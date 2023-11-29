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الاختبارات النهائية للبكالوريا الدولية في موعدها

11/29/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان– أكدت مديرة البرامج الأجنبية في وزارة التربية والتعليم د. فاطمة قطاونة، أن اختبارات البكالوريا الدولية (IB) النهائية ستعقد في موعدها المقرر في أيار (مايو) المقبل دون أي تغيير على ذلك.
وبينت القطاونة في تصريح لـ"الغد"، أن الأنباء المتداولة بالغاء الاختبار الذي يكافئ مرحلة الثانوية العامة (التوجيهي)، واستبداله بالامتحانات المدرسية جراء الحرب على قطاع غزة هو أمر عار عن الصحة ولا يوجد نية لذلك مطلقا.
وأكدت ضرورة عدم الالتفات للإشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وبينت أن المدارس المعتمدة لنظام البكالوريا من كافة دول العالم، ستتقدم للاختبارات الخارجية النهائية في موعدها، ما يتطلب من المدارس تحضير نفسها وطلبتها لتلك الاختبارات.
يذكر أن اختبار البكالوريا الذي يقدمه طلبة الصف الثاني عشر(التوجيهي) في المدارس التي تعتمد هذا البرنامج، تم الغاؤه بجميع الدول عام 2021/2020 وتم اعتماد وسائل تقييم بديلة عنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وتعليق الدوام المدرسي.

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