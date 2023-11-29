Netapp وAWS يقدمان زيادة بمقدار تسعة أضعاف في الأداء لخادم Amazon Fsx لنظام Netapp ONTAP

(BUSINESS WIRE )-- NetApp® (مؤشر ناسداك: NTAP)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، أعلنت في معرض re:Invent عن الخادم الموسع لأنظمة الملفات ONTAP® من خلال تعاونها مع AWS. تقدم أنظمة الملفات الموسعة أداء تخزين أعلى بما يصل إلى تسعة أضعاف بالمقارنة مع أنظمة الملفات القائمة، ما يتيح للعملاء تشغيل التطبيقات العالية الأداء على AWS بسرعة وكفاءة أكبر.

خادم FSx لنظام ONTAP يتيح للعملاء أن يستخدموا ميزات إدارة البيانات في ONTAP في مجموعة واسعة من أعباء العمل، مثل عمليات مشاركة ملفات المستخدمين والتطبيقات، وقواعد البيانات الارتباطية (SAP HANA) ومخازن البيانات لسحابة VMware على AWS والنسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث. مع التحسينات الجديدة، يستطيع العملاء الآن استخدام خادم FSx لنظام ONTAP في مجموعة أوسع من حالات الاستخدام الأعلى في الأداء، مثل الحوسبة العالية الأداء (HPC) وميكنة التصميم الإلكتروني (EDA) والمؤثرات البصرية (VFX) وتحرير الأفلام وعلوم الحياة والتحليل الزلزالي والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي.

تعمل المؤسسات من كل الأحجام على ترحيل أعباء العمل من مقرات المؤسسات إلى AWS أو نشر أعباء العمل الأصلية على السحابة لتسريع الابتكار وزيادة المرونة وتحسين الأمان وتقليل التكاليف. باستخدام خادم FSx لنظام ONTAP، يستطيع العملاء الوصول إلى النطاق الكامل لميزات ONTAP. وهي تتضمن الوصول المتعدد البروتوكولات إلى البيانات، ونسخ SnapshotTM بالكفاءة حسب النقطة الزمنية والمساحة والنسخ لحماية البيانات، والاستنساخ الرفيع للكفاءة في التشغيل والتكلفة وتقسيم البيانات، وإلغاء التكرار والضغط لتحسين التوفير في التكلفة. تعمل أنظمة الملفات المتوسعة على إمداد كل هذه المزايا بأداء محسن وإمكانية توسع في القدرة.

نظام الملفات الموسع الواحد من خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP يستطيع أن يقدم ما يصل إلى 36 جيجابايت في الثانية من الإنتاجية و1.2 مليون عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) لمحرك الحالة الثابتة، وهو ما يعادل تحسينًا بمقدار تسعة أضعاف في الأداء بالمقارنة مع الإنتاجية بمقدار 4 جيجابايت في الثانية وحد 160,000 عملية IOPS لمحرك الحالة الثابتة القائم اليوم. يعمل عدد يصل إلى ستة أزواج من خوادم الملفات، حيث يقدم كل منها ما يصل إلى 6 جيجابايت في الثانية من الإنتاجية و200,000 عملية IOPS لمحرك الحالة الثابتة بتأخيرات تشغيل ملفات تقل عن مللي ثانية، وذلك كوحدة واحدة لقطاع تخزين. تستفيد تطبيقات الحوسبة من الأداء المتراكم الأعلى ومساحة اسم واحدة بنطاق بيتابايت بما يبسط إدارة مجموعات بيانات كبيرة ضمن نظام تخزين واحد. يستطيع العملاء بسهولة أن يرفعوا أعباء العمل الجديدة العالية الأداء أو ينقلونها أو يمددونها أو ينشرونها على AWS، مع الاعتماد على ميزات إدارة البيانات في نظام ONTAP إلى جانب المرونة وإمكانية التوسع والأمان في AWS.

قال Ronen Schwartz، نائب الرئيس الأول المدير والعام للتخزين السحابي في NetApp "لمجاراة المعدل الحالي من الابتكار، وخاصةً في المجالات التي تتطلب معالجة ضخمة للبيانات، تحتاج المؤسسات إلى تخزين قابل للتوسع يستطيع أن يقوم بدور أساس قوي لأعباء عمل الحوسبة العالية الأداء لديها. يتجه تركيزنا مع هذه الإمكانيات الجديدة إلى زيادة الأداء والتوسع في أعباء العمل المبتكرة هذه مع الحفاظ على الإمكانيات القوية لإدارة البيانات في مجالات مثل دورة حياة البيانات والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات وحركة البيانات التي تشغل خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP. باستخدام هذه الإمكانيات الجديدة، يستطيع المزيد من العملاء أن يعتمدوا على إمكانياتنا الرائدة في السوق لإدارة البيانات والأمان بينما يتطلعون إلى السحابة للتوسع في عملياتهم أو التكيف سريعًا مع أحوال السوق المتغيرة".

