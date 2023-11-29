شركة Rocket Software سوف تستحوذ على Application Modernization And Connectivity من شركة Opentext

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Rocket Software , Inc. (“شركة Rocket Software”)، شركة رائدة عالميًا في مجال التقنية وتعزز تحديث أكبر شركات العالم، وقد أعلنت اليوم عن توقيعها لاتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Application Modernization and Connectivity (شركة AMC) من شركة OpenText (الرمز على مؤشر NASDAQ: OTEX )، (المؤشر على TSX: OTEX)، والتي كانت في السابق جزءًا من شركة Micro Focus. إجمالي سعر الشراء 2.275 مليار دولار.

على مدار عقود، كانت شركة Rocket Software مجمعًا شريكًا للتوصل إلى حلول للصعوبات في مجال تقنية المعلومات لصالح أكبر المؤسسات وأكثرها ابتكارًا على مستوى البنية التحتية والبيانات والتطبيقات. تتيح استراتيجية السحابة الهجينة لدى شركة Rocket Software للعملاء إمكانية تحسين مجموعة تطبيقاتهم أينما كانوا في رحلة تحديثهم، ما يتيح لهم سد الفجوة وصولاً إلى حالات الاستخدام الحديثة بدون وقف عملياتهم الحرجة للمهام. يتيح هذا النهج للمؤسسات أن تستفيد من الأمان والاعتمادية في الخادم العام مع الاستفادة كذلك من أدوات التحليل القوية في السحابة.

لقد كانت شركة AMC رائدة في تحديث التطبيقات على مدار سنوات عديدة، حيث تقدم أدوات رائدة في المجال تتضمن COBOL واتصال المضيف. تتيح هذه الأدوات للمؤسسات أن تستفيد من تطبيقاتها الأساسية وتقدم المرونة من أجل التحديث، ما يتيح لها تشغيل التطبيقات أينما تختار ذلك. في وجود شركة AMC، ستحصل شركة Rocket Software على محفظة تحديث أكثر تنوعًا تتوافق مع مطالب العملاء سواء في مقر العمل أو عبر استراتيجية سحابة هجينة.

استحواذ شركة Rocket Software على AMC يحقق خمسة أهداف استراتيجية رئيسية، تشمل:



مجاراة المؤسسات في أي مرحلة من رحلات تحديثها بمحفظة منتجات شاملة تتعامل مع كل حالات الاستخدام الممتدة من الخادم الرئيسي إلى أعباء العمل الهجينة.

تمكين العملاء من استخلاص قيمة من استثماراتهم على مدار عقود في التطبيقات الأساسية التي تدير أعمالهم مع الابتكار أيضًا وتحقيق الاستفادة الكاملة من التطبيقات والتقنيات الجديدة.

ترسيخ مكانة Rocket Software كشركة رائدة في مجال السحابة الهجينة، وتعميق العلاقات مع العملاء الحاليين وضمان النمو المستدام في سوق تقنية المعلومات للمؤسسات القائمة. تحتل الشركة موقعًا لا يقتصر على تلبية احتياجات العملاء الفورية، بل وتوجيه العملاء عبر رحلتهم للتحديث على مدار الوقت.

توسيع خبرة البحث والتطوير الرائدة في المجال لدى شركة Rocket Software واستكمالها، ما يعزز الابتكار المستمر من خلال تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي. المزيد من التعزيز لوضع شركة Rocket Software كشريك مفضل لتلبية احتياجات الصناعة والعملاء وتحقيق نجاح العملاء الفائق.

قال Milan Shetti، رئيس شركة Rocket Software ومسؤولها التنفيذي الأول "نفخر بأننا الشريك المفضل المكرس لتلبية احتياجات عملائنا في أي وقت في رحلات تحديثهم وتقليل الخطر غير الضروري على عمليات أعمالهم. بالنسبة إلى المؤسسات التجارية الكثيرة التي تعتمد على الخادم الرئيسي والمستعدة لفتح فرص باستخدام السحابة الهجينة، يستدعي الواقع تواصل الحلول والخبرات التي تجمع كلا العالمين. إن الترحيب بشركة AMC وفريق عملها الموهوب لدى شركة Rocket Software يمثل لحظة غير عادية بالنسبة إلى الشركة والسوق وآلاف المؤسسات التي تشترك معنا في الرؤية المتمثلة في تحقيق أفضل ما في العالمين".

عن طريق الجمع بين خدمة العملاء الرائدة في المجال لدى شركة Rocket Software ومواردها الأكبر للابتكار، ستتمتع الشركة بوضع فريد في السوق بحيث لا تقتصر على تلبية احتياجات العملاء الفورية ولكنها تساعدهم أيضًا في إحداث تحوّل مع الوقت. ستعمل هذه العلاقات العميقة مع العملاء على تعزيز الإبقاء على فرص البيع المشترك وتوسيعها وتحقيق نمو مستدام للأعمال.

