أمير جازان يكرم بنك الرياض لرعايته الماسية ومشاركته الفاعلة في منتدى جازان للاستثمار

(MENAFN
- Al Watan) كرّم أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بنك الرياض لرعايته الماسية ومشاركته الفاعلة في أعمال النسخة الأولى من منتدى جازان للاستثمار 2023، والذي أقيم تحت رعاية ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتنظيم من غرفة جازان بالتعاون مع إمارة منطقة جازان ووزارة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر الحالي.
وتأتي مشاركة بنك الرياض ورعايته لمنتدى جازان للاستثمار، في إطار حرص البنك على دعم نمو قطاعات الأعمال ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع الدور الحيوي للبنك في تحقيق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.
ولبنك الرياض دورا ملحوظا ومساهمةً فاعلةً في دعم وتمكين مشاريع التحول التي تشهدها المملكة، أيضا يبذل البنك جهودا نوعية في توفير الحلول اللازمة التي تمكن مجتمع المنطقة من تحقيق تطلعاته وتعزيز المقومات الاقتصادية والاجتماعية والتراثية والسياحية التي تحفل بها، حيث بلغ عدد المنشآت الممولة على مستوى منطقة جازان نحو 150 منشأة بمحفظة تمويلية تجاوزت قيمتها 900 مليون ريال.
وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعتزم البنك افتتاح أول مركز مختص ومتكامل في تمويل وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة جازان خلال الربع الأول من العام 2024م، وستتركز أعماله في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المخصصة لهذا القطاع المهم والواعد.
هذا وقد حظي المنتدى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل إمارة منطقة جازان، وحضور واسع من قبل المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية ورجال الأعمال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، حيث يهدف المنتدى إلى استكشاف المناخ الاستثماري في المنطقة، وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحفل بها محافظاتها، فضلاً عن إتاحة منصات لتبادل الأفكار وطرح النقاشات حول مواطن القوة والتحديات المحيطة بها، لا سيما في ظل توجهات المملكة لإحداث نقلات نوعية في مناطقها، واستثمار مقوماتها.
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