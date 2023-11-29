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فيتش: تصنيف صندوق الاستثمارات العامة +A مع نظرة مستقبلية مستقرة

11/29/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم ((القوي للغاية)) لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.
أشارت الوكالة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو ((محفز اقتصادي رائد للمملكة))، حيث يحافظ على معايير الاستقلال المالي في تنفيذ استثماراته وأنشطته التشغيلية.
يعكس التصنيف الجدارة الائتمانية القوية للغاية لصندوق الاستثمارات العامة، وبحسب وكالة فيتش، يُعد هذا التصنيف ((وصولا قويًا للصندوق إلى الأسواق المالية ورأس المال الدولية)).
وأضافت الوكالة أنها ((تتوقع تطوّر دور الصندوق ليصبح جهة مصدرة ذات مرجعيّة للمملكة))، وأعلن الصندوق في أكتوبر الماضي، تسعير صكوكه الدولية عند 3.5 مليار دولار.
وقد أصدر الصندوق سندات خضراء بقيمة إجمالية تقدربـ8.5 مليار دولار، والتي تشمل سندات خضراء هي الأولى من نوعها في هذا القرن، وهو أول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء.

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