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خطوات استباقية لتقليل الإصابة بالسرطانات

11/29/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد استشاري طب الأورام العلاجي، عبدالرحمن اللغبي، أن الجينات معرضة، لأن تُصاب ببعض الاضطرابات، وهو ما يُعرف بـ((الطفرات الجينية))، التي تكون مرتبطة باحتمالية الإصابة ببعض الأمراض، التي تشمل بعض أنواع الأورام السرطانية فعلى سبيل المثال لوحظ أن 6 % من حالات الإصابة بسرطان الثدي، و20 % من حالات الإصابة بسرطان المبيض، كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمثال هذه الطفرات الجينية.
التاريخ المرضي للعائلة
أبان اللغبي، أن هذا الارتباط ما بين الطفرات الجينية والأورام فتح آفاق جديدة للمرضى، عن طريق الكشف المبكر لمثل هذه الطفرات قبل حدوث التورّم، وعن طريق فحص التاريخ المرضي للعائلة، فمثلا العائلات التي يوجد فيها بعض أفرادها تم تشخيصهم ببعض الأورام السرطانية، فقد يكون من المناسب جدًا فحص المريض، وبعض أفراد عائلته لمثل هذه الطفرات الجينية، مما يساعد على أخذ خطوات وقائية واستباقية لتقليل فرص الإصابة بالأورام السرطانية لمن يتم اكتشاف أمثال هذه الطفرات الوراثية لديهم، مستشهدًا بأمثلة هذه الطفرات الجينية المعروفة بـBRCA، مما يساعد في القيام بعدة إجراءات وقائية طبية وجراحية، تقلل من احتمالية اصابتها ببعض الأورام السرطانية المرتبطة مع هذه الطفرة.
نوع الطفرة
أوضح أن الكشف عن هذه الطفرات الجينية أصبح ممكنا عن طريق العيادات المتخصصة والمختبرات، التي تمكّن هذه العيادات من إجراء هذه الفحوصات للمرضى الذين تنطبق عليهم مناسبة إجراء الفحص، ويشمل اكتشاف أمثال هذه الطفرات مراحل مختلفة تبدأ بمرحلة ما قبل الفحص والتي تشمل الاستشارة عن مناسبة الفحوصات الجينية للشخص، ومرحلة إجراء الفحص، ومرحلة ما بعد الفحص الجيني وآلية التعامل مع النتائج، وعندما يتم اكتشاف أحد أمثال هذه الطفرات الجينية فيتم التعامل معها بناء على نوع الطفرة ومدى ارتباطها بالأورام السرطانية، مما يساعد في رسم خطة متابعة قد تشمل إجراءات طبية متنوعة بأشكالها المختلفة سواء طبيًا أو جراحيًا أو وقائيًا مما ينتج عنه الاكتشاف المبكر للأورام أو تقليل فرص الإصابة بها مما يرفع فرص التوّصل للوقاية الفعّالة والشفاء في أمثال هذه الحالات.
الحمض النووي المظلم
قال اللغبي: كل منا يحمل خلايا، وكل خلية تحمل حمض نووي DNA، وعند مدّ الحمض النووي في الخلية الواحدة فطوله متران، وطول جميع الحمض النووي في جميع خلايا شخص واحد ضعف قطر المجموعة الشمسية، رغم الاكتشافات العلمية، لكننا ما زلنا لا نعرف جزءا كبيرا من ماهية هذا الحمض النووي، ويسمي بعض العلماء الجزء غير المعلوم الوظيفة من هذا الحمض النووي بالحمض النووي المظلم dark DNA، الذي يشكل 98 % من الحمض النووي، وأتت التسمية لأنه كان مجهول الدور في بداية اكتشافه، ويبقى جزء صغير نسبيًا يشكل ما يقارب 2 % من الحمض النووي، الذي يحوي جميع الجينات التي نعرفها، لافتًا إلى أن المبادرة العالمية المعروفة باسم ((مشروع الجينوم البشري))، للتعرف على الجينات التي يحملها البشر، ودراستها لتبقى مرجعا يؤسس لهذا القطاع الحيوي المهم، ليشكل انطلاقة جديدة في العلم الحديث عموما وفي الطب خصوصا.

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