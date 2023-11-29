رشاد يفتتح معرض جدة بريشتنا 2

(MENAFN
- Al Watan) افتتح الفنان الدكتور عبدالله رشاد المعرض الفني جدة بريشتنا في نسخته الثانية بجمعية الثقافة والفنون بجدة، وبحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح والفنان ضياء عزيز والفنان هشام بنجابي وعدد من نخبة الثقافة والأدب والشعر والموسيقى والتشكيل.
حيث شارك في المعرض 44 فنانا، وجاء بصورة مجددة ومختلفة عن سابقتها الأولى حيث المقاس الموحد الذي أضاف نوعا من الاتزان والجمال في إخراج المعرض بشكل ديناميكي ومسترسل في شكل عرض لقطات طغت فيه ألوان الحجر المنقبي ولون عروس البحر الأحمر وسمائه لتعبر بريشة كل من شارك فيه عن أحاسيسهم ومشاعرهم بمختلف الاتجاهات والأساليب الفنية.
يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض التشكيلية التي تنظمها جسفت فرع جدة، وبالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، وعلى رأسهم الفنان هشام بنجابي مدير جمعية جسفت جدة، والفنان نذير ياوز نائب مدير جسفت جدة، ومحمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة.
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