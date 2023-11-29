فيتش: تصنيف صندوق الاستثمارات العامة +A مع نظرة مستقبلية مستقرة

(MENAFN
- Al Watan) أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم ((القوي للغاية)) لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.
أشارت الوكالة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو ((محفز اقتصادي رائد للمملكة))، حيث يحافظ على معايير الاستقلال المالي في تنفيذ استثماراته وأنشطته التشغيلية.
يعكس التصنيف الجدارة الائتمانية القوية للغاية لصندوق الاستثمارات العامة، وبحسب وكالة فيتش، يُعد هذا التصنيف ((وصولا قويًا للصندوق إلى الأسواق المالية ورأس المال الدولية)).
وأضافت الوكالة أنها ((تتوقع تطوّر دور الصندوق ليصبح جهة مصدرة ذات مرجعيّة للمملكة))، وأعلن الصندوق في أكتوبر الماضي، تسعير صكوكه الدولية عند 3.5 مليار دولار.
وقد أصدر الصندوق سندات خضراء بقيمة إجمالية تقدربـ8.5 مليار دولار، والتي تشمل سندات خضراء هي الأولى من نوعها في هذا القرن، وهو أول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء.
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