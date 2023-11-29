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كتلة جسم كبار السن ترتبط بالسمع

11/29/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد فريق بحثي من فنلندا وجود علاقة بين التعرض للضوضاء والإصابة بضعف السمع من ناحية، وبين تراجع كتلة الجسم والوزن مع تقدم العمر من ناحية أخرى.
وتشكل الضوضاء في البيئة المحيطة بالإنسان خطرا على الصحة بشكل عام، حيث يؤدي التعرض للصخب بشكل مستمر إلى الإصابة بضعف السمع أو الصمم، ولكن دراسة جديدة أجراها فريق بحثي من جامعة أولو الفنلندية توصل إلى احتمال وجود صلة بين التعرض لضوضاء حركة المرور واحتمالات انخفاض الوزن.
وتهدف الدراسة التي أجراها الفريق تحت رئاسة الباحث ((يوان هي)) إلى تحديد العلاقة بين فقد السمع وبنية الجسم، وما إذا كانت هناك صلة بين وزن الجسم والتعرض للضوضاء، في إطار برنامج علمي يحمل اسم ((لونج تول بروجيكت)).
واعتمدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Scientific Reports على بيانات من بنك المعلومات الحيوية البريطاني ((يو.كيه بيوبانك)) ودراسات أخرى تتعلق بالهندسة الوراثية، وتركزت على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 52 و63 عاما. وتوصلت إلى أن ضعف السمع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كتلة الجسم وتراجع نسبة الدهون في الجسم لدى المنحدرين من أصول أوروبية.

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