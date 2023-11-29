مشروع PUMA RE:SUEDE التجريبي يحول الأحذية الرياضية التجريبية إلى سماد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة المستلزمات الرياضية PUMA عن نتائج تجربة RE:SUEDE التي استمرت عامين وأثبتت أنها يمكنها النجاح في تحويل نسخة تجريبية من حذائها الكلاسيكي SUEDE إلى سماد تحت ظروف صناعية معينة ومخصصة.
في عام 2021، صنعت PUMA 500 زوج من حذاء RE:SUEDE التجريبي، باستخدام الجلد السويدي المدبوغ بمادة Zeology ونعل خارجي من مادة TPE وألياف القنب، والتي ارتداها لمدة نصف عام متطوعون في ألمانيا بغية اختبار مستوى الراحة والمتانة قبل أن ترسلها الشركة إلى منطقة تسميد صناعية مجهزة خصيصًا لهذا الغرض تديرها شريكتها Ortessa Group في هولندا.
كان لا بد من تطبيق إجراء خاص لتحويل الأحذية إلى سماد، أولاً، جرى تمزيقها وخلطها مع النفايات المنزلية الخضراء ووضعها في نفق التسميد. ثم تم رشها بماء مرشح من عملية التسميد السابقة التي تحتوي على عناصر مغذية والمسخنة طبيعيًا بفعل النشاط البيولوجي والتحكم في دوران الهواء داخل النفق. وبعد ما يقرب من 3.5 شهور، تم بيع المواد الصغيرة (Ortessa Group بكل المتطلبات القانونية المتعلقة بالسماد المطبقة في منشآتها في هولندا في أثناء هذه العملية.
صرحت Anne-Laure Descours، المدير التنفيذي لقسم المصادر في PUMA، قائلة: "على الرغم من أنه لم تنجح معالجة RE:SUEDE تحت إجراءات التشغيل القياسية للتسميد الصناعي، فإن الأحذية في النهاية تحولت إلى سماد". "وسنواصل الابتكار بالتعاون مع شركائنا لرسم ملامح البنية التحتية والتقنيات اللازمة لجعل العملية قابلة للتطبيق على نسخة تجارية من RE:SUEDE، بما في ذلك مخطط الاسترداد، في عام 2024."
تعد الشفافية ركيزة مهمة أخرى في تجربة RE:SUEDE، إذ ستشارك PUMA أفكارها في تقرير مفصل ، حتى يتمكن نظراؤها وغيرهم من أصحاب المصلحة المهتمين من التعلم من التجربة وتطبيق الدروس المستفادة على مبادراتهم الخاصة.
صرح Marthien van Eersel، مدير قسم المواد والابتكارات في Ortessa، قائلاً: "لقد تعلمنا الكثير من تجربة RE:SUEDE كما تعلمنا كيفية تطويع عملية التسميد الصناعي لاستيعاب العناصر التي تحتاج إلى فترة أطول لتحويلها إلى سماد". "فعلى الرغم من أن كل مواد RE:SUEDE يمكن أن تتحلل، فإن نعلها استلزم معالجة مسبقة أكثر ووقتًا إضافيًا في نفق التسميد حتى يتحلل بالكامل."
اعتمادًا على التعليقات الواردة من الأشخاص الذين ارتدوا RE:SUEDE لمدة نصف عام، ستعمل شركة PUMA على تحسين مستوى الراحة في الإصدارات المستقبلية عن طريق تعزيز التصميم العام باستخدام نمط مواد جديد للجزء العلوي وبطانة الجورب.
كانت تجربة RE:SUEDE أول برنامج، بالإضافة إلى برنامج إعادة تدوير البوليستر الجديد RE:FIBRE، يتم إطلاقه كجزء من "Circular Lab" التابع لشركة PUMA، وهو مركز ابتكار يضم بين جنباته خبراء الابتكار والتصميم في الشركة الذين يحملون على عاتقهم مهمة إرساء الأساس لمستقبل أفضل لبرامج التدوير الخاصة بها.
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PUMA
تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق للأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت الشركة في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم الشركة منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.
Ortessa Group
تعد Ortessa مجموعة من خمس شركات نفايات رائدة: veyzle وLammertyn وvan Kaathoven وRondo وValor Composting، وبالتعاون معًا تمسك هذه الشركات بتلابيب إدارة النفايات وجمعها ومعالجتها لتثبت يوميًا مدى قوة هذه الشراكة الذكية. هذا، ولكل منها تخصص معين في مجال النفايات، ولكنها تحمل على عاتقها مهمة مشتركة واضحة المعالم: الانفتاح بشأن النفايات. والشركة إذ تتمتع بوجهة نظر واقعية وعملية وموجهة نحو تحقيق نتائج فعالة، فإنها تساعد عملاءها في مواجهة التحديات المتعلقة بالنفايات.
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