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الكرة في ملعب الاتحاد

11/29/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ما تزال الفرصة مواتية أمام اتحاد كرة القدم، لتدارك أثر الضربات الموجعة التي تعرض لها المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في غياب الاداء والنتيجة في المباريات التي خاضها وديا ورسميا بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، خاصة في مستهل مبارياته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
شخصيا ليس لدي شك في قدرة المنتخب الوطني على التأهل للدور التالي من التصفيات وبلوغ كأس آسيا، رغم التعادل المخيب مع طاجكستان والخسارة أمام السعودية، لأن عدم التأهل يشكل كارثة كروية تصل إلى حد الفضيحة بل أكثر، وبالتالي فإن هذا السيناريو ربما يكون مستبعدا وغير قابل حتى للتخيل، إذا ما استفاد اتحاد الكرة من الملاحظات، وكانت لديه الإرادة الحقيقية في الاستفادة من تلك الملاحظات بعيدا عن المناكفات.
وربما أجمع الشارع الرياضي، ولأول مرة أن أكبر أسباب تراجع منتخب النشامى هو اتحاد الكرة الذي حجب الاستقرار الفني بتغييراته بأوقات غير مناسبة، وهو ما يؤكده ضمنا المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، بحديثه المتكرر والدائم أن الوقت لم يسعفه، وأنه يحتاج لفترة أطول لوضع بصماته، حتى وصل بنا الأمر لمنتخب متهالك وتشكيلة ضعيفة ولاعبين أعادهم مدرب المنتخب للحياة بعد أن اعدوا العدة للاعتزال.
ولحسن حظ المنتخب الوطني، توقُّف منافسات التصفيات المؤهلة للمونديال (الحلم الأكبر)، والذهاب لنهائيات كأس آسيا، لأن هذه الفترة الطويلة ستمنح المدرب والمنتخب فرصة أكبر للتجانس والاستقرار الفني وخوض أكبر عدد من المباريات القوية، وبالتالي عودة الفريق بشكل أقوى وأكثر اقناعا عند استئناف التصفيات، في طريق التأهل للدور التالي، ومن ثم مواجهة المرحلة الأهم والاقوى والاصعب في طريقة الوصول للمونديال، والتي تحتاج لمنتخب نشامى حقيقي وليس كما هو الحال الآن.
الكرة في ملعب الاتحاد، لإعادة استراتيجيته في التعامل، من خلال تعيين مدرب محلي مقبول عند اللاعبين ومجتهد وبعيد عن الصراعات وليست لديه أجندة، للانضمام إلى عموتة، ومن ثم تعيين شخصية كروية صاحبة خبرة، أو لجنة فنية قادرة على رصد مسيرة المنتخب، وإبداء الملاحظات، بحيث يكون دورها فقط استشاريا دون أن تمتلك قرارا تنفيذيا، وذلك للحفاظ على هيبة المدير الفني وصلاحياته، ومن ثم فتح خطوط التواصل بشكل أفضل مع الأندية، ليكون العمل أكثر تكاملا.

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