إعادة علاج ألم الظهر

(MENAFN
- Al Watan) أثبت البحث المنشور في مجلة ((جاما)) العلمية، أن علاج إعادة معالجة الألم (PRT)، الذي يعلم الناس إدراك إشارات الألم المرسلة إلى الدماغ على أنها أقل تهديدا، يساعد في علاج ألم الظهر المزمن.
وفحصت الدراسة العلاقة الحاسمة بين الدماغ والألم، لعلاج الألم المزمن، ووجدت أنه بعد الخضوع إلى (PRT)، أبلغ المرضى عن انخفاض شدة آلام الظهر.
ومن أجل دراسة آثار نسب الألم، قام الباحثون بتسجيل أكثر من 150 شخصا بالغًا يعانون من آلام الظهر المزمنة الشديدة إلى حد ما، في تجربة عشوائية تلقوا خلالها علاج إعادة معالجة الألم (PRT)، ووجدوا في النهاية أن ثلثي الأشخاص الذين عولجوا بالطريقة، أفادوا بعد العلاج أنهم أصبحوا خاليين من الألم أو تقريبا.
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