثلاجة، لكنهم لم يسمحوا لي حتى بذلك. دمروا الثلاجة والأدوية أمام عيني".
يعيش الأطفال في خوف الآن، ولا يتوقفون عن البكاء. ويجلس وراء علي أحد أبنائه وهو يبلغ من العمر ست سنوات، وينتحب. ويضيف علي: "كانت أكبر بناتي سناً، وهي في عامها الرابع، خائفة جداً. وكلما رأت سيارة أو شاحنة صغيرة الآن، تصرخ 'إنهم قادمون'".
وليست قصة "وادي السيق" رواية منعزلة. فالضفة الغربية المحتلة "تغلي" بسرعة وفقاً للأمم المتحدة التي دق كبار مسؤوليها ناقوس الخطر مرات عدة. وهم يخشون أخطار تداعيات ما يحصل في غزة الذي قد يفتح جبهة جديدة في هذه الحرب المريعة أساساً.
يعيش نحو 450 ألف مستوطن يهودي في الوقت الحالي في الضفة الغربية المحتلة التي تضم نحو 3 ملايين فلسطيني. تقوم هذه المستوطنات -التي تتشكل من مقطورات مركونة على أعالي التلال، وبلدات مترامية الأطراف- على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب العام 1967 وهي تتوسع بشكل مستمر. يعد القانون الدولي هذه المستوطنات غير شرعية وغالباً ما تذكر باعتبارها العائق الرئيس أمام السلام وحل الدولتين الذي يشمل فلسطين.
وتقول المجموعات الحقوقية الدولية والمحلية، إن "عنف المستوطنين برعاية الدولة" في ازدياد منذ فترة بعيدة، ويستخدم، إضافة إلى القيود على البناء والتضييق حد الخنق على إمكانية الوصول إلى المرافق العامة، من أجل إرغام الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم بالقوة. تتركز معظم هذه الأعمال في المنطقة جيم (حيث يقع وادي السيق)، التي تشكل ثلثي الضفة الغربية. وهي تقع تحت الحكم المدني الإسرائيلي بموجب اتفاق أوسلو الثاني في العام 1995.
لكن هذه الاعتداءات والاستيلاء على الأراضي تسارعت وتيرتها منذ المجزرة الوحشية التي ارتكبتها "حماس" وردت عليها إسرائيل بقصف لا يرحم على غزة.
بحسب الأمم المتحدة، منذ السابع من أكتوبر، تضاعفت أعداد هجمات المستوطنين على فلسطينيي الضفة الغربية سبع مرات بالمقارنة مع تلك المسجلة منذ سنتين. ويقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أوتشا (OCHA): "في نصف الحالات تقريباً، كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق هذه الهجمات أو تدعمها فعلياً".
قبل ذلك حتى، كان العام الحالي على وشك أن يصبح الأكثر دموية بالنسبة إلى الفلسطينيين منذ 20 سنة. وأصبحت هذه هي الحقيقة الآن، أكثر من أي وقت مضى. وفقاً لأوتشا، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنين خلال الشهر الماضي، 158 فلسطينياً من بينهم 45 طفلاً. وفي المقابل، قتل ثلاثة إسرائيليين في هجمات شنها فلسطينيون. خلال الساعات الـ24 الأخيرة فقط، قتلت القوات الإسرائيلية 15 شخصاً في مدينة جنين ومخيم اللاجئين الموجود فيها.
وفي هذا الجو من العنف، تقول الأمم المتحدة إن 1000 فلسطيني تقريباً -مثل سكان "وادي السيق"- قد شردوا من أراضيهم خلال الشهر الماضي وحده (شرد 162 شخصاً آخرين نصفهم من الأطفال، لأن إسرائيل هدمت بيوتهم).
ترى مجموعات حقوق الإنسان في إسرائيل، أن عملية الاستيلاء على الأراضي هذه هي الكبرى منذ وضعت إسرائيل يدها على الضفة الغربية في العام 1967، مرجحة أن ترقى إلى التهجير القسري، وهو جريمة حرب.
ويقول روي يلين من المجموعة الحقوقية الإسرائيلية "بتسليم" التي وثقت التهجير القسري لـ15 تجمعاً فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر "تستغل هذه الحكومة التركيز الحالي على غزة لكي تعزز أجندتها من حيث الاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين".
ويضيف "ويعد عنف المستوطنين المدعوم من الدولة إحدى أدوات التهجير القسري هذا. والتهديدات حقيقية: يأتي أشخاص مسلحون ليقولوا لهم إنه أمامهم 24 ساعة للرحيل. رحل سكان وادي السيق تاركين أشياءهم وراءهم".
سألت "الإندبندنت" الجيش عن هذه الأحداث وأخرى كثيرة غيرها وثقتها عدسات الكاميرات، كما تحدثت الصحيفة مع رجل ظهر في فيديو صور فيه ثمانية رجال فلسطينيين وقد عصبت أعينهم وأوثقت أيديهم وأرجلهم وطُرحوا أرضاً وقد جُردوا من بعض ملابسهم في يطا، على بعد نحو 35 ميلاً (55 كلم) إلى الجنوب من "وادي السيق". وقد أكد الرجل وقوع هذه الحادثة، لكنه قال إنه مستاء جداً ولذلك يتعذر عليه الحديث عنها.
ظهر الأسبوع الماضي فيديو مزعج ثان قيل إنه صُور في يطا أيضًا، وفيه رجال عدة يرتدون البزة الإسرائيلية ويجرون مجموعة من العمال الفلسطينيين العراة فوق بعضهم بعضاً. أحد الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي يركل وجه فلسطيني. لم تتمكن "الإندبندنت" من التأكد من صحة الفيديو.
