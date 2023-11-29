عودة مؤتمر مستقبل التحوّل الكهربائي يعود في عامه الثالث

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت ZAPI GROUP، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال التحوّل الكهربائي للمركبات، عن مواعيد انعقاد مؤتمرها الافتراضي لمستقبل التحوّل الكهربائي لعام 2024م، والذي سينعقد خلال الفترة من 7 إلى 8 فبراير 2024م. بعد النجاح الذي تحقق خلال العامين الأولين. سيجمع المؤتمر قادة الصناعة والخبراء في التحوّل الكهربائي للمركبات الصناعية والتجارية لمناقشة الخطوات العملية لتحقيق الواقع الكهربائي الكامل.

سيقدم المؤتمر الذي تعقده ZAPI GROUP، الشركة الرائدة في مجال التحوّل الكهربائي منذ عام 1975، رؤى حول أحدث التقنيات واتجاهات الصناعة وكذلك العوامل الجيوسياسية والتنظيمية التي تدفع ثورة التحوّل الكهربائي. نظرًا لاعتماد السيارات الكهربائية الرائدة في سوق السيارات الاستهلاكية، سيُسهل محور الحدث عملية المحادثات التي تُوضح المسار العملي للتحوّل الكهربائي للمركبات والآلات الصناعية والتجارية.

صرحَ Lloyd Gomm، مدير التسويق العالمي لـZAPI GROUP: "نعمل بدأب مع العملاء في صناعات مثل التشييد والتنقل الإلكتروني التجاري ومعالجة المواد لتحقيق اعتماد واسع النطاق في شتى الأسواق الصناعية المُحفزة. نرنو إلى تحويل حلم التحوّل الكهربائي إلى حقيقة". وأردفَ قائلًا: "كما أننا متحمسون لاستضافة حدثنا الافتراضي السنوي الثالث، حيث نناقش التحديات والفرص المشتركة لدينا مع قادة الفكر في مجال التحوّل الكهربائي".

ينتظر الحاضرون برنامجًا حيويًّا يتضمن عرضًا تقديميًّا رئيسيًّا من عالم المستقبل الشهير: Stefan Hyttfors بعنوان " الكهرباء مُحفز لحِقبة جديدة "، وعرضًا خاصًّا عن مستقبل رياضة السيارات مع فريق Maserati MSG Racing التابع لـFormula E. كما يُنضم مقدمو العروض من المنظمات الرائدة مثل Ubiquicom، وRISE AB، وDiscover Energy Systems، وFlux Power، وTrojan Battery، وStafl Systems، وInventus Power، وSUNCAR AG، إلى فريق ZAPI GROUP لمشاركة رؤاهم وتحدياتهم وقصص نجاحهم خلال رحلاتهم نحو عالم كهربائي تمامًا. قادة الإعلام الصناعي البارزون: Becky Schultz، نائب الرئيس للمحتوى، KHL Power Group ؛ وDarrell Proctor، محرر مشارك أول، Power Magazine ؛ وSara Jensen، المحررة الفنية في Power & Motion ، يقدمون خبراتهم ووجهات نظرهم عبر الصناعات بصفتهم مشرفين لبعض حلقات النقاش في الحدث.

كما أن التسجيل في مستقبل التحوّل الكهربائي 2024 متاح الآن ومجاني. تفضل بزيارة للتسجيل، ولمعرفة المزيد من المعلومات.

نبذة عن ZAPI GROUP

تعكف ZAPI GROUP على هندسة الانتقال إلى المستقبل الكهربائي الكامل باستخدام مجموعة منتجات شديدة التكامل، بما في ذلك وحدات التحكم في الحركة والمحركات الكهربائية، فضلًا عن أجهزة شحن البطاريات عالية التردد، وكذلك برامج الملاحة المستقلة للتطبيق في المركبات الكهربائية تمامًا والهجينة. نظرًا لكونها شركة رائدة عالميًّا في مجال التحوُّل الكهربائي، فإنها تتمتع بخبرة كبيرة في الأنظمة والابتكارات الرائدة والسعي نحو تحقيق نجاح العملاء، كما يعمل لدى ZAPI GROUP حاليًّا ما يربو على 1600 موظف حول العالم بإجمالي إيرادات سنوية تتجاوز 600 مليون دولار أمريكي. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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