Tiktok تعيد هيكلة قسم الألعاب

(MENAFN
- Al Watan) قررت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ((بايت دانس)) المالكة لتطبيق ((تيك توك))، إلغاء مئات الوظائف في وحدة الألعاب التابعة لها، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة ((فرانس برس))، الإثنين، مما يعكس انكفاء المجموعة في قطاع ألعاب الفيديو الشديد التنافسية.
وقال المصدر، إن ((نيوفيرس))، وهي شركة ناشرة لألعاب الفيديو تابعة لـ((بايت دانس)) ومقرها بكين، تجري حالياً جولة من عمليات صرف العمال ستطال ((مئات الأشخاص)).
وقال متحدث باسم ((بايت دانس)) في بيان ((نحن نراجع أعمالنا بانتظام ونجري تعديلات للتركيز على مجالات النمو الاستراتيجي طويل المدى. وبعد المراجعة الأخيرة، اتخذنا القرار الصعب بإعادة هيكلة قسم الألعاب لدينا)).
ويأتي قرار الانكفاء في قطاع ألعاب الفيديو رغم الاستثمارات الكبيرة التي وظفتها ((بايت دانس)) في ((نيوفيرس)) خلال السنوات الماضية في محاولة للحاق بشركة ((تنسنت)) الرائدة في القطاع.
وقال مصدر لوكالة ((فرانس برس))، إنه على الرغم من أن القسم سيشهد تقليصاً كبيراً في الحجم، إلا أن التخفيضات الحالية لا تمثل إغلاقاً كاملاً لهذا القسم.
وأشار المصدر إلى أن تخفيض أعداد الموظفين يهدف إلى مساعدة ((بايت دانس)) على التركيز على الأعمال الأساسية وترشيق بنيتها التنظيمية، لافتا إلى أن ألعاباً لم يتم إطلاقها بعد من المقرر إغلاقها في ديسمبر.
وقال المصدر، إن الألعاب التي تضم لاعبين نشطين، بما في ذلك لعبة الحركة الشهيرة Crystal of Atlan، ستستمر في عملياتها في ظل سعي الشركة إلى تنويع الأصول.
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