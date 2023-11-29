العلا تستضيف تحدي مادر إنفينيتي

(MENAFN
- Al Watan) تستضيف العلا خلال فبراير المقبل تحدي تاف مادر إنفينيتي بالعلا، الذي تبلغ جوائزه ما يقارب 1.9 مليون ريال لتقديمها للفائزين، وتهدف هذه المسابقة والتي تبلغ مدتها 8 ساعات إلى اختبار القوة العضلية والذهنية للمتسابقين.
وأكد نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم، أنه وعلى مدار آلاف السنين، كانت العلا شاهدة على تواصل الإنسان مع الطبيعة، والآن تأتي فعالية تاف مادر إنفينيتي في العلا لتصل الإنسان بالطبيعة مرة أخرى وبصورة جديدة مليئة بالتحدي والإثارة، وأن الحدث يمثل فصلًا مثيرًا في رحلة العلا في عالم الرياضة والمغامرات، حيث يتيح الفرصة للرياضيين وعشاق المغامرة لتحدي أنفسهم لمدة 8 ساعات في مضمار العقبات الوعر، الذي يعكس جمال الطبيعة في واحة العلا القديمة.
MENAFN29112023000089011017ID1107510945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.