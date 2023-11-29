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مرصد فلكي في الأحساء

11/29/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أسهمت جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية في تسجيل 45 موقعًا تراثيًا وتاريخيا وأثريًا في الأحساء، كشف رئيس مجلس جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية سعود القصيبي، تبني الجمعية العمل على بناء ((مرصد)) فلكي، بجانب مواصلة العمل في الكشف عن نقوش ((تراثية)) أصلية، إذ جرى حصر حتى يوم أمس 250 نقشًا تراثيًا أصليًا، وإطلاق مكتبة إلكترونية تضم 1769 كتابًا في التاريخ والتراث والآثار، وتخصيص تقويم للأيام الزراعية، للمنتجات الزراعية في المحافظة.
وأبان القصيبي، أن الجمعية، استعانت بالأقمار الاصطناعية في حصر وتصوير وتسجيل مواقع تراثية في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع هيئة التراث، وإجراء بعض الدراسات المتخصصة لبعض المواقع التاريخية والأثرية، وإجراء دراسات متخصصة وتقنيات جديدة لتحديد العمر الزمني للنقوش الصخرية في المنطقة الشرقية، وتتجه الجمعية لإطلاق مزاد ((عتيج)) بالتعاون مع جهة متخصصة في المزادات التراثية، بشكل كبير، يستهدف الوصول إلى متنافسين من خارج وداخل المنطقة.

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