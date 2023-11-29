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تحالف إنسان يقاطع المناقشة الأممية لتقرير حقوق الإنسان الدوري الرابع

11/29/2023 2:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمّان - أعلن تحالف "إنسان" لحقوق الإنسان أمس، مقاطعته لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل UPR في دورته الرابعة المقررة للأردن في الـ25 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وما يسبقها من جلسات كسب تأييد تجري حاليا في أروقته، بسبب عجز هيئات الأمم المتحدة وآلياتها عن تطبيق القانون الدولي، على سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الهمجية على قطاع غزة.
وجاء إعلان الموقف للتحالف الذي يضم 20 منظمة مجتمع مدني، "كأداة من أدوات الاحتجاج"، بسبب دعم وتحريض دول كبرى منضوية تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان للاحتلال في الحرب على غزة، وتجاهل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه من خلال المقاومة المسلحة وحق تقرير المصير، وتجاهل تبني موقف واضح من إطلاق النار والصمت على المجازر الإسرائيلية، ووقف دخول المساعدات الإنسانية.
وأكد التحالف في مؤتمر صحفي عقد أمس، أن الموقف نابع من المسؤولية الوطنية والقانونية والحقوقية تجاه القضية الفلسطينية، مشددين على أن المجتمع المدني الذي يعمل للتعبير عن الشعب الأردني، هو ذاته المجتمع المدني الذي خرجت شعوبه في الغرب للاحتجاج على مواقف حكوماتها من الحرب.
وبيّن التحالف في توضيحه حول انعكاسات قرار المقاطعة، على احتمالية توقف دعم الجهات المانحة لمشاريع التنمية وحقوق الإنسان، بخاصة من وكالات الأمم المتحدة، سيكون تعبيرا عن مزيد من الازدواجية في المواقف، في وقت لا تقبل فيه مؤسسات التحالف، بدعم مشروط في الأساس، وأن المنظمات هي التي ستقاطع.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي في مؤتمر صحفي عقده التحالف، إن هذا الموقف "لا يعتبر موقفا تضامنيا حسب، بل لأن هناك وحدة مصير بين الأردن وفلسطين" ضد دولة الكيان التي تهدد مصير الشعوب في المنطقة، مبينة أن التحالف قدم تقرير أصحاب المصلحة في المرحلة الأولى، لكنه قرر مقاطعة المناقشة في ضوء "الإجرام الوحشي الذي شنه الاحتلال على غزة بعد 7 أكتوبر وممارسته لأبشع أنواع الجرائم وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، وقد وقفت هذه الآليات جميعها والقانون الدولي الإنساني صامتا حيال ذلك في محاسبة إسرائيل أو وقف العدوان، بل إن الدول شاركت بذلك".
من جهتها، قالت منسقة التحالف المحامية هالة عاهد، إن المقاطعة استنكار للقانون الدولي الذي لم يفعّل في الحرب التي تخللها الإعلان عن مواقف "صادمة" من دول تدعّي حقوق الإنسان وترعاه في العالم، وتعبير عن إدانة مواقف مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان.
وقال ممثل عن النقابات العمالية المستقلة أحمد مرعي، إن الموقف جاء بالتشاور لما خالفت به هذه الدول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أيضا التي تعنى بها النقابات، مؤكدا بأن هناك تحالفات أخرى ستحذو حذو التحالف.
من جهته، قال منسق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، د.رامي عياصرة، إن المقاطعة لا تعني ترك ميدان حقوق الإنسان بالكامل، وأن الحديث عن احتمالات لجوء الجهات المانحة إلى وقف دعمها المشاريع سيعد "سقوطا جديدا" لهذه الدول الكبرى في ادعائها الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبدالعزيز، إن المجتمع المدني المنضوي في إطار هذا التحالف، لا يأبه بمواقف الدول المانحة، وأن الدليل على ذلك هو إعلاء الصوت منذ الساعات الأولى للحرب على غزة، وإرسال رسائل الاحتجاج إلى ممثلي الدول الغربية والهيئات الأممية.

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