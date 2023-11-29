هواوي تكشف النقاب عن شراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتسريع الاندماج الرقمي

MENAFN - AETOSWire) أعلنت هواوي على لسان الدكتور ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة هواوي، خلال منتدى الاستدامة للشركة لعام 2023 عن نجاحها في توفير إمكانية الاتصال لنحو 90 مليون شخص في المناطق النائية فيما يقرب من 80 بلدًا وذلك بعد تعهدها للائتلاف الرقمي في الشراكة من أجل التوصيل (Partner2Connect) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. جاء هذا الإعلان كجزء من التقرير الدوري الأول الذي تقدِّمه هواوي منذ انضمامها إلى الائتلاف في العام الماضي.

وقد شهد منتدى الاستدامة الذي تعقده الشركة لعام 2023 تحت عنوان "استغلال التكنولوجيا لتحقيق الازدهار والوصول إلى التنمية المستدامة" مشاركة كل من دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات؛ وجيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومفوض لجنة النطاق العريض من أجل التنمية التابعة للأمم المتحدة؛ بالإضافة إلى ممثِّلين عن وزارات الاتصالات والجهات التنظيمية المعنية، بما في ذلك ممثِّلون من باكستان وغانا. وقد تطرق الحضور إلى كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية تحفيز التنمية المستدامة بشكل أفضل والمساعدة على بناء عالم ذكي أكثر خضرة وأكثر شمولاً.

وقد أكد رئيس مجلس الإدارة في خطابه على أهمية تقنيات البنية التحتية الرقمية القادمة، على غرار إمكانية الاتصال والقدرة الحاسوبية، لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية مثلما هو الحال في بنيتنا التحتية المادية، كالطرق مثلاً. وعلى أن هذه البنية التحتية الجديدة ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى التنمية المستدامة للمجتمع برمته، وأضاف قائلًا: "الحوسبة هي أحد المحفزات الأساسية للإنتاجية في الاقتصاد الرقمي. ومن شأن التنفيذ السريع للبنية التحتية للحوسبة أن يساعد على تعزيز الانتقال الرقمي في مجالات كثيرة، وأن يحسِّن تعميق التكامل بين الاقتصادات الرقمية والحقيقية. وسيؤدي ذلك إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة بدرجة كبيرة".

من جانبها، أكدت دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في كلمتها التي ألقتها خلال المنتدى على أهمية التكنولوجيا والتنمية المستدامة والحاجة لكليهما معًا من أجل تحقيق الازدهار من خلال التكنولوجيا لبناء المستقبل الرقمي الذي يسهم في تطور البشرية.

فيما تطرّق جيف وانغ، رئيس قسم الشؤون العامة والاتصالات في هواوي، خلال كلمته في المنتدى على أهمية شراكة الشركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات وعلى قناعات الشركة الراسخة بأهمية الرقمية لتعزيز الابتكار التكنولوجي في المستقبل. ولتعزيز المشاركة الرقمية على نطاق أوسع وتطوير قادة المستقبل، حرصت الشركة على تعميق شراكتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال إطلاق زمالة تسمى "برنامج القيادات الشابة ضمن مبادرة توصيل الجيل التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع هواوي". وستكون الزمالة مفتوحة لطلبات التقديم في وقت مبكر من العام المقبل، وستستمر ثلاثة أعوام. في كل عام، سيحصل 30 شابًا من أصحاب الرؤى (تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا) من جميع أنحاء العالم على الدعم اللازم في مشروعاتهم لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لدفع تنمية المجتمع.

وقد أشاد الدكتور كوزماس لاكيسون زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمته بالجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد الدولي للاتصالات وهواوي لدفع الشباب على التعلم والإسهام في قيادة العالم الرقمي. وشدّد على ضرورة أن يتجاوز الشباب حدود النظام البيئي الرقمي العالمي المتطور وأن ينتهزوا الفرصة لتقديم إسهامات مهمة.

الجدير بالذكر أن ائتلاف الشراكة من أجل التوصيل، الذي أطلقه الاتحاد الدولي للاتصالات، يعزز من إمكانية الاتصال ذات الدلالة والتحول الرقمي على مستوى العالم، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات النائية في البلدان والمناطق التي تفتقر إلى الوصول الرقمي. وقد وقعت هواوي على الالتزام العالمي في العام الماضي؛ ووضعت أهدافًا لتوفير إمكانية الاتصال لنحو 120 مليون شخص في المناطق النائية في أكثر من 80 بلدًا بحلول عام 2025. كما وفَّرت هواوي 2066 فرصة تدريب في كمبوديا، وهي أول بلد شريك في ائتلاف الشراكة من أجل التوصيل، بالتعاون مع الوزارات والجامعات المحلية.