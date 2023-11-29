Armis تُطلق تحديث الربع الرابع لمنصَّتها Armis Centrixtm

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Armis ، شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، اليوم عن توفر الإصدار 23.3 من منصة TMArmis Centrix . تعمل عمليات التكامل المُحسنة الجديدة، وذلك من خلال الاستفادة من محرك الذكاء الاصطناعي للأصول من Armis ، على تعزيز قدرة المؤسسات على الجمع الإستراتيجي بين البيانات الشاملة والذكاء المُتطور لدفع العمليات والنتائج الأمنية الرئيسية بكفاءة. وإصدار التذاكر الآلية لترتيب أولويات الثغرات الأمنية ومعالجتها، وكذلك تحسين إدارة التنبيهات من بين التطورات التي سيستفيد منها العملاء.

إضافة إلى ما تقدم، أُضيفت تحسينات إلى حل أمن الأجهزة الطبية المُتصلة Armis CentrixTM Connected Medical Device Security مع التركيز على مستخدمي الطب الحيوي لمساعدتهم على إدارة الأصول الطبية ومراقبتها بمزيدٍ من الفعالية. تعمل التحسينات التي أُدخلت على حل أمان Armis CentrixTM OT/IoT security على زيادة التغطية لمزيد من حالات الاستخدام، وتتكامل مع المزيد من موردي التكنولوجيا التشغيلية لزيادة النطاق والرؤية عبر شبكات التكنولوجيا التشغيلية المتنوعة.

صرحت Dana Gilboa، كبيرة مسؤولي المنتجات في Armis: "تعمل Armis بشكل وثيق مع عملائها، حيث تعكف على إضافة ميزات جديدة لمنصَّتنا استنادًا إلى مسارات زيادة العملاء وما يواجهون من تحديات". وأضافت: "يعمل هذا الإصدار على زيادة حالات الاستخدام ومجموعات الأدوات الفردية التي تستفيد منها المؤسسات من خلال المنصَّة أثناء إدارتها لسطح الهجوم الخاص بها. في ظل وجود التقنيات الجديدة لاكتشاف الأصول فضلًا عن تحليل حركة البيانات على الشبكة وعمليات التكامل الحالية، يُمكن للمؤسسات الاستمرار في اتخاذ موقف استباقي بشأن تحليل سطح الهجمات والمخاطر".

يُقدم الإصدار 23.3 أيضًا واجهة مُستخدم جديدة، وتمتاز بأنها أكثر سهولة، وتتضمن لوحة تحكم رئيسية، بالإضافة إلى تحسينات في التقارير ودعم الوضع المُظلم (الليلي) الجديد. وطرأت أيضًا تحسينات على تجربة المُستخدم من خلال إضافة وظائف جديدة بما في ذلك إدارة أفضل لأدوات التجميع، والحدود، واكتشاف الشبكة، والتكاملات- والتي ستؤدي إلى تسريع وتيرة عمليات تحميل الحالات بشكلٍ ملحوظ، وكذلك أتمتتها من أجل تحسين أداء الفريق.

يتضمن الإصدار 23.3 أيضًا تحسينات عظيمة في حالات استخدام مركز عمليات الأمان (SOC)، وبضفةٍ خاصة التحسينات في التنبيهات التي تُمكن الفرق المُوزعة عالميَّا من إجراء التحقيقات، دون النظر إلى موقعها.

تعمل TMArmis Centrix، وهي منصة إدارة التعرض السيبراني، من خلال محرك ذكاء الأصول المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Armis AI-driven Asset Intelligence Engine ، والذي يرصد ويحمي ويدير مليارات الأصول حول العالم في الوقت الفعلي. Armis CentrixTM عبارة عن منصَّة سحابية سلسة وخالية من المشكلات تعمل على التخفيف من جميع مخاطر الأصول السيبرانية بشكل استباقي ومعالجة الثغرات ومنع التهديدات وحماية سطح الهجوم بالكامل. لمزيد من المعلومات عن منصَّتنا، يُرجى زيارة: Armis CentrixTM .

Armis CentrixTM عبارة عن برنامج FedRAMP متوسط بالإضافة إلى DoD IL4 المُعتمد.

نبذة عن Armis

تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور ومنفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برصد جميع الأصول الحيوية وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.

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