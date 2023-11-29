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الإيجابية تقي من الخرف

11/29/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد علماء في جامعتي كاليفورنيا ديفيس ونورث وسترن بأن الأشخاص الذين يظهرون سمات شخصية مثل الضمير والانبساط والإيجابية هم أقل عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بالآخرين الذين يظهرون العصابية والسلبية.
بينما يتميز الوعي، الذي يعتبره العلماء سمة شخصية أساسية، بصفات مثل: التنظيم، والمسؤولية، ووضع الأهداف، واتباع القواعد، والعمل باجتهاد.
في الوقت نفسه، فإن الأشخاص السعداء الذين يظهرون السمات التي يشير إليها الباحثون باسم ((التأثير الإيجابي)) يكونون مبتهجين وحيويين ويظهرون تركيزًا قويًا.
في حين عادةً ما تظهر على الأشخاص ذوي ((التأثير السلبي)) علامات العصبية والضيق والغضب. والعصابية هي سمة شخصية أساسية أخرى يتم تعريفها على أنها استعداد للقلق والاكتئاب والوعي الذاتي.
وكان مؤلفو الدراسة حريصين على ملاحظة أن هذه الاختلافات بين أنواع الشخصية لم تكن لها صلة بالضرر الجسدي الذي يصيب أنسجة المخ الموجودة في مرضى الخرف. وبدلا من ذلك، من المرجح أن تكون النتائج مرتبطة بكيفية مساعدة بعض السمات الشخصية الأشخاص في التغلب على الإعاقات المرتبطة بالخرف.
بينما حاولت الدراسات السابقة إنشاء روابط بين سمات الشخصية والخرف في الماضي، وكانت تلك المشاريع السابقة في الغالب صغيرة، وتمثل مجموعات سكانية محددة فقط، كما يوضح المؤلف الأول للدراسة، إيموري بيك، الأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة كاليفورنيا في ديفيس.
ويشير البروفيسور بيك إلى أن العلماء يعتقدون عادة أن الشخصية لها صلة بمخاطر الإصابة بالخرف من خلال السلوك. على سبيل المثال، أولئك الذين سجلوا درجات عالية في الوعي قد يكونون أكثر عرضة لتناول طعام صحي ورعاية أفضل لأنفسهم، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى صحة أفضل على المدى الطويل.

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