قال Edward Naim، المدير العام لتخزين الملفات في AWS "يتجه العملاء بشكل متزايد إلى تشغيل أعباء العمل الكثيفة الحوسبة والتوسع فيها على AWS، مع الاعتماد على المجموعة الكبيرة لدى AWS من خدمات التحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبنية التحتية غير المحدودة افتراضيًا لاكتساب رؤى أسرع وتسريع الابتكار. مع خادم FSx الموسع لأنظمة ملفات ONTAP، يستطيع العملاء الآن جلب وتشغيل أعباء عملهم الأكثر كثافة في الحوسبة على نظام ONTAP إلى AWS بدون الحاجة إلى تغيير الطريقة التي يديرون بها بياناتهم".

قال David Miller، المدير الأول والميل في بنية تكنولوجيا المعلومات في شركة Arm "إن مجاراة المعدل السريع في الابتكار السحابي يتطلب حلولاً مرنة وعالية الأداء وآمنة. في إطار اختبار خادم Amazon FSx الجديد لنظام NetApp ONTAP، نعتمد بنجاح على مزايا السحابة لفتح مجموعة جديدة من إمكانيات التخزين الموسعة والأداء الأعلى لأعباء عملنا الداخلية بالحوسبة العالية الأداء".

إن أحدث الإمكانيات تفتح حالات استخدام جديدة لشركاء NetApp وAWS لمساعدة العملاء في تحقيق الاستفادة الكاملة من خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP من أجل تسريع ترحيل عبء العمل إلى AWS أو نشر تطبيقات جديدة كثيفة الاستهلاك للحوسبة والبيانات في AWS لتحسين كفاءة الأعمال ومرونتها.

قال Juan Orlandini، المسؤول التقني الأول لأمريكا الشمالية في شركة Insight Enterprises "تتطلب المؤسسات اليوم المرونة والابتكار لتقديم خبرات رقمية سلسة في أي وقت وأي مكان. من العوامل الأساسية الشائعة جدًا في التحوّل الحجم المجرد للبيانات والسرعة المطلوب معالجة البيانات بها. التحسينات في الأداء والتوسع في خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP ستتيح لعملائنا في أهم الصناعات مثل الطاقة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والنقل إمكانية تحسين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحاكاة تصميم الرقائق والحوسبة الإحصائية وحوسبة حافة التحليلات والحوسبة العالية الأداء لديهم".

تتوفر الآن إمكانيات التوسع لخادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP في مناطق AWS التالية: شرق الولايات المتحدة (أوهايو، نورث فرجينيا) وغرب الولايات المتحدة (أوريغون) وأوروبا (أيرلندا) ودول آسيا على المحيط الهادئ (سيدني).

نبذة عن شركة NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات التي تجمع بين التخزين الموحد للبيانات وخدمات البيانات المدمجة وحلول CloudOps لتحويل عالم من الانقطاعات إلى فرصة لكل عميل. تبتكر NetApp بنية تحتية خالية من المستودعات ثم تعزز القدرة على الملاحظة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات. باعتبار تخزين البيانات لدينا هو خدمة التخزين الوحيدة من الفئة المؤسسية المدمجة بشكل أساسي في أكبر سحابات العالم، فإنه يقدم مرونة سلسة بينما تبتكر خدمات البيانات لدينا ميزة في البيانات من خلال المرونة الإلكترونية الفائقة والحوكمة وخفة التطبيقات. تقدم حلول CloudOps لدينا تحسينًا مستمرًا في الأداء وكفاءة من خلال القدرة على الملاحظة والذكاء الاصطناعي. أيًا كان نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، قم بتحويل البنية التحتية لبياناتك لتحقق إمكانيات أعمالك مع NetApp. تعرّف على المزيد من الموقع أو تابعنا على X ، وLinkedIn ، وFacebook ، وInstagram .

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موارد إضافية



خادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP: ما الجديد لدى AWS re:Invent 2023 (مدونة

أنظمة ملفات جديدة للتوسع لخادم Amazon FSx لنظام NetApp ONTAP (مدونة) ما الجديد: أنظمة ملفات التوسع NetApp ONTAP على خادم Amazon FSx (مدونة

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