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كوب 28 ينطلق اليوم.. وتعويل على حسم الأحفوري والطاقة المتجددة

11/29/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– تنطلق اليوم أعمال قمة المناخ "كوب 28" في دبي، بمشاركة 198 دولة، وسط ترقب عالمي لما ستتمخض عنه من مفاوضات وتوصيات للحد من تفاقم التغيرات المُناخية الكارثية على سكان كوكب الأرض.
والقمة، التي سيحضرها أكثر من 80 ألف شخص، من بينهم قادة دول، وممثلو حكومات، ووزراء وغيرهم، من المتوقع أن تحسم ملفات ما تزال عالقة منذ قمم سابقة على رأسها التخلص من الوقود الأحفوري، وتسريع الانتقال للطاقة المتجددة.
لكن القضية الأبرز، التي تتجه أنظار العالم إليها، وبالأخص الدول النامية والجنوب، أن "يصل المفاوضون إلى قرار حاسم بشأن صندوق الخسائر والأضرار، والآلية التمويلية له".
لكن خبراء بيئيين يبدون خشيتهم من أن "تسيطر المصالح الاقتصادية على طاولة النقاشات التي ستستمر لمدة أسبوعين، وأن تتشابه مخرجاتها بمثيلاتها من القمم السابقة".
إلا أن التفاؤل كان حاضرا في طروحاتهم بأن "يتمكن الأردن والدول العربية من تحقيق مكاسب في هذه القمة، التي سيلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات، قبيل محادثات تستمرّ حوالي عشرة أيام".
وتوقعت مستشارة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام انترناشونال صفاء الجيوسي أن "تخرج هذه القمة التي تتسم بأنها عربية وبامتياز، بقرار يفضي إلى الحد من ارتفاع درجه الحرارة لـ1.5 درجة مئوية عن طريق التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري".
كما أنها "ستحدد ملامح القمم المقبلة، وإن كانت دول الجنوب ستأخذ حقوقها من دول الشمال وبموجب آلية تقر لصندوق الخسائر والأضرار بعيداً عن الآليات التي تزيد من شح الموارد المالية المتدفقة اليها".
وكانت توصلت دول الشمال والجنوب في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى تسوية بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ"الخسائر والأضرار"، رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية، والتي تقضي بـ"إنشائه بشكل مؤقت، لمدة 4 سنوات، على مستوى البنك الدولي".
لكن هذا الصندوق، وفق الجيوسي "يجب أن يكون مستقلا، بمعنى أن البنك الدولي يجب ألا تعتمد آلياته الحالية لمنح التمويلات من صندوق الخسائر والأضرار، وأن يتولى إدارته لفترة انتقالية لا تتجاوز الأربع سنوات".
وأشارت الى أن "التمويل المُناخي لدول الجنوب يأتي على شكل قروض وليس منحا، في ظل توقعات بالتزام دول بضخ تمويلات تقارب 100 مليار في هذه القمة".
ولكن ستحتاج البلدان النامية إلى 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2030 من مجموعة من الحكومات والقطاع الخاص، وفقا للتقديرات العالمية، وفي ظل تنامي "اللوبي النفط العالمي لا بد أن تستغل هذه القمة لإثبات إن العمل المُناخي يحتاج لجهود دبلوماسية كبيرة تطغى بقراراتها على تلك الصادرة عنه".
وعلى "الدول العربية أن تضغط باتجاه أن يتم تخصيص تمويل لتنفيذ خطط مساهماتها المحددة وطنياً، وعبر تبني موقف موحد فيما بينها يُسهم في إعلاء مطالباتها داخل غرف المفاوضات المغلقة"، بحسبها.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق الجيوسي، بل إن "الأردن رغم تميزه بإعداد القوانين والخطط والسياسات المُناخية لكنها غير مطبقة لضعف التمويل، وعدم وجود العمل المُناخي على سلم أولوياته".
وشددت على أن "الأردن لديه دور قيادي، في ضوء ارتفاع أعداد اللاجئين، ما دفع بجلالة الملك لإطلاق مترابطة المناخ واللاجئين في القمة الماضية".
