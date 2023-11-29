Netapp وAWS يقدمان زيادة بمقدار تسعة أضعاف في الأداء لخادم Amazon Fsx لنظام Netapp ONTAP

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- NetApp® (مؤشر ناسداك: NTAP)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، أعلنت في معرض re:Invent عن الخادم الموسع لأنظمة الملفات ONTAP® من خلال تعاونها مع AWS. تقدم أنظمة الملفات الموسعة أداء تخزين أعلى بما يصل إلى تسعة أضعاف بالمقارنة مع أنظمة الملفات القائمة، ما يتيح للعملاء تشغيل التطبيقات العالية الأداء على AWS بسرعة وكفاءة أكبر.
خادم FSx لنظام ONTAP يتيح للعملاء أن يستخدموا ميزات إدارة البيانات في ONTAP في مجموعة واسعة من أعباء العمل، مثل عمليات مشاركة ملفات المستخدمين والتطبيقات، وقواعد البيانات الارتباطية (SAP HANA) ومخازن البيانات لسحابة VMware على AWS والنسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث. مع التحسينات الجديدة، يستطيع العملاء الآن استخدام خادم FSx لنظام ONTAP في مجموعة أوسع من حالات الاستخدام الأعلى في الأداء، مثل الحوسبة العالية الأداء (HPC) وميكنة التصميم الإلكتروني (EDA) والمؤثرات البصرية (VFX) وتحرير الأفلام وعلوم الحياة والتحليل الزلزالي والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعمل المؤسسات من كل الأحجام على ترحيل أعباء العمل من مقرات المؤسسات إلى AWS أو نشر أعباء العمل الأصلية على السحابة لتسريع الابتكار وزيادة المرونة وتحسين الأمان وتقليل التكاليف. باستخدام خادم FSx لنظام ONTAP، يستطيع العملاء الوصول إلى النطاق الكامل لميزات ONTAP. وهي تتضمن الوصول المتعدد البروتوكولات إلى البيانات، ونسخ SnapshotTM بالكفاءة حسب النقطة الزمنية والمساحة والنسخ لحماية البيانات، والاستنساخ الرفيع للكفاءة في التشغيل والتكلفة وتقسيم البيانات، وإلغاء التكرار والضغط لتحسين التوفير في التكلفة. تعمل أنظمة الملفات المتوسعة على إمداد كل هذه المزايا بأداء محسن وإمكانية توسع في القدرة.
نظام الملفات الموسع الواحد من خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP يستطيع أن يقدم ما يصل إلى 36 جيجابايت في الثانية من الإنتاجية و1.2 مليون عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) لمحرك الحالة الثابتة، وهو ما يعادل تحسينًا بمقدار تسعة أضعاف في الأداء بالمقارنة مع الإنتاجية بمقدار 4 جيجابايت في الثانية وحد 160,000 عملية IOPS لمحرك الحالة الثابتة القائم اليوم. يعمل عدد يصل إلى ستة أزواج من خوادم الملفات، حيث يقدم كل منها ما يصل إلى 6 جيجابايت في الثانية من الإنتاجية و200,000 عملية IOPS لمحرك الحالة الثابتة بتأخيرات تشغيل ملفات تقل عن مللي ثانية، وذلك كوحدة واحدة لقطاع تخزين. تستفيد تطبيقات الحوسبة من الأداء المتراكم الأعلى ومساحة اسم واحدة بنطاق بيتابايت بما يبسط إدارة مجموعات بيانات كبيرة ضمن نظام تخزين واحد. يستطيع العملاء بسهولة أن يرفعوا أعباء العمل الجديدة العالية الأداء أو ينقلونها أو يمددونها أو ينشرونها على AWS، مع الاعتماد على ميزات إدارة البيانات في نظام ONTAP إلى جانب المرونة وإمكانية التوسع والأمان في AWS.
قال Ronen Schwartz، نائب الرئيس الأول المدير والعام للتخزين السحابي في NetApp "لمجاراة المعدل الحالي من الابتكار، وخاصةً في المجالات التي تتطلب معالجة ضخمة للبيانات، تحتاج المؤسسات إلى تخزين قابل للتوسع يستطيع أن يقوم بدور أساس قوي لأعباء عمل الحوسبة العالية الأداء لديها. يتجه تركيزنا مع هذه الإمكانيات الجديدة إلى زيادة الأداء والتوسع في أعباء العمل المبتكرة هذه مع الحفاظ على الإمكانيات القوية لإدارة البيانات في مجالات مثل دورة حياة البيانات والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات وحركة البيانات التي تشغل خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP. باستخدام هذه الإمكانيات الجديدة، يستطيع المزيد من العملاء أن يعتمدوا على إمكانياتنا الرائدة في السوق لإدارة البيانات والأمان بينما يتطلعون إلى السحابة للتوسع في عملياتهم أو التكيف سريعًا مع أحوال السوق المتغيرة".
