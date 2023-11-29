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رتال توقع اتفاقية مع شركة روشن لتطوير 363 وحدة سكنية بقيمة 375 مليون ريال في حي سدرة بالرياض

11/29/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت شركة رتال للتطوير العمراني، الرائدة في مجال التطوير العقاري، اتفاقية مع شركة روشن، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لشراء أراضي بغرض تطوير 363 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة في حي سدرة السكني في مدينة الرياض بقيمة تقديرية تصل إلى 375 مليون ريال.
وقال المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لشركة رتال: إن هذه الشراكة مع روشن هي امتداد للشراكات والعمل السابق مع شركة روشن حيث تعمل رتال حاليا على تطوير أكثر من 1000 وحدة سكنية ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة.
وأوضح البريكان أن رتال وروشن تسعيان سويا لتحقيق هدف مشترك يلبي تطلعات التطوير العمراني ضمن منهجية رؤية 2030، والتي تركز على إقامة مجتمعات سكنية تهدف لتحقيق أعلى متطلبات جودة الحياة.
وأوضحت الشركة أن للمشروع أثر إيجابي على الحصة السوقية لرتال في مدينة الرياض.

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