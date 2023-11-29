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البلبيسي: ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات ناتج عن فرط استخدام المضادات

11/29/2023 2:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان- أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د. عادل البلبيسي، أن ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات، نتجت عن سوء وفرط استخدام مضادات الميكروبات المحدودة، ما أدى لزيادة المراضة (شدة المرض) والوفيات.
ولفت الى إن البشرية شهدت في القرن الماضي، ثورة في علوم ومعارف عدة، وتطور الطب بشكل لم يسبق له مثيل، وتوصل العلم والعلماء لعلاجات كثير من الأمراض المميتة.
وقال البلبيسي في ندوة علمية حوارية أمس بعنوان "نهج الصحة الواحدة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات: دمج استراتيجيات صحة الإنسان والحيوان والبيئة"، والتي تعقد ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، "أن مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات معترف بها عالميا، كواحدة من أكثر المشكلات تحديا، ومن مسببات الوفاة في القرن الحادي والعشرين".
ولفت البلبيسي الى أن ظهور مقاومة مضادات الميكروبات، أفقد عقاقير كثيرة فعاليتها، ما أدى إلى صعوبة العلاج، واحيانا استحالته، وهذا يعني بأن كثيرا من الأمراض المعدية الشائعة التي جرت السيطرة عليها سابقا، قد تصبح فتاكة مرة أخرى.
وبين أن تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة ورصد مقاومة مضادات الميكروبات، وفق نهج تشاركي يعتمد على المشاركة والتنسيق والتعاون في إطار نهج "الصحة الواحدة"، يعد من الركائز الأساسية للمركز وعمله، مشيرا إلى أن الأردن أطلق التحديث الثاني لخطة عمله بشأن مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2025-2023.
وأوضح، أن المركز وضع خطة لتقييم مدى التقدم في الأنشطة الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، لبيان مدى الإنجاز والتحقيق في بنودها، ومشاركة جهات عدة في التنفيذ، إذ بينت النتائج تقدما ملحوظا في صحة الإنسان، وتفاوتا في إنجازات القطاعات الأخرى المعنية بالخطة.
وأضاف البلبيسي، أن البيانات أظهرت زيادة في استهلاك مضادات حيوية، بخاصة المعروفة بارتباطها بزيادة المقاومة، فجاءت الحاجة لبذل مزيد من جهود تعزيز الإشراف وصف وصرف مضادات الميكروبات، لضمان سلامة المرضى، والاستخدام الرشيد لها بما يضمن أفضل النتائج وأقل المضاعفات.
وقال إن "مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، يتطلب تضافر الجهود والتعاون من الجميع، لضمان عدم إساءة استخدامها دون وصفة طبية"، داعيا لتعزيز الوعي وتشجيع الممارسات الطبية السليمة والمستدامة، بخاصة تدابير منع ضبط العدوى، للحفاظ على الصحة العامة.
وجدد التزام المركز بالتوعية والتعليم والتدريب بشأن الاستخدام الأمثل والرشيد للمضادات الحيوية، عبر استخدامها بحكمة وبطريقة تقلل من مخاطر مقاومتها للمضادات الحيوية وتحافظ على فاعلية العلاجات.


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