قال Edward Naim، المدير العام لتخزين الملفات في AWS "يتجه العملاء بشكل متزايد إلى تشغيل أعباء العمل الكثيفة الحوسبة والتوسع فيها على AWS، مع الاعتماد على المجموعة الكبيرة لدى AWS من خدمات التحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبنية التحتية غير المحدودة افتراضيًا لاكتساب رؤى أسرع وتسريع الابتكار. مع خادم FSx الموسع لأنظمة ملفات ONTAP، يستطيع العملاء الآن جلب وتشغيل أعباء عملهم الأكثر كثافة في الحوسبة على نظام ONTAP إلى AWS بدون الحاجة إلى تغيير الطريقة التي يديرون بها بياناتهم".
قال David Miller، المدير الأول والميل في بنية تكنولوجيا المعلومات في شركة Arm "إن مجاراة المعدل السريع في الابتكار السحابي يتطلب حلولاً مرنة وعالية الأداء وآمنة. في إطار اختبار خادم Amazon FSx الجديد لنظام NetApp ONTAP، نعتمد بنجاح على مزايا السحابة لفتح مجموعة جديدة من إمكانيات التخزين الموسعة والأداء الأعلى لأعباء عملنا الداخلية بالحوسبة العالية الأداء".
إن أحدث الإمكانيات تفتح حالات استخدام جديدة لشركاء NetApp وAWS لمساعدة العملاء في تحقيق الاستفادة الكاملة من خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP من أجل تسريع ترحيل عبء العمل إلى AWS أو نشر تطبيقات جديدة كثيفة الاستهلاك للحوسبة والبيانات في AWS لتحسين كفاءة الأعمال ومرونتها.
قال Juan Orlandini، المسؤول التقني الأول لأمريكا الشمالية في شركة Insight Enterprises "تتطلب المؤسسات اليوم المرونة والابتكار لتقديم خبرات رقمية سلسة في أي وقت وأي مكان. من العوامل الأساسية الشائعة جدًا في التحوّل الحجم المجرد للبيانات والسرعة المطلوب معالجة البيانات بها. التحسينات في الأداء والتوسع في خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP ستتيح لعملائنا في أهم الصناعات مثل الطاقة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والنقل إمكانية تحسين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحاكاة تصميم الرقائق والحوسبة الإحصائية وحوسبة حافة التحليلات والحوسبة العالية الأداء لديهم".
تتوفر الآن إمكانيات التوسع لخادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP في مناطق AWS التالية: شرق الولايات المتحدة (أوهايو، نورث فرجينيا) وغرب الولايات المتحدة (أوريغون) وأوروبا (أيرلندا) ودول آسيا على المحيط الهادئ (سيدني).
نبذة عن شركة NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات التي تجمع بين التخزين الموحد للبيانات وخدمات البيانات المدمجة وحلول CloudOps لتحويل عالم من الانقطاعات إلى فرصة لكل عميل. تبتكر NetApp بنية تحتية خالية من المستودعات ثم تعزز القدرة على الملاحظة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات. باعتبار تخزين البيانات لدينا هو خدمة التخزين الوحيدة من الفئة المؤسسية المدمجة بشكل أساسي في أكبر سحابات العالم، فإنه يقدم مرونة سلسة بينما تبتكر خدمات البيانات لدينا ميزة في البيانات من خلال المرونة الإلكترونية الفائقة والحوكمة وخفة التطبيقات. تقدم حلول CloudOps لدينا تحسينًا مستمرًا في الأداء وكفاءة من خلال القدرة على الملاحظة والذكاء الاصطناعي. أيًا كان نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، قم بتحويل البنية التحتية لبياناتك لتحقق إمكانيات أعمالك مع NetApp. تعرّف على المزيد من الموقع أو تابعنا على X ، وLinkedIn ، وFacebook ، وInstagram .
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موارد إضافية
خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP: ما الجديد لدى AWS re:Invent 2023 (مدونة أنظمة ملفات جديدة للتوسع لخادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP (مدونة) ما الجديد: أنظمة ملفات التوسع NetApp ONTAP على خادم Amazon FSx (مدونة
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