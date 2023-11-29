مرصد فلكي في الأحساء

(MENAFN
- Al Watan) فيما أسهمت جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية في تسجيل 45 موقعًا تراثيًا وتاريخيا وأثريًا في الأحساء، كشف رئيس مجلس جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية سعود القصيبي، تبني الجمعية العمل على بناء ((مرصد)) فلكي، بجانب مواصلة العمل في الكشف عن نقوش ((تراثية)) أصلية، إذ جرى حصر حتى يوم أمس 250 نقشًا تراثيًا أصليًا، وإطلاق مكتبة إلكترونية تضم 1769 كتابًا في التاريخ والتراث والآثار، وتخصيص تقويم للأيام الزراعية، للمنتجات الزراعية في المحافظة.
وأبان القصيبي، أن الجمعية، استعانت بالأقمار الاصطناعية في حصر وتصوير وتسجيل مواقع تراثية في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع هيئة التراث، وإجراء بعض الدراسات المتخصصة لبعض المواقع التاريخية والأثرية، وإجراء دراسات متخصصة وتقنيات جديدة لتحديد العمر الزمني للنقوش الصخرية في المنطقة الشرقية، وتتجه الجمعية لإطلاق مزاد ((عتيج)) بالتعاون مع جهة متخصصة في المزادات التراثية، بشكل كبير، يستهدف الوصول إلى متنافسين من خارج وداخل المنطقة.
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