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التضامن الحقيقي مع الفلسطينيين..!

11/29/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ربما لأول مرة يتضامن العالم هذه الأيام مع الشعب الفلسطيني حقًا، في مناسبة“اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” وقبله وبعده. وقد اعتدنا أن تكون هذه المناسبة التي خصصتها الأمم المتحدة بقرار، مجرد“رفع عتب” وتقريعًا صغيرًا للذات من جهة الهيئة الأممية المنافقة. كانت هي التي أقرت“قرار التقسيم” المجحف في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، ولم تعمل حتى على تنفيذه. وهي التي أصدرت القرار رقم 242 الأكثر إجحافًا، الذي اختزل فلسطين العربية إلى أقل من ربع مساحتها التاريخية.
وكيف“تتضامن” الأمم المتحدة مع فلسطين؟ حسب موقع الهيئة الدولية:“طلبت الجمعية العامة... في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن”. هذا هو كل ما لدى هيئة“المجتمع الدولي” لتقدمه لفلسطين.
في هذا العام، لا يتضامن العالم مع فلسطين في أروقة الأمم المتحدة، وإنما في شوارع العالم من شرقه إلى غربه وشماله وجنوبه. والذي يتضامن من القلب هو الشعوب التي تعرّي نفاق حكوماتها وزعمائها وعوزهم الأخلاقي. ومن المؤسف حقًا أن يكون الحافز هو كشف الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني عن طبيعته الإجرامية بحملة الإبادة والتشريد التي ينفذها في غزة. لم ينفع خطاب المسالمة والاستجداء الذي تبناه“المعتدلون” الفلسطينيون في لفت انتباه العالم. وكان الشيء الذي لفت هذا الانتباه هو المقاومة التي لا بد أن تنطوي بطبيعتها على التضحية والخسائر في سبيل الحرية.
لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية يخوض العالَم حوارًا كبيرًا حولها. ثمة أناس عاديون حفزهم ما يجري إلى مراجعة قناعتهم التي غرسها فيهم الإعلام الغربي المتآمر، وقرأوا القصة من أولها واكتشفوا الحقيقة. وهناك الأكاديميون والفلاسفة الذين وجدوا متسعاً للاجتراء على إعلان موقفهم المغاير، متشجعين بفتح السجال حول فلسطين. وعلى الرغم من كل القيود التي وضعتها حكومات الغرب المتحالفة مع حلفائها الاستعماريين في فلسطين على المحتجين والمختلفين في الرأي، كسرت المقاومة الفلسطينية هذه القيود كما لم يفعل أي شيء من قبل. وأصبح نوع جديد من الفرز يجري في العالم بين أصحاب الضمير وخونة الضمير. وظهر هذا الفرز بشكل خاص في الوطن العربي، صاحب القضية، حيث لا عذر للخيانة بذريعة عدم المعرفة.
لقد ناضل الفلسطينيون بكل الأشكال. بالاحتجاجات الأسبوعية المنظمة في القرى، والكفاح المسلح، ومواجهة الشباب والفتيان للعربات المدرعة الصهيونية في قراهم ومخيماتهم، وعالميًا بحملة المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات. وهي كلها أشكال مشروعة لنضالات التحرر من الاستعمار. ويريد الفلسطينيون من مقاومتهم البطولية إيجاد حل شامل يعالج تداعيات المشروع الصهيوني الساعي إلى إزالة الفلسطينيين واستبدالهم باليهود المجلوبين من جميع أنحاء العالم. ومهما تكن الاقتراحات التي تتجنى على الحق والعدالة، فإن الحل الذي يستعيد حقوق جميع الفلسطينيين هو القضاء على المؤسسات الصهيونية الناتجة عن هذا المشروع الاستعماري. وبعد ذلك، قد يكون من الممكن منح المواطنة والحقوق المتساوية لجميع الناس الذين يعيشون في فلسطين التاريخية. ويعني ذلك أن إنهاء احتلال العام 1967 لن يكون كافياً، وإنما يتطلب سعي المقاومة الفلسطينية إلى إنهاء الاستعمار في كل فلسطين التاريخية، كما يعني إنهاء الاستعمار كهدف مشروع.
في حوار أخير في برنامج بيرس مورغان الحواري، يجيب العالِم المختص بمعالجة التروما، الدكتور غابِل مارتي، على أسئلة مورغان المستفزة المعروفة. والدكتور مارتي يهودي ناجٍ من الهولوكوست. ولذلك لم يستطع مورغان أن يزاود عليه في الانتماء إلى اليهودية. وقال مارتي في الإجابة عن سؤال حول ما يجري في غزة وإلى أين:
“إنك في حاجة إلى بعض السياق التاريخي. انظر الآن. لقد كنت صهيونيًا. وأنا كما ذكرت، أحد الناجين من المحرقة. كانت حركة التضامن الدولي الصهيونية مهمة جدًا بالنسبة لي كإنقاذ للشعب اليهودي، حتى اكتشفت أن الدولة تأسست على الاستيلاء، والتشريد، والمجازر العديدة في حق السكان المحليين. هذه حقيقة ليست مثيرة للجدل تاريخيًا. ولذلك، قمت بمراجعة طويلة لهذا الواقع، وأقول إنه لا يمكن فهم الوضع الحالي من دون النظر إلى السياق التاريخي. كما أننا لا نستطيع المضي قدماً في ظل الاحتلال الحالي وقمع الفلسطينيين. لقد تحدث شيرون، ضيفك السابق عن التعايش الهش. لم يكن هناك تعايش. كان هناك قمع ومجازر دورية واحتلال للأراضي في الضفة الغربية، وقصف مستمر للسكان من منازلهم”.
عندما يتحدث ناجٍ من المحرقة عن ضرورة السياق، سيكون من العار على عربي أن ينزع نضال الفلسطينيين من السياق ويختزل حقوقهم. سوف يكون ذلك اختيارًا صارخًا للاصطفاف مع مشروع المجازر والتطهير والإبادة، وتآمرًا صريحًا على الشعب الفلسطيني ومشاركة في ذبحه. وسيكون التضامن المخلص مع الشعب الفلسطيني هو إحياء سرديته والإصرار عليها ونشرها والمطالبة بحقوقه الكاملة على أساسها. ولا بد أن يعني إنصاف الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، العمل على تفكيك المشروع الاستيطاني الاستعماري العنصري الصهيوني ومعاداة طبيعته الإجرامية– أو التماهي معه بتطبيعه. هذا وقت الفرز الذي لا يمكن التنصل من إملاءاته.

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