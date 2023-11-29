متى يستدعي انتفاخ البطن زيارة الطبيب

(MENAFN
- Al Watan) فقدان الوزن
إذا بدأت تلاحظ أنّ وزنك يقل بالرغم أنك لا تتبع حمية غذائية؛ فهذا يعني أنك بحاجة إلى مراجعة الطبيب؛ ففقدان الوزن مع انتفاخ البطن قد يعني وجود شيء يضغط في المعدة أو الأمعاء يجعلك تشعر بالشبع طول الوقت.
تغير في طريقة الإخراج
مثلًا إذا احتجتَ الذهاب إلى المرحاض للإخراج كثيرًا (إسهال مستمر) أو إذا لاحظت ظهور دم في الإخراج، أو إذا بدأت تشكو من الإمساك الشديد الذي لا يتحسن؛ فهذا يعني ضرورة مراجعة الطبيب.
الشعور بتعب أو إرهاق شديد
إذا لم تكن نائمًا جيدًا تلك الليلة أو إذا بذلت مجهودًا كبيرًا فمن الطبيعي أن تشعر بالتعب. ولكن إذا شعرت بإرهاق كبير دون مُبرّر مع انتفاخ البطن ننصحك بمراجعة الطبيب.
تغير في الشهية
إذا شعرت أنك تأكل أقل من المعتاد أو أنك فقدت شهيتك فهذا يعني أيضًا أنك بحاجة لمراجعة الطبيب؛ فانتفاخ البطن مع فقد الشهية قد يكون بسبب بسيط مثل عسر الهضم، ولكن قد يكون لسبب خطير، لذلك راجع طبيبك واطمئن.
الانتفاخ المستمر
إذا استمر انتفاخ البطن لأكثر من أسبوعين، أو إذا لم يتحسن انتفاخ البطن بالرغم من تعديل نمط الغذاء والتوقف عن التدخين ومضغ العلكة؛ فهذا يعني أنك أيضًا بحاجة لرؤية الطبيب.
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