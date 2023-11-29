إعادة تدوير 68 طن نفايات

(MENAFN
- Al Watan) كثفت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في بلدية الناصفة، حملات النظافة العامة، ورفعت فرق النظافة 915 طنًا من النفايات ومخلفات البناء والهدم بالأحياء والشوارع والأراضي الفضاء في الربع الثالث لهذا العام 2023، وذلك ضمن جهود الأمانة المكثفة لتحسين المشهد الحضري.
وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان إلى التخلص من النفايات الصلبة التي تم رفعها في الربع الثالث ببلدية الناصفة من خلال الدفن الصحي لنحو 633 طنًا، وإعادة تدوير حوالي 68 طنًا من النفايات الصلبة.
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