وقال الجيش الإسرائيلي "إن سلوك القوات الظاهر في التصوير مؤسف ولا يتوافق مع توجيهات الجيش. ويجري التحقق من ملابسات الحادثة".
وأضاف الجيش أن سلوك العناصر الذين يظهرون في فيديوهات أخرى "لا يتماشى مع أوامر جيش الدفاع الإسرائيلي". لكنه لم يعلق على تصرفات الأفراد الذين ارتدوا ثياباً عسكرية وهاجموا وادي السيق يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر)، أو التجمعات الأخرى التي تحدث أفرادها إلى "الإندبندنت".
لكن القوات المسلحة أضافت أن الهيئة الرئيسة المعنية بالتعاطي مع مزاعم انتهاك القانون من قبل الإسرائيليين هي الشرطة الإسرائيلية وأنه على الفلسطينيين أن يقدموا شكوى عبرها.
وأضاف الجيش "عندما يواجه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أحداث انتهاك للقانون على يد إسرائيليين، ولا سيما أحداث العنف أو الأحداث الموجهة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، يفرض عليهم وقف هذا الانتهاك والمماطلة أو احتجاز المشتبه فيهم إن توجب الأمر حتى وصول الشرطة إلى المكان".
لكن مستويات العنف أقلقت أقرب حلفاء إسرائيل. حث الرئيس الأميركي جو بايدن، من دون نجاح، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكبح جماح عنف المستوطنين. ومن جهته، صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع أن واشنطن "أوضحت (مرات عديدة) مخاوفنا من عنف المتطرفين في الضفة الغربية".
وقال أخيراً: "سمعنا التزامات من الحكومة الإسرائيلية باتجاه التعامل مع هذا الوضع بفعالية أكبر ونحن نراقب عن كثب حرصاً على حدوث ذلك".
وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أعرب وزير الخارجية عن حزب العمال في حكومة الظل، ديفيد لامي عن قلقه من "الزيادة الكبيرة في العنف وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقال إنه منذ هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر "حصلت زيادة في أحداث عنف المستوطنين والتهديدات والترهيب المسجلة في حق التجمعات الفلسطينية -حيث تخرب المنازل وتقطع إمدادات المياه وتسرق رؤوس الماشية ويهدد المدنيون بالسلاح". وأضاف "باعتبار إسرائيل القوة المحتلة، لديها التزامات بموجب القانون الدولي عليها احترامها".
تقول الجماعات الحقوقية إن أكبر المخاوف اليوم مردها إلى أن المستوطنين يشعرون بأنهم اكتسبوا قوة جديدة، وبأن أيديهم أصبحت طليقة بسبب زيادة كراهية الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر). يحدث ذلك فيما تحاول الحكومة الإسرائيلية إلحاق المستوطنين بالجيش وتشكيل فرق مدنية للاستجابة السريعة في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم "حماس".
ووصل الأمر بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -السياسي اليميني المتطرف الموالي للمستوطنين- إلى الإعلان عن شراء وزارته آلاف البنادق من أجل تسليح هذه الميليشيات الجديدة.
أفادت "هآرتس"، الصحيفة اليومية ذات الميول اليسارية، عن نية الجيش تجنيد المستوطنين بين 27 و50 سنة، ممن لم يقوموا بخدمتهم العسكرية بعد.
وكتبت الصحيفة "يتوقع أن يجري المجندون تدريباً أساسياً سريعاً لمدة ثلاثة أسابيع، يسلحون على إثره وينشرون في المستوطنات"، مضيفة أنه منذ اندلاع الحرب في غزة، وزع جيش الدفاع الإسرائيلي نحو 8 آلاف قطعة سلاح على كتائب الدفاع البرية في الضفة الغربية.
دفعت هذه المخاوف من التسليح الجماعي للمستوطنين بالولايات المتحدة إلى التحرك. الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن واشنطن طلبت ضمانات من إسرائيل بأن الشحنة الجديدة من البنادق الأميركية، بما فيها "أم 16"، ستذهب إلى الأجهزة الحكومية فحسب وليس إلى فرق التدخل السريع المدنية.
وقال باتيل: "أخبرتنا الحكومة الإسرائيلية بأنها ستقطع تعهداً للتعامل مع عنف المتطرفين بشكل أكثر فاعلية".
لكن الأمر مخيف جداً بالنسبة للفلسطينيين. ومنهم رانيا ظواهرة، 43 سنة والأم لـ10 أطفال، وواحدة من بين 85 قروياً وقروية أخرجوا بالقوة في الآونة الأخيرة من منازلهم في قرية "عين الرشراش" بالقرب من "وادي السيق". وتقول إن السكان واجهوا هجمات المستوطنين منذ فترة طويلة، لكن خوفهم "تضاعف 10 مرات بعد الحرب".
وتضيف أن مجتمعها تعرض للتهديد باستخدام الجرافات المدرعة ورجال مسلحين ببنادق 10 مرات قبل الهجوم الأخير الذي وقع منذ أسابيع قليلة. يتوزع القرويون الآن على نقاط متفرقة ولا يعرفون أين سيعيشون على المدى البعيد.
تقول رانيا "كانت هذه أرضنا طوال 33 عاماً وطردنا منها بقوة السلاح. إنه شعور جهنمي (مريع) أعجز عن وصفه. عشنا في حالة من الخوف كل يوم. إن ما يحاول المستوطنون فعله واضح جداً. وهم يحاولون أن يفعلوه منذ ما قبل الحرب، لكنهم أصبحوا يمارسون ضغطاً أقوى بـ10 مرات الآن".

*بيل ترو Bel Trew: مراسلة الشؤون الدولية في "الإندبندنت".

MENAFN29112023000072011014ID1107510963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث