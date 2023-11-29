-->

Thursday, 30 November 2023 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأملات الهدنة

11/29/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








منذ عام 2008 شنت إسرائيل على غزة ما يقارب خمسة اعتداءات اعتبرتها عمليات عسكرية محدودة، بعضها امتد لخمسين يوما تقريبا، وفي اعتدائها الأخير مع طوفان الأقصى، أعلنت إسرائيل“حالة الحرب” وهو ما يعطي الجيش والحكومة صلاحيات ميدانية واسعة، والهدف الأساسي المعلن لحالة الحرب هو: القضاء على حماس واجتثاثها من الوجود، -وبلغة مضمرة- مع الاستعداد للتضحية بالأسرى الذين وقعوا بيدها!
الهدنة الأخيرة التي جددت ليومين؛ كشفت بشكل فاجع حجم المأساة على الارض، دمار شامل ممنهج، وقتل عشوائي يهدف إلى تغيير التوزيع السكاني في غزة، بنقل السكان من الشمال إلى الجنوب- بعد ان فشلت المحاولات الإسرائيلية الأميركية بتهجيرهم إلى مصر- لتجديد نكبة 1948.
حماس وعلى لسان قادتها كشفت أن محرك عمليتها هو الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، أما هدفها كما ورد على لسان الضيف، فهو معركة تحرير تهدف الى“إنهاء الاحتلال الوحيد الباقي في العالم”!، وقد جادل البعض أنه وفي ظل التفوق العسكري الإسرائيلي، فان هذا الهدف“غير واقعي” وغير عملي، يعتقد بعض المحللين والسياسيين!
حماس لم تشاور أحدا لا في توقيت العملية، ولا في شكلها ولا في أهدافها، ومن واقع أن أداء حماس منذ بدء العملية، أظهر قدرات بهرت كثيراً من المحللين العسكريين والسياسيين، وقدمت خطاباً إعلامياً متقدماً، ومن هذا الواقع، ما زال السؤال قائما، ما هي دوافع حماس لهذه العملية؟ وهل هي فعلا من باب التهور والمغامرات غير المحسوبة؟!
المتأمل للظرف الذي سبق العملية غزيا وإقليميا وعالميا، يلحظ انه ومنذ حكومة المستعمرين الإسرائيلية الحالية، فإن الأداء السياسي الإسرائيلي المدعوم بتأييد أعمى غير محدود من أميركا وأغلب أوروبا، هذا الأداء، بدأ يعمل علنا وبوقاحة غير مسبوقة لتغيير واقع الصراع الفلسطيني الصهيوني، نحو مزيد من قضم الأرض، وطرد السكان، كمتطلب لتطبيق يهودية الدولة، وصار الكلام عن تصفية القضية كلاما مباحا، وصفقة القرن مثال على ذلك. كما أن نتنياهو ووزراءه جابوا العالم بخريطتهم العنصرية، لإحياء فكرة إسرائيل الكبرى وإعلان موت حل الدولتين، وأخيرا وليس آخرا تصاعدت الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ونقلت فكرة التعايش في فلسطين إلى التعايش مع اليهود في الخليج العربي، باعتبار الفلسطينيين مرضاً خبيثاً سوف يجتث قليلا قليلا حتى ينسى، كل ذلك أمام ضعف السلطة وإضعافها بتحويلها إلى بلدية تدير شؤون سكان محليين وقتل خيار السلام الذي تبنته.
أمام هذا المشهد أعتقد أن حماس شعرت أنها بأيديولوجيتها المعلنة هي العقبة الوحيدة الباقية أمام تطبيق مشروع تصفية القضية، أضف إلى ذلك أنها حليفة إيران في المنطقة، وقد يكون كسر شوكة حماس مطلوبا الآن باعتباره كسراً لأنف إيران تمهيدا لعقد صفقات معها!
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن حماس شعرت بتهديد وجودي لها وللقضية الفلسطينية، وقد قامت بعمليتها“كحرب استباقية” لتلافي هجوم محتمل عليها وعلى القضية، -إن صح هذا التحليل- فإنه يغدو مفهوما انها تقدم على هذه العملية مع علمها بالتفوق العسكري الصهيوني! كأن المسألة عندها غدت مسألة حياة أو موت!
هل انتصرت حماس؟ الجواب معقد وخاصة أمام الألم الحارق والدمار الشامل والحزن الذي نعيشه لحظة بلحظة، والميدان هو من سيحكم، ولكن واضح أنها الآن تجلس ندا بند في المفاوضات، وأنها أعادت مفاهيم أساسية للصراع العربي الإسرائيلي، وأهمها أن الاحتلال الصهيوني هو سبب الصراع والعنف وأن إنهاء العنف يكون بإنهاء الاحتلال، كما أن مقاومة المستعمر حق للشعوب، وان إسرائيل بلد عادي وليس“سوبر”، وجيشها من الممكن أن يقهر، وان كل التكنولوجيا لا تتفوق بالضرورة على الإيمان بالحق والتصميم والنضال لأجله، وأيضا كشفت هذه العملية زيف وجه دول كبيرة كنا نحسبها مصدر التنوير، كما كشفت زيف منظمات وجامعات وكذلك مؤسسات إعلامية أوروبية وأميركية، وازدواج معاييرها؛ الأمر الذي سيؤثر في سلوك العالم لسنوات قادمة، وبينت ان الشعوب الأوروبية حية ايضا، وهناك من اليهود من هم أقرب للقضية والحق الفلسطيني من بعض العرب، كما قلنا كل هذه التحليلات والتأملات سيحكم على صحتها الميدان، ولكن في جميع الأحوال هذه حرب استباقية أعادت القضية الفلسطينية وعدالتها لتشكل ضمير العالم الحر، هذا العالم الذي قد يختلف في تشكيله الجديد كثيرا عمّا كنا نعتقده عالما حرا، فاهم على جنابك؟!!

MENAFN29112023000072011014ID1107510956

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث