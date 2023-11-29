عودة مؤتمر مستقبل التحوّل الكهربائي يعود في عامه الثالث

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت ZAPI GROUP، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال التحوّل الكهربائي للمركبات، عن مواعيد انعقاد مؤتمرها الافتراضي لمستقبل التحوّل الكهربائي لعام 2024م، والذي سينعقد خلال الفترة من 7 إلى 8 فبراير 2024م. بعد النجاح الذي تحقق خلال العامين الأولين. سيجمع المؤتمر قادة الصناعة والخبراء في التحوّل الكهربائي للمركبات الصناعية والتجارية لمناقشة الخطوات العملية لتحقيق الواقع الكهربائي الكامل.
سيقدم المؤتمر الذي تعقده ZAPI GROUP، الشركة الرائدة في مجال التحوّل الكهربائي منذ عام 1975، رؤى حول أحدث التقنيات واتجاهات الصناعة وكذلك العوامل الجيوسياسية والتنظيمية التي تدفع ثورة التحوّل الكهربائي. نظرًا لاعتماد السيارات الكهربائية الرائدة في سوق السيارات الاستهلاكية، سيُسهل محور الحدث عملية المحادثات التي تُوضح المسار العملي للتحوّل الكهربائي للمركبات والآلات الصناعية والتجارية.
صرحَ Lloyd Gomm، مدير التسويق العالمي لـZAPI GROUP: "نعمل بدأب مع العملاء في صناعات مثل التشييد والتنقل الإلكتروني التجاري ومعالجة المواد لتحقيق اعتماد واسع النطاق في شتى الأسواق الصناعية المُحفزة. نرنو إلى تحويل حلم التحوّل الكهربائي إلى حقيقة". وأردفَ قائلًا: "كما أننا متحمسون لاستضافة حدثنا الافتراضي السنوي الثالث، حيث نناقش التحديات والفرص المشتركة لدينا مع قادة الفكر في مجال التحوّل الكهربائي".
ينتظر الحاضرون برنامجًا حيويًّا يتضمن عرضًا تقديميًّا رئيسيًّا من عالم المستقبل الشهير: Stefan Hyttfors بعنوان " الكهرباء مُحفز لحِقبة جديدة "، وعرضًا خاصًّا عن مستقبل رياضة السيارات مع فريق Maserati MSG Racing التابع لـFormula E. كما يُنضم مقدمو العروض من المنظمات الرائدة مثل Ubiquicom، وRISE AB، وDiscover Energy Systems، وFlux Power، وTrojan Battery، وStafl Systems، وInventus Power، وSUNCAR AG، إلى فريق ZAPI GROUP لمشاركة رؤاهم وتحدياتهم وقصص نجاحهم خلال رحلاتهم نحو عالم كهربائي تمامًا. قادة الإعلام الصناعي البارزون: Becky Schultz، نائب الرئيس للمحتوى، KHL Power Group ؛ وDarrell Proctor، محرر مشارك أول، Power Magazine ؛ وSara Jensen، المحررة الفنية في Power & Motion ، يقدمون خبراتهم ووجهات نظرهم عبر الصناعات بصفتهم مشرفين لبعض حلقات النقاش في الحدث.
كما أن التسجيل في مستقبل التحوّل الكهربائي 2024 متاح الآن ومجاني. تفضل بزيارة للتسجيل، ولمعرفة المزيد من المعلومات.
نبذة عن ZAPI GROUP
تعكف ZAPI GROUP على هندسة الانتقال إلى المستقبل الكهربائي الكامل باستخدام مجموعة منتجات شديدة التكامل، بما في ذلك وحدات التحكم في الحركة والمحركات الكهربائية، فضلًا عن أجهزة شحن البطاريات عالية التردد، وكذلك برامج الملاحة المستقلة للتطبيق في المركبات الكهربائية تمامًا والهجينة. نظرًا لكونها شركة رائدة عالميًّا في مجال التحوُّل الكهربائي، فإنها تتمتع بخبرة كبيرة في الأنظمة والابتكارات الرائدة والسعي نحو تحقيق نجاح العملاء، كما يعمل لدى ZAPI GROUP حاليًّا ما يربو على 1600 موظف حول العالم بإجمالي إيرادات سنوية تتجاوز 600 مليون دولار أمريكي. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN29112023004146001356ID1107510918
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.