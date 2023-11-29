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العلا تستضيف تحدي مادر إنفينيتي

11/29/2023 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف العلا خلال فبراير المقبل تحدي تاف مادر إنفينيتي بالعلا، الذي تبلغ جوائزه ما يقارب 1.9 مليون ريال لتقديمها للفائزين، وتهدف هذه المسابقة والتي تبلغ مدتها 8 ساعات إلى اختبار القوة العضلية والذهنية للمتسابقين.
وأكد نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم، أنه وعلى مدار آلاف السنين، كانت العلا شاهدة على تواصل الإنسان مع الطبيعة، والآن تأتي فعالية تاف مادر إنفينيتي في العلا لتصل الإنسان بالطبيعة مرة أخرى وبصورة جديدة مليئة بالتحدي والإثارة، وأن الحدث يمثل فصلًا مثيرًا في رحلة العلا في عالم الرياضة والمغامرات، حيث يتيح الفرصة للرياضيين وعشاق المغامرة لتحدي أنفسهم لمدة 8 ساعات في مضمار العقبات الوعر، الذي يعكس جمال الطبيعة في واحة العلا القديمة.

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