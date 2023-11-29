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الشونة الشمالية.. نقص وحدات الإنارة يضع أحياء سكنية بظلام دامس

11/29/2023 2:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- تعاني العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية وأحياء سكنية بمناطق في الشونة الشمالية، من نقص بوحدات الإنارة، وتعطل بعض الوحدات المتوفرة القليلة، ما يدخلها في ظلام دامس، ويفرض معاناة على السكان أثناء تحركهم ليلا خاصة مناطق الكريمة ووسط المنشية، والمدراج.
يقول سكان لـ "الغد"، إن العديد من شوارع رئيسة وأخرى تخدم الأحياء السكنية، تكاد تخلو من أي وحدات إنارة، وإن وجدت فهي معطلة وتحتاج للصيانة، لافتين الى ضرورة زيادة وحدات الإنارة بشكل كاف وتبديل المتعطل منها لكي يسهل عليهم التنقل خلال ساعات الليل.
وقال المواطن محمد العلي إن وضع الإنارة بعموم مناطق بلدية معاذ بن جبل وبعض مناطق طبقة فحل سيئ للغاية، وهناك نقص واضح بوحدات الإنارة التي تركب على أعمدة الكهرباء.
وأضاف، أنه لولا الإنارة التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام محالهم، وبالذات في الوسط التجاري في منطقتي الكريمة والمدراج لانعدمت الإنارة وتحول السوق وشوارعه إلى ظلام دامس، لافتا إلى أن غالبية أصحاب المحال التجارية يضطرون لتعزيز الإنارة أمام محالهم لتعويض النقص الحاصل بوحدات الإنارة التي من المفترض أن توضع بشكل مناسب وكاف على طول الشوارع وبين الأحياء السكنية.
وأشار أحمد البشتاوي من سكان منطقة المنشية إلى أن السائر بالمناطق التابعة لبلدية طبقة فحل يلاحظ وبشكل واضح غياب الإنارة رغم أن المنطقة حيوية ويعبرها شارع دولي يربط بين معبرين (وادي الأردن والشيخ حسين)، كما أن المنطقة تعد من مناطق الجذب السياحي، ما يستوجب الاهتمام بها بشكل اكبر ومن بين ذلك تعزيز وحدات الإنارة فيها.
ووافقه بالرأي المواطن علي الدبيس، الذي لفت إلى أهمية زيادة وحدات الإنارة في المنطقة، خاصة الشوارع الرئيسة والوسط التجاري، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في عمليات صيانة الوحدات التي تتعطل وعدم إهمالها لمدة طويلة قد تمتد لأسابيع.
الدبيس أشار أيضا إلى أن وحدات الإنارة توضع على أعمدة الكهرباء بطريقة متباعدة، حيث تجد عامودين منارين وثلاثة خالية من الإنارة، ما يجعل المسافات البعيدة غير المنارة تغط في ظلام دامس.
ولفت إلى أن الإنارة الجيدة في الشوارع تجنب المواطنين من التخبط في المسير ليلا، بما يدعو إلى زيادة الوحدات، إلى جانب الاستمرار في صيانتها من خلال تغيير المصابيح التي تتعرض للعطب،
وبين المواطن صابر التلاوي أن شارع الترخيص وهو شارع مهم نافذ إلى محافظات أخرى يعاني من قلة الإنارة، داعيا إلى ضرورة تعزيز وحدات الإنارة فيه بما يتناسب وأهميته.
من جانبه أكد رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي أن البلدية تعمل على صيانة وحدات الإنارة بشكل دوري في كافة المناطق التابعة لها.
وبين الغزاوي أن البلدية نفذت مؤخرا مشروع تركيب وحدات إنارة موفرة وتم تركيب قرابة 4800 وحدة جديدة بنسبة إنجاز وصلت الى 90 %، وستكون كافة المناطق التابعة للبلدية مخدومة بخدمة الانارة.
وأكد مصدر من بلدية معاذ بن جبل أن البلدية تعمل على تركيب وتبديل وحدات الإنارة في المناطق التابعة للبلدية، مقدرا أن نسبة الإنجاز في مشروع تركيب وحدات الإنارة تبلغ 60 %، وأنه مع اكتمال المشروع لن تكون هناك مناطق أو أحياء غير مخدومة بوحدات الإنارة.

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