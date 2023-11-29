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متى يستدعي انتفاخ البطن زيارة الطبيب

11/29/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) فقدان الوزن
إذا بدأت تلاحظ أنّ وزنك يقل بالرغم أنك لا تتبع حمية غذائية؛ فهذا يعني أنك بحاجة إلى مراجعة الطبيب؛ ففقدان الوزن مع انتفاخ البطن قد يعني وجود شيء يضغط في المعدة أو الأمعاء يجعلك تشعر بالشبع طول الوقت.
تغير في طريقة الإخراج
مثلًا إذا احتجتَ الذهاب إلى المرحاض للإخراج كثيرًا (إسهال مستمر) أو إذا لاحظت ظهور دم في الإخراج، أو إذا بدأت تشكو من الإمساك الشديد الذي لا يتحسن؛ فهذا يعني ضرورة مراجعة الطبيب.
الشعور بتعب أو إرهاق شديد
إذا لم تكن نائمًا جيدًا تلك الليلة أو إذا بذلت مجهودًا كبيرًا فمن الطبيعي أن تشعر بالتعب. ولكن إذا شعرت بإرهاق كبير دون مُبرّر مع انتفاخ البطن ننصحك بمراجعة الطبيب.
تغير في الشهية
إذا شعرت أنك تأكل أقل من المعتاد أو أنك فقدت شهيتك فهذا يعني أيضًا أنك بحاجة لمراجعة الطبيب؛ فانتفاخ البطن مع فقد الشهية قد يكون بسبب بسيط مثل عسر الهضم، ولكن قد يكون لسبب خطير، لذلك راجع طبيبك واطمئن.
الانتفاخ المستمر
إذا استمر انتفاخ البطن لأكثر من أسبوعين، أو إذا لم يتحسن انتفاخ البطن بالرغم من تعديل نمط الغذاء والتوقف عن التدخين ومضغ العلكة؛ فهذا يعني أنك أيضًا بحاجة لرؤية الطبيب.

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