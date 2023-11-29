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إعادة تدوير 68 طن نفايات

11/29/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كثفت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في بلدية الناصفة، حملات النظافة العامة، ورفعت فرق النظافة 915 طنًا من النفايات ومخلفات البناء والهدم بالأحياء والشوارع والأراضي الفضاء في الربع الثالث لهذا العام 2023، وذلك ضمن جهود الأمانة المكثفة لتحسين المشهد الحضري.
وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان إلى التخلص من النفايات الصلبة التي تم رفعها في الربع الثالث ببلدية الناصفة من خلال الدفن الصحي لنحو 633 طنًا، وإعادة تدوير حوالي 68 طنًا من النفايات الصلبة.

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