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قمة عالمية لإطالة العمر

11/29/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في الرياض النسخة الأولى من ((القمة العالمية لإطالة العمر الصحي)) تحت شعار ((معا نزدهر في العاصمة)).
وتهدف القمة، التي تنعقد على مدى يومين، إلى تعزيز علوم إطالة العمر الصحي، بما يسهم في تحقيق التقدم في هذه المجال، ورفع مستوى الوعي العام، وتمكين الجيل القادم من العلماء، وتحفيز التحول الجذري في منظومة إطالة العمر الصحي، بالإضافة إلى تعزيز النقاشات العلمية لتشجيع البحوث والابتكارات، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الذكية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات النوعية وتعزيز النقاشات العلمية والجهود الدولية الرامية لدعم قطاع إطالة العمر الصحي. ويشارك في القمة، التي تتضمن 40 جلسة، أكثر من 1500 مشارك و100 متحدث عالمي من مختلف دول العالم.
وتتضمن خمسة محاور رئيسية هي: التحول الجذري، وأهمية إطالة العمر الصحي العالمي، والوضع الحالي لعلوم إطالة العمر الصحي، والنظرة المستقبلية، واتجاهات منظومة إطالة العمر الصحي.
وعلى الرغم من أن متوسط عمر الإنسان أصبح أطول، فإن فترة العمر الصحي - أي عدد السنوات التي يعيشها الشخص بصحة جيدة – حافظت على ركودها، لا بل تراجعت. بينما يتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر إلى ملياري نسمة بحلول 2050.

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