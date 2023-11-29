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190 دولة تتابع رالي داكار

11/29/2023 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب مجتمع رياضة المحركات العالمي، انطلاق منافسات النسخة 46 لرالي داكار السعودية، حيث يحظى الرالي العريق باهتمام عالمي بارز تمثل في إعلان قنوات تلفزيونية، نقل منافساته إلى 190 دولة في مختلف قارات العالم.
وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات الرالي بالكامل، للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من الـ5 وحتى الـ 19 من يناير المقبل في مسار جديد.
ويمتد السباق على مدار 13 مرحلة، لمسافة أكثر من 7900 كيلو متر في مختلف أنحاء المملكة، وسيمر المسار هذا العام بالعلا والحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل ثم العلا، ويختتم في ينبع.
وكشفت 70 قناة وشبكة تلفزيونية عالمية، نقل منافسات الرالي وتخصيص برامج للحديث يوميا عن مجريات الرالي وأبرز اللحظات ونتائج المرحلة.

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