شركة Rocket Software سوف تستحوذ على Application Modernization And Connectivity من شركة Opentext

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Rocket Software , Inc. (“شركة Rocket Software”)، شركة رائدة عالميًا في مجال التقنية وتعزز تحديث أكبر شركات العالم، وقد أعلنت اليوم عن توقيعها لاتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Application Modernization and Connectivity (شركة AMC) من شركة OpenText (الرمز على مؤشر NASDAQ: OTEX )، (المؤشر على TSX: OTEX)، والتي كانت في السابق جزءًا من شركة Micro Focus. إجمالي سعر الشراء 2.275 مليار دولار.
على مدار عقود، كانت شركة Rocket Software مجمعًا شريكًا للتوصل إلى حلول للصعوبات في مجال تقنية المعلومات لصالح أكبر المؤسسات وأكثرها ابتكارًا على مستوى البنية التحتية والبيانات والتطبيقات. تتيح استراتيجية السحابة الهجينة لدى شركة Rocket Software للعملاء إمكانية تحسين مجموعة تطبيقاتهم أينما كانوا في رحلة تحديثهم، ما يتيح لهم سد الفجوة وصولاً إلى حالات الاستخدام الحديثة بدون وقف عملياتهم الحرجة للمهام. يتيح هذا النهج للمؤسسات أن تستفيد من الأمان والاعتمادية في الخادم العام مع الاستفادة كذلك من أدوات التحليل القوية في السحابة.
لقد كانت شركة AMC رائدة في تحديث التطبيقات على مدار سنوات عديدة، حيث تقدم أدوات رائدة في المجال تتضمن COBOL واتصال المضيف. تتيح هذه الأدوات للمؤسسات أن تستفيد من تطبيقاتها الأساسية وتقدم المرونة من أجل التحديث، ما يتيح لها تشغيل التطبيقات أينما تختار ذلك. في وجود شركة AMC، ستحصل شركة Rocket Software على محفظة تحديث أكثر تنوعًا تتوافق مع مطالب العملاء سواء في مقر العمل أو عبر استراتيجية سحابة هجينة.
استحواذ شركة Rocket Software على AMC يحقق خمسة أهداف استراتيجية رئيسية، تشمل:
مجاراة المؤسسات في أي مرحلة من رحلات تحديثها بمحفظة منتجات شاملة تتعامل مع كل حالات الاستخدام الممتدة من الخادم الرئيسي إلى أعباء العمل الهجينة.
تمكين العملاء من استخلاص قيمة من استثماراتهم على مدار عقود في التطبيقات الأساسية التي تدير أعمالهم مع الابتكار أيضًا وتحقيق الاستفادة الكاملة من التطبيقات والتقنيات الجديدة.
ترسيخ مكانة Rocket Software كشركة رائدة في مجال السحابة الهجينة، وتعميق العلاقات مع العملاء الحاليين وضمان النمو المستدام في سوق تقنية المعلومات للمؤسسات القائمة. تحتل الشركة موقعًا لا يقتصر على تلبية احتياجات العملاء الفورية، بل وتوجيه العملاء عبر رحلتهم للتحديث على مدار الوقت.
توسيع خبرة البحث والتطوير الرائدة في المجال لدى شركة Rocket Software واستكمالها، ما يعزز الابتكار المستمر من خلال تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
المزيد من التعزيز لوضع شركة Rocket Software كشريك مفضل لتلبية احتياجات الصناعة والعملاء وتحقيق نجاح العملاء الفائق.
قال Milan Shetti، رئيس شركة Rocket Software ومسؤولها التنفيذي الأول "نفخر بأننا الشريك المفضل المكرس لتلبية احتياجات عملائنا في أي وقت في رحلات تحديثهم وتقليل الخطر غير الضروري على عمليات أعمالهم. بالنسبة إلى المؤسسات التجارية الكثيرة التي تعتمد على الخادم الرئيسي والمستعدة لفتح فرص باستخدام السحابة الهجينة، يستدعي الواقع تواصل الحلول والخبرات التي تجمع كلا العالمين. إن الترحيب بشركة AMC وفريق عملها الموهوب لدى شركة Rocket Software يمثل لحظة غير عادية بالنسبة إلى الشركة والسوق وآلاف المؤسسات التي تشترك معنا في الرؤية المتمثلة في تحقيق أفضل ما في العالمين".
عن طريق الجمع بين خدمة العملاء الرائدة في المجال لدى شركة Rocket Software ومواردها الأكبر للابتكار، ستتمتع الشركة بوضع فريد في السوق بحيث لا تقتصر على تلبية احتياجات العملاء الفورية ولكنها تساعدهم أيضًا في إحداث تحوّل مع الوقت. ستعمل هذه العلاقات العميقة مع العملاء على تعزيز الإبقاء على فرص البيع المشترك وتوسيعها وتحقيق نمو مستدام للأعمال.
