الزعيم يرسخ سطوته على الأوزبك

(MENAFN
- Al Watan) واصل الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس سلسلة انتصاراته المتتالية، محققا فوزه الـ 13 على التوالي في جميع المسابقات.
وأعاد الزعيم ذكرى انتصاره على فريق نافباهور في ربع نهائي بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري في نسختها القديمة 1998 بنتيجة 1/3.
وفض الهلال الشراكة مع نافباهور وانفرد تماما بصدارة المجموعة، وبات نافباهور الضحية الأوزبكية رقم 6 في النسخة الحديثة من البطولة الآسيوية، بعد باختاكور وبونيودكور ولوكوموتيف وأجمك وماشال.
ورفع الأزرق عدد انتصاراته على الفرق الأوزبكية في أراضيها بالبطولة الآسيوية إلى 4 مقابل تعادلين وخسارتين.
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