هوية آسيا الصغرى لسيتي ووك بجدة

(MENAFN
- Al Watan) يعيد سيتي ووك في مدينة جدة فتح أبوابه أمام الزوار، وذلك خلال اليوم، ويتميز بوجهة جديدة وفعاليات متجددة، وذلك ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 والذي يستهدف الترفيه عن زوار المدينة الساحلية في منطقة سيتي ووك التي سوف تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، خلال إجازات نهاية الأسبوع، ويتميز هذا العام بهوية دولة شرق آسيا التي تشمل 12 منطقة و8 مدن من شرق وغرب آسيا الصغرى، وتضم العديد من حضارات تلك الدول بثقافتها المتنوعة.
وخلال جولة ميدانية شاركت بها ((الوطن)) نسقت لوسائل الإعلام المختلفة للاطلاع على منطقة سيتي ووك ومعرفة الجديد، شمل الموقع 12 منطقة تتضمن مدنًا من شرق آسيا ومنطقة يابانية تشمل متاجر ومحلات وعروضًا لحضارة كل دولة تتناسب مع عادات وتقاليد المملكة، وشمل سيتي ووك وجود مطاعم تتميز هذه المطاعم بتقديم الأطباق المتخلفة من الأطعمة لكل دولة، ويشمل الموقع ألعابًا مختلفة ويطغى على المكان هوية دول شرق آسيا.
إلى جانب وجود الشاشات الضخمة وبتقنية متقدمة ستعرض عليها عروض متنوعة، ووجود ألعاب مائية وألعاب مشهورة في شرق آسيا، إلى جانب بيت الرعب الذي سيشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار.
ولأول مرة ستدشن منطقة الفيلة في 20 ديسمبر، حيث ستوجد 3 فيلة حقيقية وضخمة، تقدم عروضًا متنوعة إلى جانب تجربة الرسم والنحت، وسيتم إنشاء مركز إعلامي مخصص للجهات الإعلامية.
- قيمة التذكرة 35 ريالا في وسط الأسبوع
- في إجازة نهاية الأسبوع 55 ريالا
- تستمر الفعاليات 3 شهور
- يطغى على موقع سيتي ووك هوية دول شرق آسيا
- يحتوي على موقع بيت الرعب
- مطاعم تمثل ثقافة كل دولة بدءًا من شرق آسيا إلى غربها
- شاشات ضخمة تقدم عروضًا متنوعة
- ألعاب نارية يوم الافتتاح.
MENAFN29112023000089011017ID1107510857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.