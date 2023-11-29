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Tiktok تعيد هيكلة قسم الألعاب

11/29/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ((بايت دانس)) المالكة لتطبيق ((تيك توك))، إلغاء مئات الوظائف في وحدة الألعاب التابعة لها، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة ((فرانس برس))، الإثنين، مما يعكس انكفاء المجموعة في قطاع ألعاب الفيديو الشديد التنافسية.
وقال المصدر، إن ((نيوفيرس))، وهي شركة ناشرة لألعاب الفيديو تابعة لـ((بايت دانس)) ومقرها بكين، تجري حالياً جولة من عمليات صرف العمال ستطال ((مئات الأشخاص)).
وقال متحدث باسم ((بايت دانس)) في بيان ((نحن نراجع أعمالنا بانتظام ونجري تعديلات للتركيز على مجالات النمو الاستراتيجي طويل المدى. وبعد المراجعة الأخيرة، اتخذنا القرار الصعب بإعادة هيكلة قسم الألعاب لدينا)).
ويأتي قرار الانكفاء في قطاع ألعاب الفيديو رغم الاستثمارات الكبيرة التي وظفتها ((بايت دانس)) في ((نيوفيرس)) خلال السنوات الماضية في محاولة للحاق بشركة ((تنسنت)) الرائدة في القطاع.
وقال مصدر لوكالة ((فرانس برس))، إنه على الرغم من أن القسم سيشهد تقليصاً كبيراً في الحجم، إلا أن التخفيضات الحالية لا تمثل إغلاقاً كاملاً لهذا القسم.
وأشار المصدر إلى أن تخفيض أعداد الموظفين يهدف إلى مساعدة ((بايت دانس)) على التركيز على الأعمال الأساسية وترشيق بنيتها التنظيمية، لافتا إلى أن ألعاباً لم يتم إطلاقها بعد من المقرر إغلاقها في ديسمبر.
وقال المصدر، إن الألعاب التي تضم لاعبين نشطين، بما في ذلك لعبة الحركة الشهيرة Crystal of Atlan، ستستمر في عملياتها في ظل سعي الشركة إلى تنويع الأصول.

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