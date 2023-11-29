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10 آلاف مخالفات سرعة خطأ

11/29/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) اضطرت الشرطة السويسرية، الاثنين، إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنواناً له، إذ سجلت أربعة رادارات أسيئت معايرتها، مخالفات سرعة خطأ طالت عشرة آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلاً عن شهر. بسبب خطأ في البرمجة، سجلت أربعة رادارات جديدة عدداً كبيراً جداً من المخالفات لدرجة أثارت الريبة لدى شرطة كانتون برن.
وقالت الشرطة في بيان ((في المجموع، سُجلت 9604 عمليات رصد خطأ لمخالفات في الفترة ما بين 12 سبتمبر 2023 و19 أكتوبر 2023. وسيتلقى جميع المعنيين رسالة في الأيام المقبلة وستعاد الأموال المسددة في إطار حوالي 6000 غرامة مدفوعة))، من دون تحديد المبالغ المكتسبة من دون وجه حق.
وقد لاحظ الشرطيون عدداً أعلى من المعدل للمخالفات المرصودة لحدود السرعة القصوى في جميع المواقع الأربعة للرادارات المَعيبة، مع تزايد في عدد الأشخاص الذين اشتكوا من تسطير مخالفات خاطئة في حقهم. لذلك، دعت السلطات مجددا المعهد الفدرالي للمقاييس، الذي صدق على المعايرة الأولى، إلى إجراء عمليات تحقق، خلصت إلى أن السرعة المقاسة كانت عالية جداً.

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