تستهدف شركة Rocket Software أن تمول عملية الاستحواذ بمزيج من المساهمة النقدية الجديدة من أصحاب الأسهم القائمين لديها وأدوات تمويل الدين والنقد من ميزانيتها العمومية. من المتوقع أن يتضمن تمويل الدين قروضًا رئيسية متزايدة لفترة مضمونة وإشعارات رئيسية جديدة مضمونة. في إطار عمليات التجانس المتوقعة، تتوقع الشركة أن الاستحواذ سيكون محايدًا في الاعتماد على أساس الاعتماد الإجمالي، لكن مع الاعتماد على أساس مضمون.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2024 المنتهي يوم 30 يونيو 2024، حسب تلقي الموافقات التنظيمية المعمول بها وشروط الإتمام المعتادة الأخرى.

تقوم شركات RBC Capital Markets, LLC وBarclays Capital Inc. وDeutsche Bank Securities Inc. وUBS Securities LLC بدور المستشارين الماليين لشركة Rocket Software. قامت شركة Ernst & Young LLP بدور المستشار المحاسبي لشركة Rocket Software. قامت شركة Kirkland & Ellis LLP بدور المستشار القانوني لشركة Rocket Software. سيتوفر تمويل الدين للمعاملة من جانب شركات RBC Capital Markets وBarclays Capital وDeutsche Bank Securities وUBS Securities وCitigroup Global Markets وHSBC Securities وMizuho Securities وSMBC Nikko Securities.

نبذة عن شركة Rocket Software

تتشارك Rocket Software مع أكبر المؤسسات في كل المجالات لتتوصل إلى حل لأكثر الصعوبات التي تواجهها تعقيدًا في مجال تقنية المعلومات على مستوى البنية التحتية والبيانات والتطبيقات، مع حلول تبسط رحلة تحديثها دون إيقافها. تحوز شركة Rocket Software على ثقة أكثر من 10,000 عميل وتساعد المؤسسات في التحديث القائم مع استراتيجية السحابة الهجينة، وبذلك لا تحتاج إلى تغيير المنصة أو بنائها من البداية. يعمل موظفو الشركة الذين يبلغ عددهم 2,300 على مستوى العالم مع العملاء لتسريع رحلة تحديثهم وتحسينها مع تلبية احتياجات السوق المتغيرة. شركة Rocket Software شركة خاصة في الولايات المتحدة ويقع مقرها الرئيسي في منطقة بوسطن ولديها مراكز تميز تقع في أماكن استراتيجية في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا. شركة Rocket Software إحدى شركات مجموعة Bain Capital Private Equity. تابع شركة Rocket Software على LinkedIn وTwitter أو قم بزيارة الموقع .

معلومات تنبيهية تتعلق بالتصريحات الاستشرافية

بعض التصريحات الواردة في هذه النشرة الصحفية تصريحات استشرافية وفق المعنى الوارد في قانون إصلاح التحكيم المعني بالسندات المالية الخاصة لعام 1995 حسب تعديله، بما في ذلك دون حصر، التصريحات عن الأداء العام لشركة AMC وعمليات التجانس المتوقعة من الاستحواذ، والتصريحات عن التمويل المتوقع وتاريخ إتمام الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وتحقيق شروط الإتمام الأخرى المعتادة. تتميز هذه التصريحات الاستشرافية عمومًا باستخدام كلمات مثل "توقع" و"اعتقاد" و"يمكن" و"تقدير" و"يتوقع" و"ينوي" و"ربما" و"يخطط" و"إمكانية" و"يتنبأ" و"يستشرف" و"ينبغي" و"يستهدف" و"سوف" و"سيقوم" ومرادفات كل منها للنفي أو مصطلحات أخرى متعددة أو مشابهة. تعكس هذه التصريحات الاستشرافية آراءنا في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية حتى تاريخ هذه النشرة الصحفية وتستند إلى توقعاتنا وتقديراتنا وتنبؤاتنا واستشرافنا وافتراضاتنا ومعتقداتنا ومعلوماتنا الحالية. على الرغم من أن الإدارة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه التصريحات الاستشرافية معقولة، إلا أنها لا يمكنها أن تقدم ضمانًا بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها. تخضع كل هذه التصريحات الاستشرافية لمخاطر وجوانب شك، وكثير منها يقع خارج نطاق سيطرتنا ويمكن أن تجعل الأحداث أو النتائج المستقبلية مختلفة تمامًا عما ورد بشكل صريح أو ضمني في هذه النشرة الصحفية. تشمل مثل هذه العوامل والمخاطر، دون حصر، المخاطر المرتبطة بتلقي الموافقات التنظيمية وتحقيق شروط الإتمام الأخرى لإتمام عملية الاستحواذ، وقدرتنا على النجاح في الحصول على التمويل المتوقع لعملية الاستحواذ، وقدرتنا على النجاح في دمج شركة AMC وتحقيق عمليات التجانس المتوقعة، ومخاطر أخرى معينة. ليس من الممكن توقع كل هذه المخاطر أو تحديدها. نُخلي مسؤوليتنا صراحةً عن أي التزام بتقديم تحديث أو مراجعة علنًا لأي تصريحات استشرافية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو خلاف ذلك، باستثناء ما يتطلبه القانون الساري.

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