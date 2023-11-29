برعاية محافظ الأحساء ..تكريم الفائزين بالدورة الـ 15 لجائزة المراعي للطب البيطري بدول مجلس التعاون

(MENAFN
- AETOSWire) كَرَّمَ معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس جامعة الملك فيصل في الأحساء، الفائزين في الدورة الـ 15 لجائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون 2023، في حفل أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء بجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء اليوم الأربعاء 15 جمادي الأول 1445هـ الموافق 29 نوفمبر 2023م، وبحضور الدكتور صلاح بن عبد العزيز الشامي أمين عام جائزة المراعي للطب البيطري رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية، وعبدالله ناصر العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي.
وشهد الحفل تكريم الفائزين في فروع الجائزة المختلفة، إذ حصل الأستاذ الدكتور شريف محمد دياب من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل على جائزة الباحث المتميز، ونال جائزة أفضل طبيب بيطري سعودي ممارس في الطب والعلاج الدكتور مصطفى بن محمد المرهون من الوحدة البيطرية بالدمام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية.
ونال جائزة أفضل طبيب بيطري متميز لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور شهاب بن عبد المجيد البلوشي من سلطنة عمان، وفازت بجائزة أفضل طبيبة بيطرية متميزة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة أسيا عقيل راضي من مملكة البحرين، فيما نال جائزة الطالب المتفوق في الطب البيطري كلا من الطالب حيدر عبدالكريم العشوان من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل، والطالب محمد عبدالعزيز العوس من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم.
وفي هذا السياق قال عبدالله بن ناصر العتيبي: " تأتي رعاية المراعي السنوية لجائزة الطب البيطري تأكيدًا على أهميتها للمستقبل البيئي والغذائي في المملكة ودورها المحوري في تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أن هذه الجائزة تعد إحدى اللبنات الرئيسية في دعم مهنة الطب البيطري في المملكة والخليج العربي.
من جهته، نوّه الدكتور صلاح بن عبد العزيز الشامي أمين عام جائزة المراعي للطب البيطري رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية، بما تحظى به مهنة الطبيب البيطري من اهتمام في المملكة والخليج العربي؛ حيث تم تكريم 82 طبيبًا بيطريًّا وعالمًا منذ إنشاء الجائزة وحتى الآن.
يجدر بالذكر أن جائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون، انطلقت في عام 2010 بهدف التأكيد على الدور الفاعل للطبيب البيطري في حماية الصحة العامة للثروة الحيوانية في المملكة، وإظهار الوجه المشرق لمهنة الطب البيطري ودعمها.
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