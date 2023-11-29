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روايات تفتقر إلى المنطقية تتصدر المبيعات

11/29/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تحفظ ((روائي)) سعودي، إزاء ما أسماه افتقار نصوص روائية في أجزاء منها إلى المنطقية، ونراها ناجحة جماهيريًا ومتصدرة المبيعات، مشددًا على أن السوق الكتابي لا يحتاج إلى هواة بل يحتاج إلى محترفين، وأن النجاح والفشل الفنيين لا التسويقيين، يحددهما خبراء ومتذوقو فن الرواية لا العامة الذين لا يعرفون الكثير عن الرواية، وربما تغريهم حيثيات أخرى أكثر من الفنية كالتشويق والمتعة، وإن كانت على حساب الفنية، والمنطق أحياًنا.
التخلي عن 3 عناصر
أجاز الروائي السعودي حسن الحجي، التخلي عن 3 عناصر ((فنية)) في الأعمال الروائية، وهي: الحوار، والزمان، والمكان، موضحًا أن التخلي عن المكان والزمان، في عدم ذكرهما صراحة أو تلميحًا في النص، في تلك الخطوة، التركيز على مشاعر الشخصية بغض النظر عن الحثيثات الأخرى، فالمشاعر واحدة سواءً حدثت تلك الأحداث في هذه البلاد أو تلك أو في هذا الزمان أو ذلك الزمان، علاوة على الهروب من الواقع، كي لا تتم محاكمة النص وإسقاطه على زمان أو مكان معينين، فلربما تكون الأحداث حدثت في هذه الأرض التي نعيش عليها وربما في مكان موازٍ أو كون آخر، لافتًا إلى أن الروايات ((الفنتازية))، تخلق ((زمكانها)) الخاص في الغالب، فالهلامية في الزمكان فيها أمر مقصود ومفيد.
دحض شبهات
أضاف الحجي، أن الرواية، هي أوسع الأجناس الأدبية وأرحبها وأكبرها، وفيها يمكن بناء وهدم عالم متكامل، وحيوات متنوعة ومختلفة، وتخلق أماكن وأشياء لا وجود لها سوى في الخيال، بالإضافة إلى نقد الواقع، مؤكدًا أن من بين الأهداف في الأعمال الروائية، هي إيصال المعلومات أو الانتصار لقضية محقة ما، أو دحض شبهات حول موضوع ما، أو تعريف بمنظومة من الأفكار أو القيم والمبادئ والأخلاق أو تقديم شخصيات تاريخية، علاوة على تقديم متعة للقارئ، لافتًا إلى أن الأهداف المعرفية والقيمية لها مجال كتابي آخر غير الرواية كالبحوث والمقالات ونحوها.
مئات الأخطاء
أبان أن الروائي المتمكن والمتميز، يستطيع إخراج روايته بطريقة متماسكة لغويًا دون إخضاعها لمراجع، ويوجد بعض الكتّاب لديهم من الجرأة ما يجعلهم يطبعون مع وجود مئات الأخطاء اللغوية، وهذا يضعف كتابهم بطريقة كبيرة، ولا خجل في استخدام أي مفردة بحجة أنها صعبة أو معقدة للقارئ، فالكاتب يمارس حقه في التفنن اللغوي، طالما المفردة صحيحة وفصيحة.
عوامل الكتابة الاحترافية في الأعمال الروائية:
01- الاحتفاظ بأبرز عناصر الرواية.
02- تحديد المساحة المناسبة للخروج خارج الصندوق مع ضمان بقائها في إطار الرواية.
03- الاهتمام باللغة بجميع تفاصيلها، ومن بينها علامات الترقيم.
04- التخطيط للكتابة، وتفصيل الأحداث والشخصيات.
05- المراجعة المكررة للنص، مراجعة المتصيد للأخطاء، وكلما ازداد عدد المراجعين ازدادت الجودة النهائية للنص.
06- العناية بالتفاصيل الدقيقة في النص، وتطور تسلسلي في الشخصيات وعلاقتها ببعضها البعض.
07- التفكير في القارئ وتحديد الفئة المستهدفة، والاهتمام بالسرد التصويري.

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