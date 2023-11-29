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الزعيم يرسخ سطوته على الأوزبك

11/29/2023 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس سلسلة انتصاراته المتتالية، محققا فوزه الـ 13 على التوالي في جميع المسابقات.
وأعاد الزعيم ذكرى انتصاره على فريق نافباهور في ربع نهائي بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري في نسختها القديمة 1998 بنتيجة 1/3.
وفض الهلال الشراكة مع نافباهور وانفرد تماما بصدارة المجموعة، وبات نافباهور الضحية الأوزبكية رقم 6 في النسخة الحديثة من البطولة الآسيوية، بعد باختاكور وبونيودكور ولوكوموتيف وأجمك وماشال.
ورفع الأزرق عدد انتصاراته على الفرق الأوزبكية في أراضيها بالبطولة الآسيوية إلى 4 مقابل تعادلين وخسارتين.

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