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لم تعد المخالفات المرورية تخيفه

11/29/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) استلم صاحبنا الذي تخطى سن المراهقة للتو رخصة القيادة، ومن حرصه يكاد يترجل من مركبته ليحملها على ظهره حتى لا يؤلمها هذا المطب أو تلك الحفرة، وفي يوم من الأيام تخطى حاجز السرعة بكيلو واحد، فإذ به يرى فلاشات ساهر تنير عينيه لأول مرة، لم ينم الليل في انتظار المخالفة تصل إلى هاتفه، وما إن وصلت حتى هرول إلى البنك ليدفع المخالفة خوف ألا تبقى على رقم هويته، وفي إحدى المرات وصلت إحدى تلك الرسائل وبطاقته البنكية تعاني من ((نحافة الخصر)) فلا غذاء قد تلقته، وما إن أوشك وقت الريجيم للحساب البنكي أن ينتهي حتى سبقته مخالفة أخرى وكانت هذه المرة بمبلغ 3 آلاف ريال كونه لم يتوقف ثانيتين على الأقل قبل انعطافه يميناً عند الإشارة. فوفر من مكافأته الجامعية 100 ريال شهرياً حتى يسدد المخالفات، فحل الشهر التالي وأصبح يوفر 200 ريال لسداد 6 آلاف من كوكتيل المخالفات ما بين حمل الهاتف وملامسة الخط الأصفر أثناء القيادة وغيرها، ولكن الملاحظ أنه يرى تلك الرسالة وقد أنارت شاشة جواله ويحذفها ليلحق بمقطع التيك التوك الأهم بالنسبة له، فماذا حصل لصاحبنا الذي كان يهرول لسداد 150 ريالاً، وحالياً لديه من المخالفات المرورية ما يكفي لمهر فتاة أحلامه.
بعيداً عن السرد الخيالي إلى حد ما، هل فكرت شركة بمواصفات عالمية كـ))أرامكو)) مثلاً التي تهتم بسلامة منسوبيها أثناء تنقلاتهم المرورية بأن تمول دراسة بحثية إحصائية بشراكات متعددة ما بين وزارة الداخلية وشركاء النجاح للسلامة المرورية، بأن تحتسب عدد السائقين الذين تتجاوز مبالغ مخالفاتهم المرورية 20 ألف ريال على سبيل المثال، ثم تقيس الانحراف المعياري مع الزاوية ((الفزلكاوية)) لنسبة صعود المخالفات لذلك المخالف، فإذا كان في عام كامل مثلاً يرتكب 10 مخالفات ثم أصبح يرتكب 30 مخالفة كمعدل سنوي ثم 40 وهكذا، فهل أصبحت مبالغ المخالفات المرورية نفسها هي المتسبب في عدم اكتراث المخالف بارتكابه للمخالفة، وإن كانت كذلك فكم من هؤلاء المخالفين الذين تجاوزت مبالغ مخالفاتهم المرورية هذا الرقم، كم منهم لم يجدد رخصة القيادة، وهل لأجل ذلك ترك مركبته من دون تأمين قائلاً في نفسه ((خاربة خاربة))، فما هي الحال إن صدم أحداً من مرتادي الطريق، فبدلاً من أن يكون مديوناً بمبالغ المخالفات، أصبح مديوناً للحق الخاص، فما هي احتمالية أن ((يمسك عقله)) ويحترم أنظمة المرور، بينما في المقابل إن نشأ تحالف من الشركات العملاقة الحكومية التي تهتم للسلامة المرورية بأن يحدد هؤلاء المخالفين الميؤوس من انضباطهم، ثم إبلاغهم بأن هذا التحالف مستعد لسداد 25 % من مخالفاته إن لم يرتكب أي مخالفة في الربع الأول ثم تصل النسبة إلى %50 مع الربع التالي وهكذا حتى سداد %100 من مبالغ مخالفاته إن لم يرتكب مخالفة واحدة طوال العام، فهل سنرى أجيالاً انضباطية أكثر مما نراه، وهل ستصبح طرقنا أكثر أماناً ممن (لم تعد المخالفات المرورية تخيفه).

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