Armis تُطلق تحديث الربع الرابع لمنصَّتها Armis Centrixtm

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Armis ، شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، اليوم عن توفر الإصدار 23.3 من منصة TMArmis Centrix . تعمل عمليات التكامل المُحسنة الجديدة، وذلك من خلال الاستفادة من محرك الذكاء الاصطناعي للأصول من Armis ، على تعزيز قدرة المؤسسات على الجمع الإستراتيجي بين البيانات الشاملة والذكاء المُتطور لدفع العمليات والنتائج الأمنية الرئيسية بكفاءة. وإصدار التذاكر الآلية لترتيب أولويات الثغرات الأمنية ومعالجتها، وكذلك تحسين إدارة التنبيهات من بين التطورات التي سيستفيد منها العملاء.
إضافة إلى ما تقدم، أُضيفت تحسينات إلى حل أمن الأجهزة الطبية المُتصلة Armis CentrixTM Connected Medical Device Security مع التركيز على مستخدمي الطب الحيوي لمساعدتهم على إدارة الأصول الطبية ومراقبتها بمزيدٍ من الفعالية. تعمل التحسينات التي أُدخلت على حل أمان Armis CentrixTM OT/IoT security على زيادة التغطية لمزيد من حالات الاستخدام، وتتكامل مع المزيد من موردي التكنولوجيا التشغيلية لزيادة النطاق والرؤية عبر شبكات التكنولوجيا التشغيلية المتنوعة.
صرحت Dana Gilboa، كبيرة مسؤولي المنتجات في Armis: "تعمل Armis بشكل وثيق مع عملائها، حيث تعكف على إضافة ميزات جديدة لمنصَّتنا استنادًا إلى مسارات زيادة العملاء وما يواجهون من تحديات". وأضافت: "يعمل هذا الإصدار على زيادة حالات الاستخدام ومجموعات الأدوات الفردية التي تستفيد منها المؤسسات من خلال المنصَّة أثناء إدارتها لسطح الهجوم الخاص بها. في ظل وجود التقنيات الجديدة لاكتشاف الأصول فضلًا عن تحليل حركة البيانات على الشبكة وعمليات التكامل الحالية، يُمكن للمؤسسات الاستمرار في اتخاذ موقف استباقي بشأن تحليل سطح الهجمات والمخاطر".
يُقدم الإصدار 23.3 أيضًا واجهة مُستخدم جديدة، وتمتاز بأنها أكثر سهولة، وتتضمن لوحة تحكم رئيسية، بالإضافة إلى تحسينات في التقارير ودعم الوضع المُظلم (الليلي) الجديد. وطرأت أيضًا تحسينات على تجربة المُستخدم من خلال إضافة وظائف جديدة بما في ذلك إدارة أفضل لأدوات التجميع، والحدود، واكتشاف الشبكة، والتكاملات- والتي ستؤدي إلى تسريع وتيرة عمليات تحميل الحالات بشكلٍ ملحوظ، وكذلك أتمتتها من أجل تحسين أداء الفريق.
يتضمن الإصدار 23.3 أيضًا تحسينات عظيمة في حالات استخدام مركز عمليات الأمان (SOC)، وبضفةٍ خاصة التحسينات في التنبيهات التي تُمكن الفرق المُوزعة عالميَّا من إجراء التحقيقات، دون النظر إلى موقعها.
تعمل TMArmis Centrix، وهي منصة إدارة التعرض السيبراني، من خلال محرك ذكاء الأصول المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Armis AI-driven Asset Intelligence Engine ، والذي يرصد ويحمي ويدير مليارات الأصول حول العالم في الوقت الفعلي. Armis CentrixTM عبارة عن منصَّة سحابية سلسة وخالية من المشكلات تعمل على التخفيف من جميع مخاطر الأصول السيبرانية بشكل استباقي ومعالجة الثغرات ومنع التهديدات وحماية سطح الهجوم بالكامل. لمزيد من المعلومات عن منصَّتنا، يُرجى زيارة: Armis CentrixTM .
Armis CentrixTM عبارة عن برنامج FedRAMP متوسط بالإضافة إلى DoD IL4 المُعتمد.
نبذة عن Armis
تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور ومنفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برصد جميع الأصول الحيوية وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.
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