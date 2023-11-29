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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غداً

11/29/2023 2:24:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء دير علا غدا الخميس، لإجراء الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفصل الذي يستمر من 9 صباحا وحتى 3:30 عصرا، يشمل أجزاء من مناطق العارضة، وغور كبد، وتفرع مروان الحمود، وتفرع أم حماد وفنوش، والأشغال العامة في فنوش وميسرا وداميا وام حماد ومثلث المصري ومصنع البولسترين ومصنع الترافرتين والسماد العضوي ومبنى بلدية العارضة.

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