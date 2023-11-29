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تنظيم أراضي قميم.. حلم يتحقق على كابوس رسوم العوائد المرتفعة

11/29/2023 2:24:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد– تحول حلم إدخال قطع أراض في منطقة قميم بلواء الوسطية بالتنظيم، إلى كابوس يلاحق أصحابها، الذين أصبحوا مطالبين بدفع رسوم بدل عوائد تنظيم، قالوا "إنها مرتفعة ولا قدرة لهم عليها"، في حين أن معاملاتهم في البلدية باتت متوقفة لحين دفع الرسوم.
وفرضت الجهات المعنية، مبلغ دينار وربع عن كل متر مربع، كرسوم عوائد تنظيم لأراضي المنطقة، ما رتب على أصحابها مبالغ مالية كبيرة، وصلت قيمتها على بعض القطع أكثر من 14 ألف دينار.
وحسب أصحاب الأراضي، فإن تنظيم قطعهم كان حلما انتظروه عشرات السنين، لكن الفرحة لم تطل كثيرا بعد فرض رسوم عوائد تنظيم لا تتناسب وطبيعة المنطقة الجغرافية التي هي عبارة عن جبال وأودية.
وأشاروا إلى أن المبالغ المترتبة على قطع الأراضي تتراوح قيمتها حسب مساحتها، وهناك قطع فرض عليها 14 ألف دينار، وهو مبلغ كبير لا يستطيع أصحاب هذه القطع دفعه إلى البلدية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة أصلا، مشيرين إلى أنهم أصبحوا لا يستطيعون إتمام أي معاملة في البلدية إلا بعد دفع الرسوم المترتبة عليهم.
ولفتوا إلى عزمهم اتباع إجراءات وصفوها بـ"احتجاجية"، كون ظروفهم المالية والمعيشية صعبة، فضلا عن أن منطقة قميم ريفية وتحتاج إلى دعم التنمية الحقيقية وليس فرض "جباية" على حد تعبيرهم.
كما طالب أصحاب أراض بإلغاء عوائد التنظيم بسبب ظروف الفقر والبطالة، داعين إلى تنمية المنطقة بدون ضرائب ورسوم باهضة.
وقال الناطق باسم المتضررين المهندس جمال العثامنة "إن غالبية أصحاب الأراضي هم من ذوي الدخل المتدني والمحدود، ومن الموظفين والمتقاعدين وصغار المزارعين وليس بمقدورهم دفع هذه المبالغ المرتفعة كرسوم عوائد تنظيم"، مؤكدا ضرورة إلغاء الرسوم أو تخفيفها حتى يتمكن المواطنون من إجراء معاملات الإفراز، بما يسمح لهم التصرف بأراضيهم وتحقيق تنمية في المنطقة من خلال بناء المنازل وإيجاد خدمات فيها.
وتابع: "إن البلدية قامت بإدخال حوض السرف والضحضاح إلى داخل التنظيم وفرضت مبلغ دينار وربع للمتر مربع على قطع الأراضي الموجودة في الأحواض"، مشيرا إلى أن أي معاملة تنظيم لم تنته بعد ولا زالت قيد الدراسة لدى مجلس التنظيم الأعلى.
وطالب بتخفيض نسبة عوائد التنظيم للمتر المربع كونها مرتفعة جدا ولا تتناسب وطبيعة المنطقة وأن يتم إرسال لجنة من وزارة الإدارة المحلية للاطلاع على الواقع، مؤكدا أن أسعار الأراضي في المنطقة متدن ورسوم العوائد التي تم فرضها لا تتناسب وطبيعة وقيمة تلك الأراضي، وهناك مناطق في إربد فرضت عليها رسوم أقل بكثير من الرسوم التي فرضت على أراضي المنطقة، علما أن أسعار تلك الأراضي يتجاوز سعر بعضها 100 ألف دينار للدونم الواحد.
وأشار العثامنة إلى أن البلدية قدمت للوزارة اعتراضا على ارتفاع نسبة عوائد التنظيم أو الغاء تنظيم المنطقة لأنها ستلحق ضررا بالأراضي والأبنية، علما أن معظم السكان في هذا الحوض يعتمدون على الزراعات الموسمية، مشيرا إلى أن عدد المتضررين يبلغ 1200 مواطن من سكان البلدة.
ويبن أن غالبية أهالي المنطقة لا يستطيعون دفع هذه الرسوم والضرائب المرتفعة، الأمر الذي يتطلب من البلدية التراجع عن فرض الرسوم، مؤكدا ضرورة السماح لهم باستغلال أراضيهم بحرية ودون قيود إدارية أو مالية، خصوصا أن المنطقة لم تشهد بعد أي استثمارات وتحتاج إلى أدنى متطلبات البنية التحتية.
وأكد أنه وبإدخال الأراضي إلى التنظيم فإنه لم يطرأ ارتفاع على اسعارها بسبب طبيعتها الجبلية، موضحا أن أصحاب الأراضي الآن لا يستطيعون التصرف بأراضيهم وبيعها لحين دفع الرسوم المترتبة عليهم، وأن رئيس البلدية أبدى تعاونه مع المواطنين أثناء مراجعتهم له وقام بإرسال كتاب إلى وزارة الإدارة المحلية لتخفيض رسوم عوائد التنظيم.
بدوره، أقر رئيس بلدية الوسطية عماد العزام أن رسوم عوائد التنظيم المفروضة على الأراضي مرتفعة، وأن صاحب القرار في فرض تلك الرسوم هو مجلس التنظيم الأعلى والذي استند على السعر الإداري المحدد من قبل دائرة الأراضي والمساحة وهو 25 دينارا للمتر في تلك المناطق.
وأكد العزام أنه خاطب المجلس بكتاب للنظر في الرسوم المفروضة على قطع الأراضي وبانتظار الرد، مبينا أن الأراضي أدخلت للتنظيم ولا يمكن إلغاء أو التراجع عن هذا الإجراء، فيما المواطن مطالب بدفع ما يترتب عليه من الرسوم لاستكمال أي معاملة في البلدية.
من جانبه، قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية إن عوائد التنظيم تفرض بموجب المادة 52 من قانون الأبنية والتنظيم، وجاءت هذه العوائد لتغطية كلف البنى التحتية التي ستترتب على هذه الأراضي نتيجة دخولها التنظيم وحصولها على صفة استعمال، لافتا إلى أن العوائد يتم احتسابها وفق دراسات مستفيضة وأسس علمية، إضافة إلى أنه يتم احتسابها بناء على السعر الإداري الذي تحدده مديرية الأراضي والمساحة.
وأشار إلى أن هذه المناطق تتطلب تقديم الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية، من حيث فتح وتعبيد شوارع وإنشاء أرصفة وإنارة وغيرها.

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