ولا بد، في رأي رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان أن "تعمل الدول في مؤتمر الأطراف على إحداث فرق في مكافحة تغير المُناخ، في ضوء أن القمة قد تشهد دفعا باتجاه زيادة الطموح بشأن العمل المُناخي، وتنفيذ بنود اتفاق باريس".
ولعل "مراجعة وتعزيز المساهمات المحددة وطنيا بحلول العام 2025 لتسريع التحول الأخضر، تعد واحدة من المخرجات التي يجب أن تعمل عليها الدول في هذه القمة"، بحسبه.
وشدد الشوشان على أن "مسؤولية الوفد الرسمي المشارك في القمة تنصب على تقديم مبادرة ترابط اللاجئين في قضايا التغير المُناخي، وطرحها في إطارها العملي في مؤتمر الأطراف المقبل".
ويتطلع الشوشان الى أن "تحقق القمة الهدف الحاسم بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43 % بحلول العام 2030، للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وما تتبعها من تأثيرات مُناخية متطرفة مثل تكرار موجات الجفاف والحرارة".
ودعا "مفاوضي دول العالم إلى ضرورة وضع الإطار التنفيذي لصندوق الخسائر والأضرار بالسرعة الممكنة، لكونه سيساعد المجتمعات المتضررة في التعامل مع تبعات تغير المُناخ".
كما أن "تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والذي يتسم بالعدالة ويأخذ بالاعتبار تأثيراته على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، هو إحدى الأولويات الواجب أن يتخذ قرار دولي بشأنها في القمة".
و"انعقاد القمة في دولة عربية للمرة الثانية على التوالي، يعد فرصة لدول المنطقة لإبراز دورها في العمل المُناخي"، وفق الخبير في مجال الطاقة والمُناخ عبد الله الشمالي.
ولفت الشمالي إلى أن "القمة الماضية (كوب 27) لم تحقق النجاحات المأمولة وعلى عدة مستويات، لكن المؤتمر الحالي يتسم بالأهمية الكبرى بخصوص الطاقة المتجددة، في ظل توقعات بوضع هدف عالمي بزيادة حجم سعتها حتى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030".
وتلك الخطوة، من وجهة نظره "تتواءم والمسار العالمي للإبقاء على 1.5 درجة مئوية، والتي تطالب بها العديد من الدول، وممثلي القطاع الخاص".
والخروج بهدف "دولي بشأن الطاقة المتجددة سيساعد الأردن نحو جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع"، بحسب تأكيداته.
ولكن الشمالي لا يرجح أن "تكون هناك أي اتفاقات محورية بشأن التخلص النهائي من الوقود الأحفوري، وإنما سيكون هنالك اتفاق على الخفض التدريجي لاستخداماته من قبل الدول".
بيد أن "التوافق على مأسسة صندوق الخسائر والأطراف في هذه القمة سيعود بالفائدة على الأردن عبر الحصول على التمويلات اللازمة لزيادة منعته المُناخية بتنفيذ برامج التكيف"، كما ذكر.
ومن المقرر أن يناقش "كوب 28" المخاطر الناتجة عن الاضطرابات الجیوسیاسیة، والنمو السریع للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، والابتكارات منخفضة الانبعاثات، وتفاقم الكوارث المُناخیة، واستمرار أزمة الغذاء، فضلا عن الدعم العام غیر المسبوق للعمل المناخي.
ولكن هذه الأجندة من وجهة نظر مُدير مركز المياه والبيئة في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان "لن تحقق التغيير المتوقع على سير العمل المُناخي في العالم، والذي إن حدث من خلال اتفاقات تبرم في القمة سيحقق منفعة مباشرة فقط لأوروبا وأميركا".
وقال الروسان إن أي "اتفاقات قد تخرج عن القمة لن تصب في مصلحة البشرية، وكوكب الأرض"، في وقت أعرب فيه عن أمله أن "يتمكن الأردن من تحصيل التمويلات اللازمة لكافة خططه المُناخية".
وحتى ما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار فإن "الضبابية ما تزال تسود المشهد رغم الحديث المتكرر عن التوصل لتسوية بشأنه، والذي لم تحدد بعد آلية التمويل المعتمدة له"، كما أكد الروسان.

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