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لماذا نتمثل بالغرب ونثق به؟

11/29/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








على مدى عقود، انخرطت في الاطلاع على الأدب والثقافة والفكر الغربي، وأعجبت بمنجزه، برغم امتعاضي من مَركزة الغرب لنفسه وتأليهه لذاته، وتحويل كل ما ينتجه، حتى لو كان ساذجا وسطحيا، إلى ظاهرة يلهث خلفها أبناء جنوب العالم، فيصبح المطبخ الغربي بمواصفاته الضحلة، الأكثر انتشارا في شوارع مدننا وبلداننا، وتصبح أزياء الغرب وأنماط سلوكه وطرائق تفكيره، الأكثر رواجا عند أجيال هذا الجنوب الذي لم يمسح بعد دماء جراحه من غرب وحشي استعمره لقرون، وما يزال يهمين عليه بفكره وأدبياته و”حضارته”.
لم يكن يتسنى لي ولجيلي ربما التوقف طويلا أمام أسئلة الحضارة، وتشكلاتها، وأخذنا بالغرب باعتباره نموذجا استثنائيا للتحضر، فقد كنا منهمكين في همومنا المعيشية والوجودية، وكان الغرب يسير بالموازاة مع تطلعاتنا، يمنحنا الكثير من الفرص للاقتداء بها، من دون تمحيص لما يتسرب من قتامته المبهرة وزيفه الجميل واستعماريته التي نسيناها، ولم ندرك أن ما نحن فيه ليس انجذابا ولا وعيا باللحظة الغربية المتفوقة، بل هو انقياد خلف إملاءاتها، وانسراق مسطح لفهمنا لمنظومتها الفكرية.
لقد سحقتنا الحالة التي عشناها خلال قرون من الغرق في مجابهة الاستعمار وضبط أحولنا، ووصلنا إلى نتائج لم تقيض لنا البحث عن مسار جديد، يخلع أبواب السجون التي زجتنا فيها هذه الحالة، لنستنشق هواء النهوض والنأي بأنفسنا عن تقمص الغرب وتمثله.
وفي كل مرة حاولنا فيها الخروج من القمقم، كنا نجابه بحرب، بأزمة اقتصادية، بتقسيم لأشلائنا، بتمزيق لأرواحنا، بضربة مؤلمة لثقافتنا، بتشويه لحضارتنا، باستصغار لكل ما نحمله من قيم وأفكار، وأمام ذلك، لم نستطع تخليق فكرة تعتقنا من قيود العبودية في معابد الغرب الاستعماري، وهيمنته شبه المطلقة على مقدراتنا، وتحكمه في بوابات جغرافيتنا، وإمساكه بمسارات حريتنا.
لم نجترح معجزتنا في أن نكون نحن، ولم نستطع تخليق لحظتنا التي تمتد بثرائها الحضاري والإنساني أبعد مما يتيحه لنا الـ”ريموت كونترول” الغربي، حتى في محاولاتنا الشاقة للتغيير، كان مذهبنا يستند على فكرة التغيير الغربية، وشهادتنا بفعاليتها تستند على تاريخها في الغرب، فلم نستطع إنجاز شيء له خصوصية بنا.
واليوم، تبدو اللحظة مناسبة، للانخراط في مشروع يذهب إلى إعادة إنتاجنا، وبلورة تصورنا عن ذاتنا، بعيدا عن أي منغصات يضعها الغرب في طريقنا. فأمام شيخوخة هذا الغرب، وانكشاف زيفه وكذبه في علاقاته معنا، يتوجب علينا إعادة النظر في علاقتنا معه، كخطوة أولى لبلورة رؤيتنا لمستقبل هذه العلاقة، التي لم تكن في أساسها تمتلك أي توازن.
قد تبدو مراجعة فهمنا للحضارة الغربية شاقة على كثيرين منا، بخاصة لأولئك الذين يغرقون في انبهارهم بها، لكن من المفيد أن نرى إلى أي مدى استفدنا من هذا الانبهار؟ وقد رأينا في حرب الاحتلال الوحشية على غزة، مؤديات انبهارنا تلك بالغرب، فهذه الحرب، ليست حربا للعدو الصهيوني حسب، إنها حرب الغرب علينا، فبسرعة الضوء كانت بوارجه وطائراته ومرتزقته في مقدمة الجيش الصهيوني لارتكاب محرقة بحق شعبنا هناك، وصل عدد شهدائها ومصابيها ومفقوديها في 48 يوما لأكثر من 50 ألفا، وأسقط فيها 35 ألف طن من القذائف على القطاع الذي لا تزيد مساحته على 364 كلم2، قذائف أنتجها الغرب وقدمها لوتده الاستعماري في المنطقة العربية؟
أو ليس هذا مدعاة لأن نتوقف- على الأقل- عن تصديق النظريات الغربية عن الحقوق والحريات التي يتبجحون بأنهم سدنتها، بعدما حرموا فلسطين التي تحترق منها؟

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