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أمير جازان يكرم بنك الرياض لرعايته الماسية ومشاركته الفاعلة في منتدى جازان للاستثمار

11/29/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بنك الرياض لرعايته الماسية ومشاركته الفاعلة في أعمال النسخة الأولى من منتدى جازان للاستثمار 2023، والذي أقيم تحت رعاية ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتنظيم من غرفة جازان بالتعاون مع إمارة منطقة جازان ووزارة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر الحالي.
وتأتي مشاركة بنك الرياض ورعايته لمنتدى جازان للاستثمار، في إطار حرص البنك على دعم نمو قطاعات الأعمال ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع الدور الحيوي للبنك في تحقيق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.
ولبنك الرياض دورا ملحوظا ومساهمةً فاعلةً في دعم وتمكين مشاريع التحول التي تشهدها المملكة، أيضا يبذل البنك جهودا نوعية في توفير الحلول اللازمة التي تمكن مجتمع المنطقة من تحقيق تطلعاته وتعزيز المقومات الاقتصادية والاجتماعية والتراثية والسياحية التي تحفل بها، حيث بلغ عدد المنشآت الممولة على مستوى منطقة جازان نحو 150 منشأة بمحفظة تمويلية تجاوزت قيمتها 900 مليون ريال.
وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعتزم البنك افتتاح أول مركز مختص ومتكامل في تمويل وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة جازان خلال الربع الأول من العام 2024م، وستتركز أعماله في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المخصصة لهذا القطاع المهم والواعد.
هذا وقد حظي المنتدى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل إمارة منطقة جازان، وحضور واسع من قبل المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية ورجال الأعمال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، حيث يهدف المنتدى إلى استكشاف المناخ الاستثماري في المنطقة، وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحفل بها محافظاتها، فضلاً عن إتاحة منصات لتبادل الأفكار وطرح النقاشات حول مواطن القوة والتحديات المحيطة بها، لا سيما في ظل توجهات المملكة لإحداث نقلات نوعية في مناطقها، واستثمار مقوماتها.

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