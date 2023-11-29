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هوية آسيا الصغرى لسيتي ووك بجدة

11/29/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيد سيتي ووك في مدينة جدة فتح أبوابه أمام الزوار، وذلك خلال اليوم، ويتميز بوجهة جديدة وفعاليات متجددة، وذلك ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 والذي يستهدف الترفيه عن زوار المدينة الساحلية في منطقة سيتي ووك التي سوف تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، خلال إجازات نهاية الأسبوع، ويتميز هذا العام بهوية دولة شرق آسيا التي تشمل 12 منطقة و8 مدن من شرق وغرب آسيا الصغرى، وتضم العديد من حضارات تلك الدول بثقافتها المتنوعة.
وخلال جولة ميدانية شاركت بها ((الوطن)) نسقت لوسائل الإعلام المختلفة للاطلاع على منطقة سيتي ووك ومعرفة الجديد، شمل الموقع 12 منطقة تتضمن مدنًا من شرق آسيا ومنطقة يابانية تشمل متاجر ومحلات وعروضًا لحضارة كل دولة تتناسب مع عادات وتقاليد المملكة، وشمل سيتي ووك وجود مطاعم تتميز هذه المطاعم بتقديم الأطباق المتخلفة من الأطعمة لكل دولة، ويشمل الموقع ألعابًا مختلفة ويطغى على المكان هوية دول شرق آسيا.
إلى جانب وجود الشاشات الضخمة وبتقنية متقدمة ستعرض عليها عروض متنوعة، ووجود ألعاب مائية وألعاب مشهورة في شرق آسيا، إلى جانب بيت الرعب الذي سيشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار.
ولأول مرة ستدشن منطقة الفيلة في 20 ديسمبر، حيث ستوجد 3 فيلة حقيقية وضخمة، تقدم عروضًا متنوعة إلى جانب تجربة الرسم والنحت، وسيتم إنشاء مركز إعلامي مخصص للجهات الإعلامية.
- قيمة التذكرة 35 ريالا في وسط الأسبوع
- في إجازة نهاية الأسبوع 55 ريالا
- تستمر الفعاليات 3 شهور
- يطغى على موقع سيتي ووك هوية دول شرق آسيا
- يحتوي على موقع بيت الرعب
- مطاعم تمثل ثقافة كل دولة بدءًا من شرق آسيا إلى غربها
- شاشات ضخمة تقدم عروضًا متنوعة
- ألعاب نارية يوم الافتتاح.

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