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إعادة علاج ألم الظهر

11/29/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أثبت البحث المنشور في مجلة ((جاما)) العلمية، أن علاج إعادة معالجة الألم (PRT)، الذي يعلم الناس إدراك إشارات الألم المرسلة إلى الدماغ على أنها أقل تهديدا، يساعد في علاج ألم الظهر المزمن.
وفحصت الدراسة العلاقة الحاسمة بين الدماغ والألم، لعلاج الألم المزمن، ووجدت أنه بعد الخضوع إلى (PRT)، أبلغ المرضى عن انخفاض شدة آلام الظهر.
ومن أجل دراسة آثار نسب الألم، قام الباحثون بتسجيل أكثر من 150 شخصا بالغًا يعانون من آلام الظهر المزمنة الشديدة إلى حد ما، في تجربة عشوائية تلقوا خلالها علاج إعادة معالجة الألم (PRT)، ووجدوا في النهاية أن ثلثي الأشخاص الذين عولجوا بالطريقة، أفادوا بعد العلاج أنهم أصبحوا خاليين من الألم أو تقريبا.

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