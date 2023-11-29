برعاية محافظ الأحساء ..تكريم الفائزين بالدورة الـ 15 لجائزة المراعي للطب البيطري بدول مجلس التعاون

MENAFN - AETOSWire) كَرَّمَ معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس جامعة الملك فيصل في الأحساء، الفائزين في الدورة الـ 15 لجائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون 2023، في حفل أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء بجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء اليوم الأربعاء 15 جمادي الأول 1445هـ الموافق 29 نوفمبر 2023م، وبحضور الدكتور صلاح بن عبد العزيز الشامي أمين عام جائزة المراعي للطب البيطري رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية، وعبدالله ناصر العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في فروع الجائزة المختلفة، إذ حصل الأستاذ الدكتور شريف محمد دياب من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل على جائزة الباحث المتميز، ونال جائزة أفضل طبيب بيطري سعودي ممارس في الطب والعلاج الدكتور مصطفى بن محمد المرهون من الوحدة البيطرية بالدمام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية.

ونال جائزة أفضل طبيب بيطري متميز لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور شهاب بن عبد المجيد البلوشي من سلطنة عمان، وفازت بجائزة أفضل طبيبة بيطرية متميزة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة أسيا عقيل راضي من مملكة البحرين، فيما نال جائزة الطالب المتفوق في الطب البيطري كلا من الطالب حيدر عبدالكريم العشوان من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل، والطالب محمد عبدالعزيز العوس من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم.

وفي هذا السياق قال عبدالله بن ناصر العتيبي: " تأتي رعاية المراعي السنوية لجائزة الطب البيطري تأكيدًا على أهميتها للمستقبل البيئي والغذائي في المملكة ودورها المحوري في تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أن هذه الجائزة تعد إحدى اللبنات الرئيسية في دعم مهنة الطب البيطري في المملكة والخليج العربي.

من جهته، نوّه الدكتور صلاح بن عبد العزيز الشامي أمين عام جائزة المراعي للطب البيطري رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية، بما تحظى به مهنة الطبيب البيطري من اهتمام في المملكة والخليج العربي؛ حيث تم تكريم 82 طبيبًا بيطريًّا وعالمًا منذ إنشاء الجائزة وحتى الآن.

يجدر بالذكر أن جائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون، انطلقت في عام 2010 بهدف التأكيد على الدور الفاعل للطبيب البيطري في حماية الصحة العامة للثروة الحيوانية في المملكة، وإظهار الوجه المشرق لمهنة الطب البيطري ودعمها.