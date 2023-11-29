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2 مليون عملية نقاط بيع تحقق 154 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

11/29/2023 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت نقاط البيع في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث لعام 2023م، 154,492,072 ريالاً، من خلال 16 قطاعاً رئيسياً، نفذت عبر 2,318,368 عملية، من خلال 1,691,163 جهازاً. وتصدر "قطاع أخرى" قيمة المبيعات في نقاط البيع بنسبة بلغت 22.7% من الإجمالي، ومن ثم قطاع "المشروبات والأطعمة" بنسبة 15.4% من الإجمالي، تلاه قطاع "المطاعم والمقاهي" بنسبة 14.6% من الإجمالي، وحل بعده قطاع "خدمات وسلع متنوعة"؛ الذي يشمل على (قطاع العناية والمستلزمات الشخصية، والصيانة والنظافة، وغيرها) بنسبة 11% من الإجمالي، ثم قطاع "الصحة" بنسبة 6.5% من الإجمالي، وتليه قطاع "المواصلات" بنسبة 6% من الإجمالي، وبعده قطاع "الملابس والأحذية" بنسبة تقدر بــ 5.9% من الإجمالي. وكان قطاع "الاتصالات" الأقل استحواذاً من بين القطاعات حيث بلغت نسبة مبيعاته 0.8% من الإجمالي في الربع الثالث.

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