تستهدف شركة Rocket Software أن تمول عملية الاستحواذ بمزيج من المساهمة النقدية الجديدة من أصحاب الأسهم القائمين لديها وأدوات تمويل الدين والنقد من ميزانيتها العمومية. من المتوقع أن يتضمن تمويل الدين قروضًا رئيسية متزايدة لفترة مضمونة وإشعارات رئيسية جديدة مضمونة. في إطار عمليات التجانس المتوقعة، تتوقع الشركة أن الاستحواذ سيكون محايدًا في الاعتماد على أساس الاعتماد الإجمالي، لكن مع الاعتماد على أساس مضمون.
من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2024 المنتهي يوم 30 يونيو 2024، حسب تلقي الموافقات التنظيمية المعمول بها وشروط الإتمام المعتادة الأخرى.
تقوم شركات RBC Capital Markets, LLC وBarclays Capital Inc. وDeutsche Bank Securities Inc. وUBS Securities LLC بدور المستشارين الماليين لشركة Rocket Software. قامت شركة Ernst & Young LLP بدور المستشار المحاسبي لشركة Rocket Software. قامت شركة Kirkland & Ellis LLP بدور المستشار القانوني لشركة Rocket Software. سيتوفر تمويل الدين للمعاملة من جانب شركات RBC Capital Markets وBarclays Capital وDeutsche Bank Securities وUBS Securities وCitigroup Global Markets وHSBC Securities وMizuho Securities وSMBC Nikko Securities.
نبذة عن شركة Rocket Software
تتشارك Rocket Software مع أكبر المؤسسات في كل المجالات لتتوصل إلى حل لأكثر الصعوبات التي تواجهها تعقيدًا في مجال تقنية المعلومات على مستوى البنية التحتية والبيانات والتطبيقات، مع حلول تبسط رحلة تحديثها دون إيقافها. تحوز شركة Rocket Software على ثقة أكثر من 10,000 عميل وتساعد المؤسسات في التحديث القائم مع استراتيجية السحابة الهجينة، وبذلك لا تحتاج إلى تغيير المنصة أو بنائها من البداية. يعمل موظفو الشركة الذين يبلغ عددهم 2,300 على مستوى العالم مع العملاء لتسريع رحلة تحديثهم وتحسينها مع تلبية احتياجات السوق المتغيرة. شركة Rocket Software شركة خاصة في الولايات المتحدة ويقع مقرها الرئيسي في منطقة بوسطن ولديها مراكز تميز تقع في أماكن استراتيجية في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا. شركة Rocket Software إحدى شركات مجموعة Bain Capital Private Equity. تابع شركة Rocket Software على LinkedIn وTwitter أو قم بزيارة الموقع .
معلومات تنبيهية تتعلق بالتصريحات الاستشرافية
بعض التصريحات الواردة في هذه النشرة الصحفية تصريحات استشرافية وفق المعنى الوارد في قانون إصلاح التحكيم المعني بالسندات المالية الخاصة لعام 1995 حسب تعديله، بما في ذلك دون حصر، التصريحات عن الأداء العام لشركة AMC وعمليات التجانس المتوقعة من الاستحواذ، والتصريحات عن التمويل المتوقع وتاريخ إتمام الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وتحقيق شروط الإتمام الأخرى المعتادة. تتميز هذه التصريحات الاستشرافية عمومًا باستخدام كلمات مثل "توقع" و"اعتقاد" و"يمكن" و"تقدير" و"يتوقع" و"ينوي" و"ربما" و"يخطط" و"إمكانية" و"يتنبأ" و"يستشرف" و"ينبغي" و"يستهدف" و"سوف" و"سيقوم" ومرادفات كل منها للنفي أو مصطلحات أخرى متعددة أو مشابهة. تعكس هذه التصريحات الاستشرافية آراءنا في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية حتى تاريخ هذه النشرة الصحفية وتستند إلى توقعاتنا وتقديراتنا وتنبؤاتنا واستشرافنا وافتراضاتنا ومعتقداتنا ومعلوماتنا الحالية. على الرغم من أن الإدارة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه التصريحات الاستشرافية معقولة، إلا أنها لا يمكنها أن تقدم ضمانًا بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها. تخضع كل هذه التصريحات الاستشرافية لمخاطر وجوانب شك، وكثير منها يقع خارج نطاق سيطرتنا ويمكن أن تجعل الأحداث أو النتائج المستقبلية مختلفة تمامًا عما ورد بشكل صريح أو ضمني في هذه النشرة الصحفية. تشمل مثل هذه العوامل والمخاطر، دون حصر، المخاطر المرتبطة بتلقي الموافقات التنظيمية وتحقيق شروط الإتمام الأخرى لإتمام عملية الاستحواذ، وقدرتنا على النجاح في الحصول على التمويل المتوقع لعملية الاستحواذ، وقدرتنا على النجاح في دمج شركة AMC وتحقيق عمليات التجانس المتوقعة، ومخاطر أخرى معينة. ليس من الممكن توقع كل هذه المخاطر أو تحديدها. نُخلي مسؤوليتنا صراحةً عن أي التزام بتقديم تحديث أو مراجعة علنًا لأي تصريحات استشرافية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو خلاف ذلك، باستثناء ما يتطلبه القانون الساري.
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