الاختبارات النهائية للبكالوريا الدولية في موعدها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان– أكدت مديرة البرامج الأجنبية في وزارة التربية والتعليم د. فاطمة قطاونة، أن اختبارات البكالوريا الدولية (IB) النهائية ستعقد في موعدها المقرر في أيار (مايو) المقبل دون أي تغيير على ذلك.
وبينت القطاونة في تصريح لـ"الغد"، أن الأنباء المتداولة بالغاء الاختبار الذي يكافئ مرحلة الثانوية العامة (التوجيهي)، واستبداله بالامتحانات المدرسية جراء الحرب على قطاع غزة هو أمر عار عن الصحة ولا يوجد نية لذلك مطلقا.
وأكدت ضرورة عدم الالتفات للإشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وبينت أن المدارس المعتمدة لنظام البكالوريا من كافة دول العالم، ستتقدم للاختبارات الخارجية النهائية في موعدها، ما يتطلب من المدارس تحضير نفسها وطلبتها لتلك الاختبارات.
يذكر أن اختبار البكالوريا الذي يقدمه طلبة الصف الثاني عشر(التوجيهي) في المدارس التي تعتمد هذا البرنامج، تم الغاؤه بجميع الدول عام 2021/2020 وتم اعتماد وسائل تقييم بديلة عنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وتعليق الدوام المدرسي.
MENAFN29112023000072011014ID1107510960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.