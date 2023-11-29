مشروع PUMA RE:SUEDE التجريبي يحول الأحذية الرياضية التجريبية إلى سماد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة المستلزمات الرياضية PUMA عن نتائج تجربة RE:SUEDE التي استمرت عامين وأثبتت أنها يمكنها النجاح في تحويل نسخة تجريبية من حذائها الكلاسيكي SUEDE إلى سماد تحت ظروف صناعية معينة ومخصصة.

في عام 2021، صنعت PUMA‏ 500 زوج من حذاء RE:SUEDE التجريبي، باستخدام الجلد السويدي المدبوغ بمادة Zeology ونعل خارجي من مادة TPE وألياف القنب، والتي ارتداها لمدة نصف عام متطوعون في ألمانيا بغية اختبار مستوى الراحة والمتانة قبل أن ترسلها الشركة إلى منطقة تسميد صناعية مجهزة خصيصًا لهذا الغرض تديرها شريكتها Ortessa Group في هولندا.

كان لا بد من تطبيق إجراء خاص لتحويل الأحذية إلى سماد، أولاً، جرى تمزيقها وخلطها مع النفايات المنزلية الخضراء ووضعها في نفق التسميد. ثم تم رشها بماء مرشح من عملية التسميد السابقة التي تحتوي على عناصر مغذية والمسخنة طبيعيًا بفعل النشاط البيولوجي والتحكم في دوران الهواء داخل النفق. وبعد ما يقرب من 3.5 شهور، تم بيع المواد الصغيرة (Ortessa Group بكل المتطلبات القانونية المتعلقة بالسماد المطبقة في منشآتها في هولندا في أثناء هذه العملية.

صرحت Anne-Laure Descours، المدير التنفيذي لقسم المصادر في PUMA، قائلة: "على الرغم من أنه لم تنجح معالجة RE:SUEDE تحت إجراءات التشغيل القياسية للتسميد الصناعي، فإن الأحذية في النهاية تحولت إلى سماد". "وسنواصل الابتكار بالتعاون مع شركائنا لرسم ملامح البنية التحتية والتقنيات اللازمة لجعل العملية قابلة للتطبيق على نسخة تجارية من RE:SUEDE، بما في ذلك مخطط الاسترداد، في عام 2024."

تعد الشفافية ركيزة مهمة أخرى في تجربة RE:SUEDE، إذ ستشارك PUMA أفكارها في تقرير مفصل ، حتى يتمكن نظراؤها وغيرهم من أصحاب المصلحة المهتمين من التعلم من التجربة وتطبيق الدروس المستفادة على مبادراتهم الخاصة.

صرح Marthien van Eersel، مدير قسم المواد والابتكارات في Ortessa، قائلاً: "لقد تعلمنا الكثير من تجربة RE:SUEDE كما تعلمنا كيفية تطويع عملية التسميد الصناعي لاستيعاب العناصر التي تحتاج إلى فترة أطول لتحويلها إلى سماد". "فعلى الرغم من أن كل مواد RE:SUEDE يمكن أن تتحلل، فإن نعلها استلزم معالجة مسبقة أكثر ووقتًا إضافيًا في نفق التسميد حتى يتحلل بالكامل."

اعتمادًا على التعليقات الواردة من الأشخاص الذين ارتدوا RE:SUEDE لمدة نصف عام، ستعمل شركة PUMA على تحسين مستوى الراحة في الإصدارات المستقبلية عن طريق تعزيز التصميم العام باستخدام نمط مواد جديد للجزء العلوي وبطانة الجورب.

كانت تجربة RE:SUEDE أول برنامج، بالإضافة إلى برنامج إعادة تدوير البوليستر الجديد RE:FIBRE، يتم إطلاقه كجزء من "Circular Lab" التابع لشركة PUMA، وهو مركز ابتكار يضم بين جنباته خبراء الابتكار والتصميم في الشركة الذين يحملون على عاتقهم مهمة إرساء الأساس لمستقبل أفضل لبرامج التدوير الخاصة بها.

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PUMA

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق للأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت الشركة في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم الشركة منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

Ortessa Group

تعد Ortessa مجموعة من خمس شركات نفايات رائدة: veyzle وLammertyn وvan Kaathoven وRondo وValor Composting، وبالتعاون معًا تمسك هذه الشركات بتلابيب إدارة النفايات وجمعها ومعالجتها لتثبت يوميًا مدى قوة هذه الشراكة الذكية. هذا، ولكل منها تخصص معين في مجال النفايات، ولكنها تحمل على عاتقها مهمة مشتركة واضحة المعالم: الانفتاح بشأن النفايات. والشركة إذ تتمتع بوجهة نظر واقعية وعملية وموجهة نحو تحقيق نتائج فعالة، فإنها تساعد عملاءها في مواجهة التحديات المتعلقة بالنفايات.

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