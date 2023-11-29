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4 ميداليات للسعودية ضمن بطولة التميّز المهني للمحترفين بروسيا - جريدة الوطن السعودية

11/29/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق طلاب وطالبات التعليم في المملكة العربية السعودية ؛ ‏4 ميداليات فضية وبرونزية ضمن بطولة التميّز المهني للمحترفين بروسيا.
وقد تضمّنت البطولة ورش عمل تنافسية، وجلسات إثرائية، شملت تدريب المشاركين على مهارات حديثة متنوعة؛ لتأهيلهم على مهن المستقبل، إضافةً إلى معرض مصاحب لعرض أحدث التقنيات العلمية والصناعية، بحضور 50 ألف مشارك و1500 خبير في 100 مجال تنافسي.

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