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رشاد يفتتح معرض جدة بريشتنا 2

11/29/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح الفنان الدكتور عبدالله رشاد المعرض الفني جدة بريشتنا في نسخته الثانية بجمعية الثقافة والفنون بجدة، وبحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح والفنان ضياء عزيز والفنان هشام بنجابي وعدد من نخبة الثقافة والأدب والشعر والموسيقى والتشكيل.
حيث شارك في المعرض 44 فنانا، وجاء بصورة مجددة ومختلفة عن سابقتها الأولى حيث المقاس الموحد الذي أضاف نوعا من الاتزان والجمال في إخراج المعرض بشكل ديناميكي ومسترسل في شكل عرض لقطات طغت فيه ألوان الحجر المنقبي ولون عروس البحر الأحمر وسمائه لتعبر بريشة كل من شارك فيه عن أحاسيسهم ومشاعرهم بمختلف الاتجاهات والأساليب الفنية.
يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض التشكيلية التي تنظمها جسفت فرع جدة، وبالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، وعلى رأسهم الفنان هشام بنجابي مدير جمعية جسفت جدة، والفنان نذير ياوز نائب مدير جسفت جدة، ومحمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة.

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