190 دولة تتابع رالي داكار

(MENAFN
- Al Watan) يترقب مجتمع رياضة المحركات العالمي، انطلاق منافسات النسخة 46 لرالي داكار السعودية، حيث يحظى الرالي العريق باهتمام عالمي بارز تمثل في إعلان قنوات تلفزيونية، نقل منافساته إلى 190 دولة في مختلف قارات العالم.
وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات الرالي بالكامل، للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من الـ5 وحتى الـ 19 من يناير المقبل في مسار جديد.
ويمتد السباق على مدار 13 مرحلة، لمسافة أكثر من 7900 كيلو متر في مختلف أنحاء المملكة، وسيمر المسار هذا العام بالعلا والحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل ثم العلا، ويختتم في ينبع.
وكشفت 70 قناة وشبكة تلفزيونية عالمية، نقل منافسات الرالي وتخصيص برامج للحديث يوميا عن مجريات الرالي وأبرز اللحظات ونتائج المرحلة.
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